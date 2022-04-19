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"Потрібно розрізати цей гнійник і карати всіх винних", - батько зниклого строковика з крейсера "Москва" Шкребець

шкребец

Житель Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.

Шкребець розповів Настоящему Времени, що має намір звернутися у зв'язку з тим, що трапилося, у військову прокуратуру, передає Цензор.НЕТ.

"Всі винні повинні бути покарані за те, що вони зробили. Точніше, не зробили. Тому що цих хлопців 19-20 років там бути не мало під час цих операцій їх. Вони повинні були бути висаджені в Севастополі, можливо, переведені і прикомандовані до іншої частини, але не повинні були брати участь там", – заявив Дмитро Шкребець.

За його словами, його син не збирався підписувати контракт: він хотів відслужити рік корабельним кухарем та повернутися до навчання, щоб здобути цивільну спеціальність. Присягу Єгор склав у липні 2021 року, а коли розпочалася "спеціальна військова операція", він опинився в екіпажі "Москви".

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"Коли все трапилося - так, я дізнався, що з першого походу їх ніхто не висадив, вони на кораблі. Але якби я тоді почав піднімати весь цей шум, то це розголошення секретної інформації. А зараз карти викладені на стіл. Потрібно розрізати весь цей гнійник і карати всіх винних, чому пацанів не висадили", - додав він.

Про те, що Єгор Шкребець вважається зниклим безвісти, батьки дізналися від офіцера Чорноморського флоту, який зателефонував їм і повідомив, що під час рятувальної операції 19-річний строковик опинився за бортом.

"Безпосередньо один з офіцерів по телефону ввечері нам повідомив, що серед поранених у шпиталі та серед загиблих його немає. Ми його запитали, які шанси, що його буде знайдено? Він сказав, що, з огляду на температуру води за бортом, шанси дуже невеликі. Та сама  інформація була в іншої сім'ї. Тобто, виходить, що якась група хлопців під час евакуації просто опинилася в морі, у холодній воді. У якій у відкритому морі більше 5-7 хвилин важко залишатися. "Безвісти зник" у відкритому морі не може тривати довго. Куди там пропадати? Однозначна є інформація, що якась частина, не знаю яка, була у воді".

Шкребець розповів, що після звістки про зникнення сина об'їздив усі госпіталі у Севастополі, де тримають поранених, але в жодному з них Єгора не було. За його словами, також своїх синів шукали "ще близько 20 сімей" і, ймовірно, їх ще більше.

До загибелі сина Дмитро Шкребець підтримував війну у соціальних мережах. Чи змінилося його ставлення до війни зараз, Шкребець говорити відмовився: "Що стосується військових дій, що відбуваються, я не коментуватиму, тому що це може тільки завадити мені. Тому що це буде привід заборонити мені щось говорити, писати і якось впливати на цю ситуацію".

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"Хоч би що відбувалося, у покидьків немає національності, - підсумував Дмитро Шкребець. - Відбувся воєнний злочин, і всі причетні мають бути покарані".

За заявою російських військових, весь екіпаж крейсера "Москва" вцілів, проте незабаром стало відомо про смерть одного члена команди: журналісти змогли підтвердити загибель мічмана Івана Вахрушева. Крім того, відомі імена ще чотирьох моряків, які вважаються зниклими безвісти. Офіційно російська влада заявляє, що строковики не беруть участь у "спеціальній військовій операції" Росії в Україні.

Автор: 

крейсер (89) ліквідація (3924) росія (65191) Чорноморський флот рф (624) знищення (7243)


