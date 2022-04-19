У Маріуполі нова хвиля мародерства через ротацію російських військ: окупанти масово зламують вцілілі квартири та вивозять майно, - радник мера Андрющенко
У Маріуполі через ротацію російських військ виникла нова хвиля мародерства. Російські окупанти зламують вцілілі квартири та вивозять майно.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"В зв’язку з початком наступу на Сході спостерігаємо тенденцію ротації російських військових на найманців з "ДНР". Припускаємо, що це пов’язано з намаганням посилити позиції в частині наступу. З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російских військових. Вони масово зламують вцілілі квартири та вивозять майно - переважно битову технику. Нічого нового для росіян - крадіжки та підлість", - розповів він.
Топ коментарі
+23 Fizko Kyiv
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+19 Sophia-Maria Duglass
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+12 Сергей Арт
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ЧТОБЫ МИР ПРОСВЕЩАТЬ .
раньше было НЕ КОМИЛЬФО описывать кацапов как мародёров , извергов и насильников .
Украина должна прекратить эту лживую практику СМИ в мире .
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ сейчас важно
битову техникупобутову техніку
Це озвірівша орда моральних покидьків, виродків роду людського.
Ось кого виховує імперія зла
В обсуждаемых планах нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, планируется уничтожить крупные железнодорожные инфраструктурные объекты, мосты и развязки автомобильных дорог.
Также, Путин с Патрушевым и Бортниковым обсудили провокации, которые готовит ФСБ, с жертвами среди мирного населения в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и в Москве для того, чтобы обосновать ядерный удар по территории Украины в случае неудачи в реализации наступательных действий на фронте.
Ну и на фоне этого хотим привести мнение экспертов при Совете безопасности РФ, которые предупреждают, что применение Российской федерацией ядерного оружия положит конец существованию Российского государства в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день.