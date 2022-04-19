В школах РФ запроваджують вивчення історії з 1 класу, "щоб зберігалася історична пам'ять"

У Росії запровадять вивчення історії з першого класу.

Про це повідомив голова Міносвіти РФ Сергій Кравцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, відомство має намір "зробити все, щоб зберігалася історична пам'ять".

"Ми зробимо все, щоб зберігалася історична пам'ять. Я ухвалив рішення, що історична освіта розпочнеться у школах із першого класу", - заявив Кравцов.

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