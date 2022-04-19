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Новини Санкції проти Росії
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Калузький завод, на якому випускали Peugeot, Opel, Citroën, FIAT, зупинив виробництво через санкції

завод

Автомобільна корпорація Stellantis , що випускала Peugeot, Opel, Citroën, FIAT зупинила свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі через введені санкції проти країни-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіціній заяві компанії.

"З огляду на швидке щоденне зростання перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників", - йдеться у пресрелізі компанії, опублікованому 19 квітня.

Також у Stellantis підкреслили, що засуджую насильство і підтримують всі дії, здатні відновити мир в Україні.

Повідомляється, що на російському заводі у Калузі працювало близько 2000 людей. На початку березня цього року автоконцерн призупинив експорт та імпорт автомобілів із/в Росію. Завод у Калузі продовжував працювати, але скоротив виробництво. Він випускав фургони Peugeot, Opel і Citroen, а також легкові Peugeot 408 і Citroen C4. Stellantis належить 70% заводу. Решта 30% - Mitsubishi, яка збирала позашляховики Outlander і Pajero, які зупинили свою роботу в РФ раніше.

Також читайте: Mitsubishi Motors зупинила виробництво на заводі в Росії

Chrysler (26) завод (1019) росія (65191) санкції (11831) Mitsubishi (38) Opel (13)


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Топ коментарі
+15
Пежо, Ситроен, Мицубиси, Хюндай, Форд, Фиат, Крайслер... Капец. А у нас Ланосы.
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19.04.2022 12:02
+13
Ці всі заводи мають переїхати в Україну після нашої перемоги....кацапія має повернутися в кам'яний вік
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19.04.2022 12:01
+11
в мене теж бомбить з того що в парашці стільки західних компаній було що не порахуеш навіть... а в України прутень з маслом...
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19.04.2022 12:04
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Якось не переймають такі новини з мокшанських боліт.
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19.04.2022 12:01 Відповісти
Ці всі заводи мають переїхати в Україну після нашої перемоги....кацапія має повернутися в кам'яний вік
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19.04.2022 12:01 Відповісти
І як завжди будуть звинувачувати "праклятых бандеравцав".😎
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19.04.2022 12:01 Відповісти
Пежо, Ситроен, Мицубиси, Хюндай, Форд, Фиат, Крайслер... Капец. А у нас Ланосы.
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19.04.2022 12:02 Відповісти
в мене теж бомбить з того що в парашці стільки західних компаній було що не порахуеш навіть... а в України прутень з маслом...
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19.04.2022 12:04 Відповісти
В Україні інвестняні-зовсім не няні
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19.04.2022 12:06 Відповісти
Неужто у нас откаты больше? Не понимаю. К Европе ближе, климат лучше, даже на зп можно было какое-то время экономить.
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19.04.2022 12:06 Відповісти
В Россию вкладывали кучу денег в надежде на её либерализацию. Это было целенаправленная активность от США и Европы. Итог мы знаем.
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19.04.2022 12:09 Відповісти
А смысл строить новый завод если точно такой же есть в одной из стран Европы или в Турции??? Экономия на зп вряд ли отобьет затраты..
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19.04.2022 12:09 Відповісти
Эрэфия требовала размещения производственных мощностей на своей территории, чтобы в принципе можно было продавать.
С точки зрения государства это хороший стимул + обеспечение рабочих мест.
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19.04.2022 13:19 Відповісти
а нашу економіку місцеві олігархи законсервували..
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19.04.2022 12:39 Відповісти
У нас все тоже самое только собранное на нормальных заводах...нормальными людьми...а то что в параше...то для снг...
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19.04.2022 12:08 Відповісти
Так.Але є одне АЛЕ.
Якщо ці заводи будуть працювати у нас,то зібране українцями не слід даже рівняти на те що скручували раZZіяне.
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19.04.2022 12:12 Відповісти
Ці заводи працювали виключно на внутрішній ринок парашії. Тому немає чому пишатися.
В тих же польщах, словакіях, чехіях, 80% вироблених авто йде на експорт
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19.04.2022 12:11 Відповісти
В Україні було ПОВНО автомобілів російського виробництва.
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19.04.2022 12:21 Відповісти
більш того ,навіть через держзакупівлі за бюджетні гроші купували газельки та пази!
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19.04.2022 12:41 Відповісти
Чогось вони до нас не йшли. Мабудь умови не п1дходили. Наша верх1вка б1льш жад1бна 1 корумпована, н1ж у орк1в.
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19.04.2022 12:28 Відповісти
А чего удивляться. Российский рынок был многим интересен. Многие автопроизводители для РФ предлагали лучший выбор моделей чем для Украины. Более того, американские производители официально поставляли то, что в Европе днем согнем не найти, ну или как вариант - только через серых дилеров.
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19.04.2022 12:29 Відповісти
Там "сараи" собирались для внутреннего рынка педирации и стран ближнего совка, европейские б\у даже лучше. Не то что марки плохие, сборка рукожопая кацапская, покраска с нарушением технологии и т.д.
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19.04.2022 14:07 Відповісти
Справа в тому,що умови для інвестицій,всі роки,прописувались таким чином,щоб перемогти могли лише "васадзе" & Ко.
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19.04.2022 14:59 Відповісти
Кацапи, мені вас не жалко, а навіть більше))
У вас залишиться фсього-нафсього 1 завод:
МОХО-ЯГЕЛЕперерабатывающий!!!!
Жріть !!!
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19.04.2022 12:03 Відповісти
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19.04.2022 12:13 Відповісти
Тойота в Підєрбурзі теж всьо 🤗
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19.04.2022 12:09 Відповісти
Лапатнікі,а шо случілась???
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19.04.2022 12:12 Відповісти
Спецоперация по импортному замещению! Великая победа, путин всех переиграл, потерь нет.
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19.04.2022 12:16 Відповісти
Лапатнікі перейшли на плетіння лаптів.
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19.04.2022 12:50 Відповісти
эта сколько же пользы.... ну я прям завидую
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19.04.2022 12:13 Відповісти
не випускали, а збирали
просто збирали
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19.04.2022 12:18 Відповісти
Ну всьо, тепер лапті зможуть відчути себе дідами - фіат почне виробляти fiat 124 із бу жигулів, бо на ******* моделі просто неможливо буде знайти нові деталі.
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19.04.2022 12:19 Відповісти
Ымпортозамєщеніє
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19.04.2022 13:05 Відповісти
Спочатку прочитав "Калуський завод, на якому випускали Peugeot, Opel, *******..."

Довго думав. Невже на Франківщині такі машини збирають?
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19.04.2022 13:17 Відповісти
до речі як там в Калуші лукойл процвітає далі?
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19.04.2022 14:13 Відповісти
Чекаємо такі заводи в Україні після нашої перемоги. Людям потрібна робота, а державі податки.
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19.04.2022 14:07 Відповісти
 
 