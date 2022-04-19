Мешканців Київського району Харкова закликають не виходити сьогодні на вулицю через високу загрозу обстрілу

Жителів Київського району Харкова закликають не виходити сьогодні на вулицю через високу загрозу обстрілу з боку армії РФ.

Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної військової адміністрації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, 19 квітня буде висока загроза ворожого обстрілу. В адміністрації закликають мешканців Київського району без нагальної потреби не виходити на вулиці та залишатися в укриттях.

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