"Перевертні в мантіях намагаються заповнити вакантні місця у ВРП без перевірок на доброчесність", - Шабунін
Суддівська мафія намагається скористатись війною, щоб повністю відновити владу. Лише кількох тижнів не вистачило Етичній раді, щоб відібрати нових членів Вищої ради правосуддя, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер перевертні в мантіях намагаються скасувати ключову реформу країни і заповнити вакантні місця у ВРП без перевірок на доброчесність (в обхід Етичної ради). Такі спроби ховають європейську перспективу України, за яку щодня гинуть українські солдати. Судова реформа - одна з головних вимог ЄС на нашому туди шляху", - пояснює він.
За словами Шабуніна, судді намалювали кілька сценаріїв захоплення влади у ВРП, кожен із яких є порушенням Конституції.
"Зараз вони успішно переконують народних депутатів і неуспішно офіс Зеленського. Головним виразником "хотєлок мафії є Богдан Моніч. Ця тварина в мантії відзначалась тим, що активно зривала реформу ВРП. Пам'ятаєте осіннє блокування реформи Радою суддів?" - продовжує він.
Шабунін інформує, що Моніч очолює Раду суддів. На цю посаду його поставив Павло Вовк, голова ОАСКу.
"ОАСК, нагадаю, давно працює на руйнування України зсередини, а значить в інтересах Росії. Прямо зараз - під час битви за Схід і Південь - судова мафія пробує зірвати наш рух в ЄС, за який Україна платить аж таку високу ціну. Сподіваюсь, що народні депутати припинять підігрувати цьому, пробачте, лайну", - додає Шабуні.
Він переконаний, що вихід, як швидко відновити роботу ВРП без порушень Конституції, відповідно до ініційованої Зеленським реформи, - є.
Шабунін нагадує, що він з партнерами детально описав його. Реалізація судової реформи - стане цивілізаційними стрибком України. Саме тому вона так дратує Путіна, який плювався про неї в своїй промові перед вторгненням: "По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов – Совета правосудия (ВРП) и Квалификационной комиссии судей (ВККС)".
"Правда мило, що судова мафія на чолі з Монічем і Вовком пробують цю реформу зруйнувати? Якщо прямо зараз окремі народні депутати не припинять їм підігрувати - ми оприлюднимо їхні імена", - резюмує глава ЦПК.
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На Західній? Чи взагалі в Європу з'їбались?
Щось я з 24 лютого по 18 квітня в Києві жодного живого судді не бачив! Ні на блок-постах, ні серед волонтерів, ні під воєнкоматами...
Почули суки запах бабла?
Тому поки зе-лох при владі, Україна ніколи не вступить у ЄС і НАТО. Цей необучаємий ідіот має підти, бо Україна так і залишиться чорною дірою у центрі Європи.
він коментарі не читає....
Рада 10 березня скасувала перевірки бізнесу на час військового стану, а 15-го березня тихенько поновила перевірки!
Сусідній офіс пару днів тому податкова обшманала і оштрафувала на 28 тисяч грн.
Ці гниди закликають відновлювати роботу, і в той же час душить тих, хто це робить!
Зеля і реформи, Шабунін ти дурник чи прикидаєшся?
судді Верховного Суду Володимир Бевзенко та Іван Міщенко захищають Україну зі зброєю в руках
Ну з Банковою у суддів ніяких проблем не буде - вони завжди знаходили общій язик.