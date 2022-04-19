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Окупанти риють окопи та розміщують "Гради" на базах відпочинку у Кирилівці, - Запорізька ОВА
У курортній Кирилівці (Запорізька область) російські військові активно риють окопи. Крім того, вони розміщують системи залпового вогню "Град" на базах відпочинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА у телеграмі.
"Жителі курортного селища Кирилівка Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили Гради", - йдеться у повідомленні.
Крім того, місцеві жителі заявляють, що окупанти розміщують озброєння також у селах Любимівка та Зелений гай Василівського району.
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