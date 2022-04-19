Калузький завод, на якому випускали Peugeot, Opel, Citroën, FIAT, зупинив виробництво через санкції
Автомобільна корпорація Stellantis , що випускала Peugeot, Opel, Citroën, FIAT зупинила свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі через введені санкції проти країни-агресора Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіціній заяві компанії.
"З огляду на швидке щоденне зростання перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників", - йдеться у пресрелізі компанії, опублікованому 19 квітня.
Також у Stellantis підкреслили, що засуджую насильство і підтримують всі дії, здатні відновити мир в Україні.
Повідомляється, що на російському заводі у Калузі працювало близько 2000 людей. На початку березня цього року автоконцерн призупинив експорт та імпорт автомобілів із/в Росію. Завод у Калузі продовжував працювати, але скоротив виробництво. Він випускав фургони Peugeot, Opel і Citroen, а також легкові Peugeot 408 і Citroen C4. Stellantis належить 70% заводу. Решта 30% - Mitsubishi, яка збирала позашляховики Outlander і Pajero, які зупинили свою роботу в РФ раніше.
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С точки зрения государства это хороший стимул + обеспечение рабочих мест.
Якщо ці заводи будуть працювати у нас,то зібране українцями не слід даже рівняти на те що скручували раZZіяне.
В тих же польщах, словакіях, чехіях, 80% вироблених авто йде на експорт
У вас залишиться фсього-нафсього 1 завод:
МОХО-ЯГЕЛЕперерабатывающий!!!!
Жріть !!!
просто збирали
Довго думав. Невже на Франківщині такі машини збирають?