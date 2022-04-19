Калузький завод, на якому випускали Peugeot, Opel, Citroën, FIAT, зупинив виробництво через санкції

Автомобільна корпорація Stellantis , що випускала Peugeot, Opel, Citroën, FIAT зупинила свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі через введені санкції проти країни-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіціній заяві компанії.

"З огляду на швидке щоденне зростання перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників", - йдеться у пресрелізі компанії, опублікованому 19 квітня.

Також у Stellantis підкреслили, що засуджую насильство і підтримують всі дії, здатні відновити мир в Україні.

Повідомляється, що на російському заводі у Калузі працювало близько 2000 людей. На початку березня цього року автоконцерн призупинив експорт та імпорт автомобілів із/в Росію. Завод у Калузі продовжував працювати, але скоротив виробництво. Він випускав фургони Peugeot, Opel і Citroen, а також легкові Peugeot 408 і Citroen C4. Stellantis належить 70% заводу. Решта 30% - Mitsubishi, яка збирала позашляховики Outlander і Pajero, які зупинили свою роботу в РФ раніше.

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