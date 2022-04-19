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Новини Війна
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"Перевертні в мантіях намагаються заповнити вакантні місця у ВРП без перевірок на доброчесність", - Шабунін

всп

Суддівська мафія намагається скористатись війною, щоб повністю відновити владу. Лише кількох тижнів не вистачило Етичній раді, щоб відібрати нових членів Вищої ради правосуддя, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер перевертні в мантіях намагаються скасувати ключову реформу країни і заповнити вакантні місця у ВРП без перевірок на доброчесність (в обхід Етичної ради). Такі спроби ховають європейську перспективу України, за яку щодня гинуть українські солдати. Судова реформа - одна з головних вимог ЄС на нашому туди шляху", - пояснює він.

За словами Шабуніна, судді намалювали кілька сценаріїв захоплення влади у ВРП, кожен із яких є порушенням Конституції.

"Зараз вони успішно переконують народних депутатів і неуспішно офіс Зеленського. Головним виразником "хотєлок мафії є Богдан Моніч. Ця тварина в мантії відзначалась тим, що активно зривала реформу ВРП. Пам'ятаєте осіннє блокування реформи Радою суддів?" - продовжує він.

Шабунін інформує, що Моніч очолює Раду суддів. На цю посаду його поставив Павло Вовк, голова ОАСКу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Побоялись співбесід з міжнародниками", - ЦПК про відставку 10 членів Вищої ради правосуддя

"ОАСК, нагадаю, давно працює на руйнування України зсередини, а значить в інтересах Росії. Прямо зараз - під час битви за Схід і Південь - судова мафія пробує зірвати наш рух в ЄС, за який Україна платить аж таку високу ціну. Сподіваюсь, що народні депутати припинять підігрувати цьому, пробачте, лайну", - додає Шабуні.

Він переконаний, що вихід, як швидко відновити роботу ВРП без порушень Конституції, відповідно до ініційованої Зеленським реформи, - є.

Шабунін нагадує, що він з партнерами детально описав його. Реалізація судової реформи - стане цивілізаційними стрибком України. Саме тому вона так дратує Путіна, який плювався про неї в своїй промові перед вторгненням: "По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов – Совета правосудия (ВРП) и Квалификационной комиссии судей (ВККС)".

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"Правда мило, що судова мафія на чолі з Монічем і Вовком пробують цю реформу зруйнувати? Якщо прямо зараз окремі народні депутати не припинять їм підігрувати - ми оприлюднимо їхні імена", - резюмує глава ЦПК.

Автор: 