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Топ коментарі
+93
так ваш гнойник ватную семейку уже покарали ))))
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19.04.2022 11:19
+92
Це тобі буміранг за твою позицію, Дмитрику. Ти хотів знищення України, чому тоді ниєш за своїм гнойником?
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19.04.2022 11:21
+76
А ми попереджували, що діти крисчан будуть гинути в мордорській армії. В Україні навіть призив скасували, бо армія - професійна.
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19.04.2022 11:21
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Підривом пердака цього ватніка-крисянина задоволений! Скоро від дізнається багато цікавого про те куди він втрапив!
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19.04.2022 11:51 Відповісти
Як воно жити з паспортом покидька? Раніше не думав про наслідки?
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19.04.2022 11:53 Відповісти
У раба нет права обращаться в прокуратуру. Он может только ждать, когда его попросят умереть. Не важно за кого или против кого, главное это сделать без раздумий.
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19.04.2022 11:53 Відповісти
"За заявою російських військових, весь екіпаж крейсера "Москва" вцілів". После этого заявления как-то неловко комментировать ЛЮБЫЕ заявления орков.
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19.04.2022 11:53 Відповісти
"Разрезать гнойник", это оно про кремль?
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19.04.2022 11:55 Відповісти
уся росія
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19.04.2022 14:31 Відповісти
"А нас за чьто?" (с)
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19.04.2022 11:56 Відповісти
Скоро папаша начнет говорить, что произошла трагическая ошибка и сына у него никогда не было. А была дочь и служила она совсем на другом корабле стюардессой.
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19.04.2022 11:58 Відповісти
ймовірно 20 сімей,
забув додати кілька нулів до цієї цифри
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19.04.2022 11:58 Відповісти
Набутильте батю, шоб знав своє місце.
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19.04.2022 12:02 Відповісти
"Відбувся військовий злочин ..." Ти бач, аж коли злочин помітив!
А якщо по суті, то знав він прекрасно, де синок служить. І війну тому підтримував, бо думав, що синок на кораблі (та ще й на флагмані) - це не в піхоті. Хто його там дістане? Відслужить, повернеться і ще і розповідати буде, як бравий моряк "укрофашистів" пачками косив. І тут... "Бац-бац..." І щось пішло не так. І подивіться, як змінилась риторика у татка: і син всього лише коком був (а хохли безневинного "поварьонка" взяли і знищили), і офіцери вже не "честь и гордость", а "пухлина". І навіть в ***...лові посмів сумніватись, що той набрехав (несподівано, так?), що срочників там немає. Нічого, батя ще дужче прозріє, коли походить по різних інстанціях і спробує довести, що той син в нього взагалі був!
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19.04.2022 12:04 Відповісти
Ну, якщо розрізати цей гнійник, то треба й тебе разом - бо ти його частина...
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19.04.2022 12:05 Відповісти
Все вони знали, але думали що на такому розпіареному флагмані безпечно і зароблять собі багато плюсів не ризикуючи!
А тепер будуть знати, що ВСУ їх дістають всюди, ще б по севастопольській бухті і кримському мосту БАХНУТИ.
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19.04.2022 12:06 Відповісти
Як українців вбивати для цієї свинособаки нормально. Як знищили його свинособаку-завила падаль гнойная. Так тобі й треба
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19.04.2022 12:08 Відповісти
Вот радостная весть! Как же он наверное светился от радости в 14 году. Егорка было 11 лет, вся жизнь впереди. *****, орки, ненавижу этих уродо
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19.04.2022 12:14 Відповісти
+1.
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19.04.2022 12:17 Відповісти
А шо так розєрипенився? Фуфлі пролетіли мимо...нема тіла -нема діла(компенсації). Зате в перших рядах на концерті кабздона
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19.04.2022 12:16 Відповісти
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19.04.2022 12:16 Відповісти
Гуляй рванина!
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19.04.2022 12:49 Відповісти
Дивно,чого батькам орків так не подобається що запущений ними бумеранг повернувся їм в хлебало. Може не треба було його зовсім чіпати? До батька орка досі не дійшло,шо саме він винен у тому що коїться
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19.04.2022 12:17 Відповісти
Папе еще и за дискредитацию вооруженных сил прилетит, чувствую.
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19.04.2022 12:21 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись.
Пускай теперь свои скрепы хлебают полным лаптем.
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19.04.2022 12:37 Відповісти
Житель Ялти Дмитро Шкребець, что то ты быстро забыл свою родину и свой род. Купился на длинный рубль с двумя курицами?
А ведь твой род козацкий и причем их Полтавского полка.
Фамилия Шкребец в 18 веке встречается среди козаков сел Камянка и Стасовец.
В 20 веке семья Шкребец жила в городе Чугуеве, как и впрочем и в других городах и селах Украины ее, фамилию, можно встретить.
Но нашелся и иуда ...
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19.04.2022 12:24 Відповісти
шо ви рівняєте полтавських шкребців-невдах до ялтинського шкребця? Не всякому малоросу дозволено жити в Ялті.
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19.04.2022 12:28 Відповісти
Тварь манкуртская. Хуже истинного кацапья только манкурты.
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19.04.2022 12:27 Відповісти
військовий злочин і гнойник -это вся ********* и ее вырезать на хрен вместе с такими как этот недоделанный папаша.
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19.04.2022 12:27 Відповісти
да пох ! зовсім пох на цю мразоту ! здох і здох нах, пропав ну і пропав нах !...
Вони всі мають повиздихати . !
З.І. "Без жалю до тварюк..."
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19.04.2022 12:28 Відповісти
