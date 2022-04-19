У Маріуполі нова хвиля мародерства через ротацію російських військ: окупанти масово зламують вцілілі квартири та вивозять майно, - радник мера Андрющенко

У Маріуполі через ротацію російських військ виникла нова хвиля мародерства. Російські окупанти зламують вцілілі квартири та вивозять майно.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В зв’язку з початком наступу на Сході спостерігаємо тенденцію ротації російських військових на найманців з "ДНР". Припускаємо, що це пов’язано з намаганням посилити позиції в частині наступу. З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російских військових. Вони масово зламують вцілілі квартири та вивозять майно - переважно битову технику. Нічого нового для росіян - крадіжки та підлість", - розповів він.

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