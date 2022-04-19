Окупанти риють окопи та розміщують "Гради" на базах відпочинку у Кирилівці, - Запорізька ОВА

У курортній Кирилівці (Запорізька область) російські військові активно риють окопи. Крім того, вони розміщують системи залпового вогню "Град" на базах відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА у телеграмі.

"Жителі курортного селища Кирилівка Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили Гради", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві жителі заявляють, що окупанти розміщують озброєння також у селах Любимівка та Зелений гай Василівського району.

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