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Окупанти риють окопи та розміщують "Гради" на базах відпочинку у Кирилівці, - Запорізька ОВА

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

У курортній Кирилівці (Запорізька область) російські військові активно риють окопи. Крім того, вони розміщують системи залпового вогню "Град" на базах відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА у телеграмі.

"Жителі курортного селища Кирилівка Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили Гради", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві жителі заявляють, що окупанти розміщують озброєння також у селах Любимівка та Зелений гай Василівського району.

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Автор: 

армія рф (17388) Запорізька область (3608) ГРАД (146)


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Топ коментарі
+10
То лапатнікі вже риють собі могили...
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19.04.2022 11:29
+9
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19.04.2022 11:32
+5
А навіщо, якщо серьозно, для якого стратегічного завдання? Готуються до оборони Мелітополя? До прикриття відходів до Криму? Так і туди, і туди ледь-ледь достають "Гради"... Просто дебіли?
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19.04.2022 11:36
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То лапатнікі вже риють собі могили...
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19.04.2022 11:29 Відповісти
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19.04.2022 11:32 Відповісти
там вы и приляжете на отдых - вечным сном
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19.04.2022 11:34 Відповісти
А навіщо, якщо серьозно, для якого стратегічного завдання? Готуються до оборони Мелітополя? До прикриття відходів до Криму? Так і туди, і туди ледь-ледь достають "Гради"... Просто дебіли?
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19.04.2022 11:36 Відповісти
Так, єдине виправдання для розташування такого озброєння саме там - контроль над ділянкою траси Мелітополь-Чонгар. Москалі щось знають? Щось дуже приємне для нас.

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19.04.2022 11:54 Відповісти
решили шоль *** до курортного сезона дотянуть?
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19.04.2022 11:46 Відповісти
До *****.
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19.04.2022 11:48 Відповісти
Потрібно терміново перейменувати Кирилівку на Новочорнобаївку - вони бігом звідти з'є...уться.
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19.04.2022 11:51 Відповісти
Наоборот, стянут туда все ценное, что есть в округе
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19.04.2022 11:54 Відповісти
Охеревшие дебилы пришедшие убивать груз 209
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19.04.2022 12:06 Відповісти
Найкращій пастух баранячих отар...
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19.04.2022 12:09 Відповісти
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19.04.2022 12:18 Відповісти
Хєрня якась... З трьох сторін море, якщо перекрити сімферопольську дорогу-там котьол конкретний.
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19.04.2022 12:28 Відповісти
Доброго дня градов в кирилловке не . Статті на цьому сайті фейк .
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19.04.2022 14:55 Відповісти
То не окопи, то ями під майбутні скотомогильники для какцапських виродків!
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19.04.2022 18:53 Відповісти
 
 