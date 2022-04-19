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Мешканців Київського району Харкова закликають не виходити сьогодні на вулицю через високу загрозу обстрілу

харків

Жителів Київського району Харкова закликають не виходити сьогодні на вулицю через високу загрозу обстрілу з боку армії РФ.

Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної військової адміністрації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, 19 квітня буде висока загроза ворожого обстрілу. В адміністрації закликають мешканців Київського району без нагальної потреби не виходити на вулиці та залишатися в укриттях.

Також дивіться: Рашисти обстріляли один з районів Харкова, загинули три особи, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5605)


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https://t.me/bozhejakekonchene/3988 отаке бидло несе нам брацьку любов... виродки з дна морського
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19.04.2022 11:10 Відповісти
дикие
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19.04.2022 11:49 Відповісти
 
 