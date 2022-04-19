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Новини
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В школах РФ запроваджують вивчення історії з 1 класу, "щоб зберігалася історична пам'ять"

історія

У Росії запровадять вивчення історії з першого класу.

Про це повідомив голова Міносвіти РФ Сергій Кравцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, відомство має намір "зробити все, щоб зберігалася історична пам'ять".

"Ми зробимо все, щоб зберігалася історична пам'ять. Я ухвалив рішення, що історична освіта розпочнеться у школах із першого класу", - заявив Кравцов.

Також читайте: Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії, - Снайдер. ВIДЕО

Автор: 

історія (1071) росія (65191) школа (2212)


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Топ коментарі
+17
Это та история, которая была выдумана Петром 1 и частично уничтожена и почти полностью переписана на свой лад Екатериной 2 ?
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19.04.2022 11:10
+13
Обучение надо сразу начать с крепостного права !
Им же и закончить !
Девиз школьной программы:
"ХI век - XXI век :смердом родился - смердом и умрёшь !"
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19.04.2022 11:14
+12
Та *****! Кацапи не знають імен власних дідусів і бабусь, а часто навіть не знають, де ті поховані. Їм на історію насрати. У їхніх черепушказ стерильні чиста вата, яку можна змінювати і в першому класі, і на абсолютно протилежну іншого кольору у другому, і у кожному наступному.
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19.04.2022 11:11
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https://t.me/bozhejakekonchene/3986 рабсійські самиці не можуть знайти трусів, а ви дивуєтесь чого кацапня навіть труси краде...
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19.04.2022 11:09 Відповісти
С такими губами трусы не нужны.. Где вы видели обезьян в трусах?
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19.04.2022 11:18 Відповісти
Чтобы поглубже вбивать в головы мошенничество, что Московия это Русь.
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19.04.2022 11:10 Відповісти
Краще Давня Україна.
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19.04.2022 11:12 Відповісти
Это та история, которая была выдумана Петром 1 и частично уничтожена и почти полностью переписана на свой лад Екатериной 2 ?
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19.04.2022 11:10 Відповісти
Та *****! Кацапи не знають імен власних дідусів і бабусь, а часто навіть не знають, де ті поховані. Їм на історію насрати. У їхніх черепушказ стерильні чиста вата, яку можна змінювати і в першому класі, і на абсолютно протилежну іншого кольору у другому, і у кожному наступному.
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19.04.2022 11:11 Відповісти
В мордорі ніхто не вивчає історію, вона занадто неприглядна, м'яко кажучи. Кацапи вивчають і пишаться фальсифікатом.
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19.04.2022 11:11 Відповісти
там в них альтернативна історія. де Чингісхан то руцький князь Данило Чингісхан
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19.04.2022 11:14 Відповісти
Обучение надо сразу начать с крепостного права !
Им же и закончить !
Девиз школьной программы:
"ХI век - XXI век :смердом родился - смердом и умрёшь !"
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19.04.2022 11:14 Відповісти
Коли в ним було кріпосне право, в нас було Магдебурзьке Право.
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19.04.2022 11:21 Відповісти
Та *****! Все одно як скабеєва скаже- так і буде!
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19.04.2022 11:15 Відповісти
"Вначале был путин, и путин был у путина, и путин был путин, и ничто кроме путина не могло быть. путин был вначале у путина, и всё через путина путило, и ничто без путина не могло путить. И сказал путин - да будет путин! и стало путин, и путин увидел, что это - путин"
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19.04.2022 11:17 Відповісти
Сказки ещё в детсадике детям расказуют . Так что им не привыкать.
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19.04.2022 11:18 Відповісти
На хрена! Зразу, при народженні, вшивати чіп, з соловьевим і скабеєвою.
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19.04.2022 11:19 Відповісти
Вся так называемая история этого недогосударства состоит из пары сказок шизофренического содержания , написанных явно больными на голову...
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19.04.2022 11:19 Відповісти
С малаком матери будут вливать бред про биндеровцев, нацистов, фашистов, проклятый Запад и пушистого вечного ***********.
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19.04.2022 11:20 Відповісти
Уже поколение таких деградантов выросло, судя по тем тварям, которых в Украину нагнали.
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19.04.2022 12:29 Відповісти
це ж кожні 35-40 років буде війна з кацапами ... бо їм 300 років а вони зазіхають на Русь святу Київську 2 тисячолітню
правду кажуть поки їх не винищити до останнього світу спокій не снився
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19.04.2022 11:21 Відповісти
Історію їхньої хвороби.
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19.04.2022 11:21 Відповісти
Тут налицо кацапская истерика. Оруэлл приснился путлеру и сказал,что это жесть даже для его фантазии.
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19.04.2022 11:23 Відповісти
Начинайте с разучивания этой песни:

