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Франція переконує ЄС зупинити імпорт російської нафти, - міністр економіки та фінансів країни ле Мер

нафта

Французький міністр економіки та фінансів Бруно ле Мер у вівторок заявив, що його країна намагається переконати європейських партнерів у необхідності впровадити заборону на постачання російської нафти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно заборонити імпорт російської нафти. Саме до цього ми готуємося, я цього не приховую. Президент республіки чітко давав зрозуміти, що ми намагаємось переконати наших європейських партнерів зупинити імпорт російської нафти", - заявив ле Мер в ефірі радіостанції Europe 1.

За словами міністра, країнам ЄС потрібно "зупинити фінансування" російської військової агресії в Україні, яку вони забезпечують "іноземною валютою, купуючи російську нафту".

Минулого тижня видання The New York Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів та чиновників повідомило, що ЄС працює над поетапною відмовою від російської нафти.

"Союз наразі рухається у напрямку такої поетапної заборони, яка дозволить дати час Німеччині та іншим країнам для того, щоб домовитися з альтернативними постачальниками", - писала газета.

За її даними, тему заборони на постачання нафти з РФ не винесуть на обговорення країн-учасниць ЄС до проведення другого туру президентських виборів у Франції, наміченого на 24 квітня. За словами чиновників, таке рішення ухвалено для того, щоб "переконатися в тому, що вплив на ціни на газ не допоможе правому кандидату-популісту Марін Ле Пен і не підірве шанси на переобрання президента Еммануеля Макрона".

П'ятим пакетом європейських санкцій проти Росії передбачено ембарго на постачання вугілля з РФ, воно почне діяти із серпня 2022 року. Вартість імпорту вугілля з РФ оцінюється наразі для Євросоюзу в EUR8 млрд на рік.

Автор: 

нафта (5512) росія (65191) Франція (3067) Євросоюз (13408) ембарго (305)


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Франція іноді приємно дивує...
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19.04.2022 11:49 Відповісти
Другий тур виборів на носі.
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19.04.2022 11:54 Відповісти
Ага щас Франция вообще рашку предложит уничтожить)))
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19.04.2022 12:22 Відповісти
«Нєт, на ето я пойтить нє могу» - Шольц
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19.04.2022 11:55 Відповісти
Вот какой ЕС ОНИ УБЕЖДАЮТ ? Надо перечислять страны, которые пользуются кацапской нефтью и кого именно надо переубеждать .
а Зеленский потом выступит перед парламентами этих стран и рашкиной нефти - ******
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19.04.2022 12:21 Відповісти
Всі переконують, агітують, але не відмовляються від нафти з РФ... То така "дипломатична" гра...
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19.04.2022 12:53 Відповісти
Есть другой компромисный вариант компромисный "НЕФТЬ в обмен на продовольствие, текстиль, бытовую технику, медикаменты и путевки (в Египет, Турцию, Китай, Индияю, Шри-Ланки, Кубу и Венисуэлу)"!
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19.04.2022 14:36 Відповісти
Не в-і-р-ю!
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19.04.2022 15:55 Відповісти
 
 