Блін, напишіть цьому телепку, що він може сам все зробити! Невже людині не доходить, що треба лише вбити всіх своїх родичів, знайомих і просто зустрічних рашистів, а потім самому повіситися
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19.04.2022 12:28 Відповісти
какой-то странный ватник. вроде должен клеймить нацистов и призывать "бамбить" Киев. как-то нескрепно.
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19.04.2022 12:29 Відповісти
Чого б я переживав? Куди той піздюк з корабля б подівся? Десь же на крейсері й знаходиться!
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19.04.2022 12:31 Відповісти
У крейсері, а може тільки одна срака по палубі поскакала.
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19.04.2022 12:41 Відповісти
Ну да, если бы выкормыш этого урода не пошел бы кормить собой креветок, то папочка гордился бы своим сыном- убийцей.А так стал возмущаться.
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19.04.2022 12:35 Відповісти
уточняйте сразу в статье, что кацапам пишут "Пропал безвести" для того, чтоб не выплачивать компенсацию за погибшего.
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19.04.2022 12:37 Відповісти
Тому й трупи свого дохлого скотобидла не хочуть забирати.
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19.04.2022 12:59 Відповісти
Бігає, бо за зниклого безвісті Єгорку грошей не дадуть... бо хто знає куди отой манкурт подівся, може за самогоном для дєдушек в самоход побіг.
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19.04.2022 12:40 Відповісти
так воно і було. скажуть що втік з іншими проавшими без вісти строковиками.
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19.04.2022 14:45 Відповісти
Схоже, батяня, цей гнійник розріже тебе)
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19.04.2022 12:58 Відповісти
Навіщо тут ця істерика свинособаки, який заткнеться одразу, коли йому дадуть компенсацію, або засунуть швабру у дупу?!
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19.04.2022 13:09 Відповісти
Хоче бачити сина - хай утопиться.
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19.04.2022 13:10 Відповісти
через деякий час говоритиме що у нього-дочка а сина взагалі ніякого не було
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19.04.2022 13:17 Відповісти
"Що стосується військових дій, що відбуваються, я не коментуватиму, тому що це може тільки завадити мені. Тому що це буде привід заборонити мені щось говорити, писати і якось впливати на цю ситуацію.»- в нього дитину російське керівництво цинічно вбило, а він про свою власну шкуру тубрується… та нормальний батько рвав би й метав у пошуках сина!!!
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19.04.2022 13:35 Відповісти
Рабам рот закрывают быстро. Сказано - безвести и точка. Вскрыть гнойник одному невозможно, захлебнется мгновенно. Свободу потерять можно и по глупости, а вот получить можно только в борьбе, очень кровавой. Оккупировали Крым без кровопролития, посмотрим что будет в дороге на свободу.
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19.04.2022 13:38 Відповісти
РАБЫ ЫМПЕРИИ ни себя, ни своих предков, ни своих отпрысков не считают ВИНОВНЫМИ, ведь они БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ по своей природе и менталитету (рабскому)!
А ведь, за БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ все равно рано или поздно наступит ОТВЕТСВЕННОСТЬ (ведь царю и боярам насрать на своих холопов, жалеть ДУРАКОВ дело бестолковое)!
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19.04.2022 13:38 Відповісти
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19.04.2022 13:46 Відповісти
земля бетоном вашему сыночку
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19.04.2022 13:46 Відповісти
да ладно шкребец, еще нарожают тебе бабы ублюдков, делоф-то
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19.04.2022 13:49 Відповісти
Скоро вам подонки будут приносить дохлую рыбу завернутую в тельняшку, вместо похоронки Это означает что ваши ублюдки спят с рыбами По старинному сицилийскому обычаю!
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19.04.2022 14:02 Відповісти
Сношайтесь и плодите новое пушечное мясо, для вашей империи зла!
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19.04.2022 14:03 Відповісти
Это тебе, бл.ядина ватная, карма путинячья.
И шо ты раскудахталось, сруцькимирное, на бутылку захотело?
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19.04.2022 14:09 Відповісти
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19.04.2022 14:10 Відповісти
Абсолютно байдуже, що там триндить чи робить цей зрадник - одним мудаком і вбивцею стало менше, а це вже добре само по собі! Жирніші краби будуть )))
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19.04.2022 14:16 Відповісти
ДА С КРЫМОМ НЕОБХОДИМО ЧТО ТО РЕШАТЬ !) СЛИШКОМ МНОГО ПРЕДАТЕЛЕЙ ТАМ !!!
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19.04.2022 15:09 Відповісти
Та знайдеться, то ж корабель - куди з нього можна подітися?
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19.04.2022 15:54 Відповісти
а у ватного"папы" макітра не спрацювала - не було б "спяциальнои аперации", може і бовдур його жив би. А так, можна порадити одне - купуй "бычка черноморского у томаті" - там буде точно частка твого синулі. Потавиш у сервант. и нацепишь колорадку - і все буде файно. можешь ще портрет @уйла начепити.
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19.04.2022 16:10 Відповісти
Зараз прийде фсб і він забуде, що в нього взагалі ****** був. Хотів в парашу, то насолоджуйся
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19.04.2022 18:42 Відповісти
Эх Димон,крыса ты крымская,когда в 14 году твоему сыну было 11лет ты и подумать не мог что за вопли "Крым наш" придется заплатить жизнью собственного сына
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19.04.2022 21:51 Відповісти
ФСБ посадить на пляшку цього папку й він скаже "то фейк, хунта сламала акаунт, нєбило у мєня сина"...
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20.04.2022 00:14 Відповісти
да, папаша, а проголосовал бы ты за Украину в 2014 или вывез дите на материк после окупации, жил бы себе у нас припеваючи, и сын был бы жив.
За свой выбор ты ответил. Как и сотни крысчан тоже
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20.04.2022 01:46 Відповісти
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