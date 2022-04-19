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Новини Війна
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У Маріуполі нова хвиля мародерства через ротацію російських військ: окупанти масово зламують вцілілі квартири та вивозять майно, - радник мера Андрющенко

рф

У Маріуполі через ротацію російських військ виникла нова хвиля мародерства. Російські окупанти зламують вцілілі квартири та вивозять майно.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В зв’язку з початком наступу на Сході спостерігаємо тенденцію ротації російських військових на найманців з "ДНР". Припускаємо, що це пов’язано з намаганням посилити позиції в частині наступу. З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російских військових. Вони масово зламують вцілілі квартири та вивозять майно - переважно битову технику. Нічого нового для росіян - крадіжки та підлість", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі війська РФ обстрілюють не лише "Азовсталь", а й житловий сектор, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3231) мародерство (339) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+23
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 На сайті Кабміну зареєстровано петицію щодо повернення «Прямого», «5 каналу» та «Еспресо» в етер цифрового мовлення
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19.04.2022 11:37
+19
Надо делать картинки с мародерами кацапами и на разных языках писать происходящее
ЧТОБЫ МИР ПРОСВЕЩАТЬ .

раньше было НЕ КОМИЛЬФО описывать кацапов как мародёров , извергов и насильников .

Украина должна прекратить эту лживую практику СМИ в мире .
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ сейчас важно
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19.04.2022 11:42
+12
Тероризм, мародерство, геноцид - цілі агресора
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19.04.2022 11:38
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https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 На сайті Кабміну зареєстровано петицію щодо повернення «Прямого», «5 каналу» та «Еспресо» в етер цифрового мовлення
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19.04.2022 11:37 Відповісти
Тероризм, мародерство, геноцид - цілі агресора
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19.04.2022 11:38 Відповісти
Ето сейчас называется не мародерствуют и не насилуют, а денацифицируют. И не окупанты а вежливые люди. Не ломайте ***** тренд.
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19.04.2022 11:42 Відповісти
Надо делать картинки с мародерами кацапами и на разных языках писать происходящее
ЧТОБЫ МИР ПРОСВЕЩАТЬ .

раньше было НЕ КОМИЛЬФО описывать кацапов как мародёров , извергов и насильников .

Украина должна прекратить эту лживую практику СМИ в мире .
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ сейчас важно
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19.04.2022 11:42 Відповісти
битову технику побутову техніку
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19.04.2022 11:43 Відповісти
слово руський, кацап, рабсіянин в світі повинно стато синонімом - вбивця, гвалтівник, мародер, людожер, унтерменш
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19.04.2022 11:45 Відповісти
Це не воїни, це мародери, вбивці насильники.

Це озвірівша орда моральних покидьків, виродків роду людського.

Ось кого виховує імперія зла
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19.04.2022 11:45 Відповісти
Кацапське бидло-унітази не забудьте...
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19.04.2022 11:45 Відповісти
новини з вигрібної ями Ещё в воскресенье вечером Путин дал распоряжение уничтожить сопротивление в Мариуполе вместе с мирным населением. Дословно это звучало как "не считаясь с жертвами среди местного населения". Также, Путин прямым текстом санкционировал "карательные операции" по отношению к населению на оккупированных территориях, если население оказывает сопротивление российским войскам. Мы настаиваем на том, что Путин произнес буквально "карательные операции" применительно к местному населению на захваченных территориях в Украине. Свидетелями этого высказывания были как минимум девять человек, среди которых Патрушев, Бортников, Нарышкин, Золотов, Герасимов и другие. Путин повторил уже высказанную им ранее рекомендацию применительно к российским вооруженным силам: во время наступления не жалеть войска, а беречь вооружения.

В обсуждаемых планах нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, планируется уничтожить крупные железнодорожные инфраструктурные объекты, мосты и развязки автомобильных дорог.

Также, Путин с Патрушевым и Бортниковым обсудили провокации, которые готовит ФСБ, с жертвами среди мирного населения в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и в Москве для того, чтобы обосновать ядерный удар по территории Украины в случае неудачи в реализации наступательных действий на фронте.

Ну и на фоне этого хотим привести мнение экспертов при Совете безопасности РФ, которые предупреждают, что применение Российской федерацией ядерного оружия положит конец существованию Российского государства в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день.
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19.04.2022 11:46 Відповісти
Ну значит скоро эти мародеры тоже получат статус гвардейцев. Чем они хуже от насильников, педофилов и мародеров из Бучи
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19.04.2022 11:46 Відповісти
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19.04.2022 11:46 Відповісти
Это в какой жопе нужно жить, чтобы тащить туда телевизор с КИНЕСКОПОМ! *****!??
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19.04.2022 13:46 Відповісти
Та це ще з Чечні кадри
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19.04.2022 14:09 Відповісти
А перед дембелем в мирное время, салдаты вяликом сраны саветов, массово взламывали каптерки подразделений у себя в полках. То есть крали приготовленное на дембель у себя бы подобных. И это сущая Правда.
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19.04.2022 11:48 Відповісти
Не 3,14зди, Витя! Двери каптерки, ружкомнаты, кабинета ротного выходили в коридор и были в поле зрения дневального.
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19.04.2022 13:41 Відповісти
Щоб виїхати жінкам і дітям з Маріуполя - 10000 оркам. Тоді випустять. Не має цих грошей - розстріляють.
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19.04.2022 11:51 Відповісти
Перед тим як згоріти хоч би за українську побутову техніку потримаються та помріють о красівай жизни.
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19.04.2022 11:53 Відповісти
возвращают в родную гавань стиралки блд
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19.04.2022 11:54 Відповісти
На кожного убитого українця, повино бути убито або страчено сотня орків!
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19.04.2022 11:54 Відповісти
дикі нелюди, трудное детство деревянные игрушки ,а потом " как одел я портупею все тупею и тупею" а потім 200
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19.04.2022 11:56 Відповісти
все что не разрушат - разграбят
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19.04.2022 12:00 Відповісти
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19.04.2022 12:20 Відповісти
Ради того, что бы разграбить Украину они и согласились идти воевать! Иначе им никакого стимула нет!
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19.04.2022 12:22 Відповісти
Це наступна фаза спецоперації
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19.04.2022 12:25 Відповісти
рашистські дебіли - обрадають уцілілі квартири. А хто розбомбив більшість житла? Хай воно те вкрадене майно поперек горла вам стане. І тим, хто у вас його купить.
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19.04.2022 13:15 Відповісти
ну они брешут про освобождение. Освобождение от лишней собственности видимо.
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19.04.2022 13:58 Відповісти
Czy tych barbarzyńców można nazywać żołnierzami?
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20.04.2022 18:58 Відповісти
 
 