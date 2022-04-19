Мешканців Київського району Харкова закликають не виходити сьогодні на вулицю через високу загрозу обстрілу
Жителів Київського району Харкова закликають не виходити сьогодні на вулицю через високу загрозу обстрілу з боку армії РФ.
Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної військової адміністрації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, 19 квітня буде висока загроза ворожого обстрілу. В адміністрації закликають мешканців Київського району без нагальної потреби не виходити на вулиці та залишатися в укриттях.
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Paul Foxen
показати весь коментар19.04.2022 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Злой Карлик
показати весь коментар19.04.2022 11:49 Відповісти Мені подобається 0
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