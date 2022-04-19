"Потрібно розрізати цей гнійник і карати всіх винних", - батько зниклого строковика з крейсера "Москва" Шкребець

Житель Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.

Шкребець розповів Настоящему Времени, що має намір звернутися у зв'язку з тим, що трапилося, у військову прокуратуру, передає Цензор.НЕТ.

"Всі винні повинні бути покарані за те, що вони зробили. Точніше, не зробили. Тому що цих хлопців 19-20 років там бути не мало під час цих операцій їх. Вони повинні були бути висаджені в Севастополі, можливо, переведені і прикомандовані до іншої частини, але не повинні були брати участь там", – заявив Дмитро Шкребець.

За його словами, його син не збирався підписувати контракт: він хотів відслужити рік корабельним кухарем та повернутися до навчання, щоб здобути цивільну спеціальність. Присягу Єгор склав у липні 2021 року, а коли розпочалася "спеціальна військова операція", він опинився в екіпажі "Москви".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рідні ще одного матроса з російського крейсера "Москва" Мішустіна повідомили про його зникнення. ФОТО

"Коли все трапилося - так, я дізнався, що з першого походу їх ніхто не висадив, вони на кораблі. Але якби я тоді почав піднімати весь цей шум, то це розголошення секретної інформації. А зараз карти викладені на стіл. Потрібно розрізати весь цей гнійник і карати всіх винних, чому пацанів не висадили", - додав він.

Про те, що Єгор Шкребець вважається зниклим безвісти, батьки дізналися від офіцера Чорноморського флоту, який зателефонував їм і повідомив, що під час рятувальної операції 19-річний строковик опинився за бортом.

"Безпосередньо один з офіцерів по телефону ввечері нам повідомив, що серед поранених у шпиталі та серед загиблих його немає. Ми його запитали, які шанси, що його буде знайдено? Він сказав, що, з огляду на температуру води за бортом, шанси дуже невеликі. Та сама інформація була в іншої сім'ї. Тобто, виходить, що якась група хлопців під час евакуації просто опинилася в морі, у холодній воді. У якій у відкритому морі більше 5-7 хвилин важко залишатися. "Безвісти зник" у відкритому морі не може тривати довго. Куди там пропадати? Однозначна є інформація, що якась частина, не знаю яка, була у воді".

Шкребець розповів, що після звістки про зникнення сина об'їздив усі госпіталі у Севастополі, де тримають поранених, але в жодному з них Єгора не було. За його словами, також своїх синів шукали "ще близько 20 сімей" і, ймовірно, їх ще більше.

До загибелі сина Дмитро Шкребець підтримував війну у соціальних мережах. Чи змінилося його ставлення до війни зараз, Шкребець говорити відмовився: "Що стосується військових дій, що відбуваються, я не коментуватиму, тому що це може тільки завадити мені. Тому що це буде привід заборонити мені щось говорити, писати і якось впливати на цю ситуацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мати російського моряка з крейсера "Москва" розповідає про пошуки сина

"Хоч би що відбувалося, у покидьків немає національності, - підсумував Дмитро Шкребець. - Відбувся воєнний злочин, і всі причетні мають бути покарані".

За заявою російських військових, весь екіпаж крейсера "Москва" вцілів, проте незабаром стало відомо про смерть одного члена команди: журналісти змогли підтвердити загибель мічмана Івана Вахрушева. Крім того, відомі імена ще чотирьох моряків, які вважаються зниклими безвісти. Офіційно російська влада заявляє, що строковики не беруть участь у "спеціальній військовій операції" Росії в Україні.