Что не страшен будет нам
Шторма сиплый грохот..
Это даже хорошо,
Что пока нам плохо
Это даже хорошо,
Это даже хорошо,
Что пока нам плохо!

Для возврата в Совок - самое то.
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19.04.2022 11:24 Відповісти
Його прапрадід був Кравець-українець
а батько став комунякою-кравцов
Не було в лапотних кравців..
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19.04.2022 11:32 Відповісти
ьа селка там той расейской истории,шоб с первого класса? та третьем и закончится
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19.04.2022 11:43 Відповісти
Істеричне безпам'ятство у москалів, а не пам'ять.
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19.04.2022 11:51 Відповісти
Московиты геноцидом уничтожили отдельный народ Новгородского княжества и присвоили его историческое наследие.
Потом они присвоили историю древнего Киева, но осталось геноцидом уничтожить народ Украины-Руси, чем они сейчас активно занимаются.
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19.04.2022 11:53 Відповісти
В усьому світі Історія - це наука. І тільки в россии (ссср) - це засіб пропаганди та поневолення народів.
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19.04.2022 11:54 Відповісти
Нехай буде - Ординська імперія(чи ще щось), національність - Покидьок, що звучить "гордо".
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19.04.2022 11:57 Відповісти
Россия - страна с непредсказуемой историей(мало ли что мерзкое "вылезет").
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19.04.2022 12:00 Відповісти
Оркам треба чіпи вживлять одразу при народженні, чого вже там. Народився - вже є вЯлікій.
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19.04.2022 12:01 Відповісти
Самая-северная-корея, правильно, гавно в мозг надо лить с самого детства, а то еще вопросы задавать начнут.
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19.04.2022 12:11 Відповісти
ciekawe czy opowiedzą o aleksandrze newskim mordercy i poddanego Mongołom kacapa, który dał wszystkim ruskim gen mordercy.
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19.04.2022 12:37 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZU1wrv37bO-AocfnYWIWtB13P3hF6W1fdKASFL1pIXGtykqG6hBlV-********************************************************-sY33vLGXLivSdWS_SAo&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5035289936536498?__cft__[0]=AZU1wrv37bO-AocfnYWIWtB13P3hF6W1fdKASFL1pIXGtykqG6hBlV-********************************************************-sY33vLGXLivSdWS_SAo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Добра людина Олександр Грига нагадав мені, що я писав у 2014 році:

У 1492 році королеві Ізабелі Кастильський презентували перший примірник щойновиданої "Граматики кастильської мови".

Королева спитала навіщо потрібна кастильська граматика, якщо є латинська, на що її духовник, брат Ернандо де Талавера, відповів: народи, які ви підкорите мають прийняти тягар, який переможці накладають на переможених, зокрема й нашу мову.

Згодом автор "граматики" Антоніо де Небріха написав: мова завжди супутня імперії. - мова й імперія завжди починають, зростають й квітнуть разом.

Століттям пізніше Джиовані Батеро з П'ємонта зауважив: переможці добре зроблять, якщо впровадять свою мову у країнах, які завоюють. Так вчиняли римляни.

путін всього цього не читав, але знає, що мова - це знаряддя закріплення панування над переможеними. У філологічних вимогах інтервентів та їхніх посіпак нема нічого гуманітарного, ні жодної справедливості - це лише зброя проти нас.

Наша мовна індиферентність є небезпечнішою за нашу енергетичну залежність
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19.04.2022 12:41 Відповісти
Історії чого, залєсья, так її за пару місяців можуть вивчити навіть тупорилі кацапські лічинки.
Звісно, якщо починати з того моменту, коли мєрє перестали масово займатися канібалізмом.
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19.04.2022 13:06 Відповісти
 
 