Лавров наразі відкидає можливість ядерного удару по Україні: розглядаємо опцію звичайних озброєнь
Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливість використання ядерної зброї військами РФ в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь", - сказав голова МЗС РФ в інтерв'ю India Today.
Топ коментарі
+48 Агамемнон
показати весь коментар19.04.2022 12:08
+28 Александр Александров #465274
показати весь коментар19.04.2022 12:10
+25 Nikita Panasenko
показати весь коментар19.04.2022 12:17
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Я только не понимаю зачем эту тему вытянули в последние дни. Это подыгрывании пропаганды о могуществе России. Типа, видите какая Россия могучая. Может ядеркой жахнуть.
А если россия бахнет тактическим ЯО по Украине? Каков будет ответ стран НАТО? Есть вероятность, что никаким. Об этом русня и думает, скорее всего.
Можливо це лякає західних політиків, але точно не нас, українців.
А то в вяличие уже ни кто не верит, даже ватники 🐔 что то заподозрили👎
Мы уже рассказывали о различных мнениях, как в экспертной среде Совбеза, так и в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ по поводу целесообразности этого наступления, но тем не менее президент России Владимир Путин принял решение и отдал приказ реализовать существующий план военной операции.
Ещё в воскресенье вечером Путин дал распоряжение уничтожить сопротивление в Мариуполе вместе с мирным населением. Дословно это звучало как "не считаясь с жертвами среди местного населения". Также, Путин прямым текстом санкционировал "карательные операции" по отношению к населению на оккупированных территориях, если население оказывает сопротивление российским войскам. Мы настаиваем на том, что Путин произнес буквально "карательные операции" применительно к местному населению на захваченных территориях в Украине. Свидетелями этого высказывания были как минимум девять человек, среди которых Патрушев, Бортников, Нарышкин, Золотов, Герасимов и другие. Путин повторил уже высказанную им ранее рекомендацию применительно к российским вооруженным силам: во время наступления не жалеть войска, а беречь вооружения.
В обсуждаемых планах нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, планируется уничтожить крупные железнодорожные инфраструктурные объекты, мосты и развязки автомобильных дорог.
Также, Путин с Патрушевым и Бортниковым обсудили провокации, которые готовит ФСБ, с жертвами среди мирного населения в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и в Москве для того, чтобы обосновать ядерный удар по территории Украины в случае неудачи в реализации наступательных действий на фронте.
Ну и на фоне этого хотим привести мнение экспертов при Совете безопасности РФ, которые предупреждают, что применение Российской федерацией ядерного оружия положит конец существованию Российского государства в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день".
Нас взагалі не має хвилювати, що вони там собі "обговорюють". О це й є та сама меншоварість, через яку ми потерпаємо весь час. на"уй.
Нам своє робити.
"Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ.."
Бляха! це означає, що таки планують!