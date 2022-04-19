В школах РФ запроваджують вивчення історії з 1 класу, "щоб зберігалася історична пам'ять"
У Росії запровадять вивчення історії з першого класу.
Про це повідомив голова Міносвіти РФ Сергій Кравцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, відомство має намір "зробити все, щоб зберігалася історична пам'ять".
"Ми зробимо все, щоб зберігалася історична пам'ять. Я ухвалив рішення, що історична освіта розпочнеться у школах із першого класу", - заявив Кравцов.
Топ коментарі
+17 Nikol Kovalenko
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+13 AbOriginal_UA
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+12 Rostyslav Komarnytsky
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Им же и закончить !
Девиз школьной программы:
"ХI век - XXI век :смердом родился - смердом и умрёшь !"
правду кажуть поки їх не винищити до останнього світу спокій не снився
Что не страшен будет нам
Шторма сиплый грохот..
Это даже хорошо,
Что пока нам плохо
Это даже хорошо,
Это даже хорошо,
Что пока нам плохо!
Для возврата в Совок - самое то.
а батько став комунякою-кравцов
Не було в лапотних кравців..
Потом они присвоили историю древнего Киева, но осталось геноцидом уничтожить народ Украины-Руси, чем они сейчас активно занимаются.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5035289936536498?__cft__[0]=AZU1wrv37bO-AocfnYWIWtB13P3hF6W1fdKASFL1pIXGtykqG6hBlV-********************************************************-sY33vLGXLivSdWS_SAo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Добра людина Олександр Грига нагадав мені, що я писав у 2014 році:
У 1492 році королеві Ізабелі Кастильський презентували перший примірник щойновиданої "Граматики кастильської мови".
Королева спитала навіщо потрібна кастильська граматика, якщо є латинська, на що її духовник, брат Ернандо де Талавера, відповів: народи, які ви підкорите мають прийняти тягар, який переможці накладають на переможених, зокрема й нашу мову.
Згодом автор "граматики" Антоніо де Небріха написав: мова завжди супутня імперії. - мова й імперія завжди починають, зростають й квітнуть разом.
Століттям пізніше Джиовані Батеро з П'ємонта зауважив: переможці добре зроблять, якщо впровадять свою мову у країнах, які завоюють. Так вчиняли римляни.
путін всього цього не читав, але знає, що мова - це знаряддя закріплення панування над переможеними. У філологічних вимогах інтервентів та їхніх посіпак нема нічого гуманітарного, ні жодної справедливості - це лише зброя проти нас.
Наша мовна індиферентність є небезпечнішою за нашу енергетичну залежність
Звісно, якщо починати з того моменту, коли мєрє перестали масово займатися канібалізмом.