судова реформа (1459) Шабунін Віталій (534) Вища рада правосуддя (582) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+24
війна закінчиться а зелупі свої суди потрібні
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19.04.2022 11:32
+22
***, а де ці судді зараз знаходяться?
На Західній? Чи взагалі в Європу з'їбались?
Щось я з 24 лютого по 18 квітня в Києві жодного живого судді не бачив! Ні на блок-постах, ні серед волонтерів, ні під воєнкоматами...
Почули суки запах бабла?
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19.04.2022 11:42
+20
Прямо зараз - під час битви за Схід і Південь - судова мафія пробує зірвати наш рух в ЄС, за який Україна платить аж таку високу ціну. Сподіваюсь, що народні депутати припинять підігрувати цьому, пробачте, лайну
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19.04.2022 11:45
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війна закінчиться а зелупі свої суди потрібні
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19.04.2022 11:32 Відповісти
Як по мені з цим потрібно закінчувати , мою сім'ю судді знищують вже 13 років. Судді Логвіна, Бородавкіна - йдіть слідом за руським кораблем,
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19.04.2022 11:33 Відповісти
Непоможет.Тут радикальные методы нужны.
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19.04.2022 11:38 Відповісти
після війни зброю не здаємо, ще знадобиться.
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19.04.2022 12:30 Відповісти
Поліція ії під час війни вже забирає. Зеля боіться народу більше ніж Путлера. З Путлером він ще договориться десь по середині.
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19.04.2022 13:13 Відповісти
Почему вовк и ко. На свободе - это вопрос не доработки СБУ. Видать пока руки не доходят
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19.04.2022 11:39 Відповісти
А до чого у них руки доходять? Слава Всевишньому хоч шпигунiв та вiдкритих колаборантiв почали ловити.
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19.04.2022 11:58 Відповісти
Тут головне в результаті "доработки" не вийти на самого себе.
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19.04.2022 12:51 Відповісти
***, а де ці судді зараз знаходяться?
На Західній? Чи взагалі в Європу з'їбались?
Щось я з 24 лютого по 18 квітня в Києві жодного живого судді не бачив! Ні на блок-постах, ні серед волонтерів, ні під воєнкоматами...
Почули суки запах бабла?
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19.04.2022 11:42 Відповісти
Прямо зараз - під час битви за Схід і Південь - судова мафія пробує зірвати наш рух в ЄС, за який Україна платить аж таку високу ціну. Сподіваюсь, що народні депутати припинять підігрувати цьому, пробачте, лайну
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19.04.2022 11:45 Відповісти
Усьо під контролем. ОПи та "патріота" Татарова.
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19.04.2022 11:46 Відповісти
Брехню про вбитих рашистських генералів теж викрито.?..Мордвічєв виявився живим.Герасімов теж живий?https://www.youtube.com/watch?v=MmPg8VpPx4k https://www.youtube.com/watch?v=MmPg8VpPx4k&t=1103s 18:23 - С чем связано множество смертей генералов?
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19.04.2022 11:46 Відповісти
А окрім як на каналі ФСБшного проекта, фашиста навального, про це ніде не говорять?
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19.04.2022 14:44 Відповісти
Одні воюють, другі - гинуть під бомбардуванням, а зелені гниди мародерять навіть під час війни.
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19.04.2022 11:49 Відповісти
зелена гнида абсолютно невиліковна у своїй тупій самовпевненісті і самоправоті. Йому тисячу раз кажуть експерти: вижени нахер татарових, баканових, дєрьмаків, тимошенків, гетьманцевих, бенедіктових, льош зіллі, і знайди професіоналів на їхня місця - хай люди будують успішну правоохоронну систему країни. А воно абсолютно не реагує. Як довпойоп.
Тому поки зе-лох при владі, Україна ніколи не вступить у ЄС і НАТО. Цей необучаємий ідіот має підти, бо Україна так і залишиться чорною дірою у центрі Європи.
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19.04.2022 11:58 Відповісти
хто йому це каже?
він коментарі не читає....
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19.04.2022 12:28 Відповісти
бл.. краще б їм не нервувати таку кількість людей з автоматами
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19.04.2022 11:50 Відповісти
У нас перевертні не лише в судах, вони були і є скрізь.
Рада 10 березня скасувала перевірки бізнесу на час військового стану, а 15-го березня тихенько поновила перевірки!
Сусідній офіс пару днів тому податкова обшманала і оштрафувала на 28 тисяч грн.
Ці гниди закликають відновлювати роботу, і в той же час душить тих, хто це робить!
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19.04.2022 11:51 Відповісти
Ну слава богу, а явже подумав, що татаров у ТРО захищає рідну кіровоградську обл., але ж ні! Про ВСЮ Україну чувак "дбає"!
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19.04.2022 11:57 Відповісти
Він переконаний, що вихід, як швидко відновити роботу ВРП без порушень Конституції, відповідно до ініційованої Зеленським реформи, - є.
Зеля і реформи, Шабунін ти дурник чи прикидаєшся?
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19.04.2022 11:57 Відповісти
Це, мабуть, Ви прикидуэтесь - назвiть в Украiнi хоч одну успiшну реформу, або реформу на користь украiнцiв. Зеленський чим кращий вiд iнших, правда, умудрився ще й ЗЕМЛЮ продати.
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19.04.2022 12:08 Відповісти
Не ламайте комедію, серед суддів в Україні не було і не має доброчесних, є потрібні і не потрібні...
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19.04.2022 12:03 Відповісти
Правильно, чого даремно час втрачати. Вони мабуть ще й сподіваються новим господарям "из-за паребрика"послужити.
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19.04.2022 12:10 Відповісти
Нельзя расслабляться, даже сейчас надо контролировать власть.
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19.04.2022 12:25 Відповісти
Щось мені здається, що наступні люстрації-ротації-ліквідації цієї шобли не за горами...і зроблять це самі люди-бо мають право(чит. ст.5 загальних положень) Але щоб потім не верещали...попередження пішло
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19.04.2022 12:41 Відповісти
"Пока люди заняты войной, в Генеральной прокуратуре продолжается своя ведомственная возня. Теперь в прокуроры теперь можно попасть просто сразу со студенческой скамьи. ....: Продолжается своя ведомственная возня! ВЕДЬМАцкая возня. Спешат пристроить своих недоумков -недорослей МЕТРОФАНОШЕК в прокуроры , помните у Фонвизина в "Недоросле"... И подзаработать... И подзаработать... Это удачное вложение в будущее - такие митрофанушки-прокуроры будут довечно благодарны в долларовом эквиваленте прокурорше... А чому тих кандидатыв в "прокуроры" не пропустити через фронт ?
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19.04.2022 12:47 Відповісти
судді такі різні судді ...

судді Верховного Суду Володимир Бевзенко та Іван Міщенко захищають Україну зі зброєю в руках


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19.04.2022 12:51 Відповісти
на захисті Одеси Олександр Святов, який одразу приїхав з США до рідного міста Андрій Бойко просто суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду

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19.04.2022 12:53 Відповісти
"Зараз вони успішно переконують народних депутатів і неуспішно офіс Зеленського"

Ну з Банковою у суддів ніяких проблем не буде - вони завжди знаходили общій язик.
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19.04.2022 13:11 Відповісти
Потрібна вже народна "перевірка на доброчесність".Всі інші не допомагають.
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19.04.2022 13:16 Відповісти
Таких тварюк можна прирівняти до ДРГ, а що роблять з ДРГ під час воєнного стану всі знають.
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19.04.2022 15:12 Відповісти
Шабунін пройшов перевірку на доброчесність в славетних ССО?Поряд з Бурбой?
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19.04.2022 15:14 Відповісти
 
 