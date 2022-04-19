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Лавров наразі відкидає можливість ядерного удару по Україні: розглядаємо опцію звичайних озброєнь

зброя,ядерна

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливість використання ядерної зброї військами РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ. 

"На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь", - сказав голова МЗС РФ в інтерв'ю India Today.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає, що питання використання РФ ядерної зброї стосується всього світу

Автор: 

армія рф (17388) Лавров Сергій (1581) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+48
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19.04.2022 12:08
+28
Если лошадь говорит что нет, значит русня однозначно рассматривают такой вариант.
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19.04.2022 12:10
+25
з усіх джерел, які я читав, маю єдиноголосний висновок: якщо рф застосує ядрну зброю проти України, то США і Великобританія приєднуються до війни: одразу ж буде нанесено потужних ударів по російських об'єктах і військах
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19.04.2022 12:17
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ага опоцион ты гляди ка слово то какое конь пьяно наркоманский выучил...
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19.04.2022 12:07 Відповісти
Не надо только коней обижать...
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19.04.2022 12:10 Відповісти
уже появились фото всех их баз и пусковых шахт , в шикарном качестве, то есть, уже все знают и видят, где эти шахты и ракеты расположены, и следят , пусть только начнут шевеление, и их столица пойдет в след за кораблем.
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19.04.2022 12:15 Відповісти
А ви вважаєте, що НАТО, США, Британія у військових цілях користуються картами Google?
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19.04.2022 12:36 Відповісти
Ні, просто це натяк, що якщо навіть на картах гугл всі ці місця відомі, то ЦРУ та інші розвідки тим більш давно все знають.
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19.04.2022 14:23 Відповісти
Позавчора. Коли ти зареєструвався.
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19.04.2022 12:08 Відповісти
Если лошадь говорит что нет, значит русня однозначно рассматривают такой вариант.
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19.04.2022 12:10 Відповісти
Они с самого начала рассматривали вариант атомного шантажа. Но не нас, а Запада. Чтобы он не лез в дела России.

Я только не понимаю зачем эту тему вытянули в последние дни. Это подыгрывании пропаганды о могуществе России. Типа, видите какая Россия могучая. Может ядеркой жахнуть.
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19.04.2022 12:14 Відповісти
Этой паРашинской срани уже ответили на ее "могущество". Свою ядерку она может засунуть только себе в жопу.
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19.04.2022 12:23 Відповісти
В могущество параши уже никто не верит! А ядерное оружие есть у многих стран мира! Но никто так обреченно им не трясёт ! Именно обреченно, потому, что против Украины они не могут ничего противопоставить , кроме как ядерную бомбу! Дикарь с ядерной бомбой это ужасно!
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19.04.2022 12:57 Відповісти
Не ищите особой рациональности у безумной россии. Если россия бахнет по стране НАТО тактическим ЯО, почти стопроцентно россия огребет соразмерную ответку а может и больше, поэтому пока они не хотят его применять по странам НАТО.
А если россия бахнет тактическим ЯО по Украине? Каков будет ответ стран НАТО? Есть вероятность, что никаким. Об этом русня и думает, скорее всего.
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20.04.2022 00:24 Відповісти
Колбаса с конины умничает.
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19.04.2022 12:07 Відповісти
Ніякої довіри.
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19.04.2022 12:07 Відповісти
МУДАК !...*** .,
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19.04.2022 12:07 Відповісти
Однак він застосування ядерного озброєння не виключив....
Можливо це лякає західних політиків, але точно не нас, українців.
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19.04.2022 12:07 Відповісти
з усіх джерел, які я читав, маю єдиноголосний висновок: якщо рф застосує ядрну зброю проти України, то США і Великобританія приєднуються до війни: одразу ж буде нанесено потужних ударів по російських об'єктах і військах
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19.04.2022 12:17 Відповісти
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19.04.2022 12:08 Відповісти
Піздить, кобила...
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19.04.2022 12:08 Відповісти
Який ти добрий!
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19.04.2022 12:09 Відповісти
конеподобному лаврову нужно в задницу ядерную опцию засунуть!))))🔥😅Гори в АДУ падло,за все ,что ты сделал в Украине!🇺🇦
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19.04.2022 12:10 Відповісти
Не лякай . козломорде . . !! Пох на будь які бімби , капітуляції всеодно не буде , лаврушка , хоч ви ними закидаєте і всю Україну . . Слабі ви проти нас .
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19.04.2022 12:11 Відповісти
А чого його ніхто не запитає - а вони не розглядають можливість отримання удару по їх АЕС у відповідь на застосування ядерної зброї? Таке враження, що тільки кацапам можна молотити чим завгодно по Україні.
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19.04.2022 12:11 Відповісти
лавров,упирь кремлівський ,буцегарня по тобі плаче
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19.04.2022 12:11 Відповісти
На этой стадии Лавров тебе надо быть хорошо зафиксированным к койке под наблюдением врачей психиатров либо эта стадия должна для тебя ****** закончится петлёй на шее .
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19.04.2022 12:12 Відповісти
Готуйтеся до ядерного удару.
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19.04.2022 12:12 Відповісти
в Берлине уже готовы ?
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19.04.2022 13:02 Відповісти
Воронежа, кстати, это не касается. На снимке именно он:
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19.04.2022 12:12 Відповісти
Лавров завжди бреше.
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19.04.2022 12:13 Відповісти
Кацапи з сортирами на природі і сталагмітами з фекалій в будинках без газу щось про "опціони" брякають...
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19.04.2022 12:13 Відповісти
министерство понтов и марафета , снова попугивает мировое сообщество , рискните ...и за национальную принадлежность к русскому скоту , ваш народ просто разрвут там где найдут , по всей планете
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19.04.2022 12:13 Відповісти
Да, уже не получится свалить на Бали и переждать.
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19.04.2022 13:43 Відповісти
сумна кляча
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19.04.2022 12:14 Відповісти
лавров, как и вся нарассия - унылое говно
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19.04.2022 12:16 Відповісти
Вообще я бы на всю эту болтвоню - про ДРГ на Пасху или про ядерку не обращал внимание. Россия хочет отчаянно быть актуальной. Чтобы к ней прислушивались.
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19.04.2022 12:16 Відповісти
Цену набиаает, значимость❗

А то в вяличие уже ни кто не верит, даже ватники 🐔 что то заподозрили👎
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19.04.2022 12:30 Відповісти
Використання ядерної зброї в Україні буде означати використання ядерної зброї проти сосії зі сторони США і Британії. Так що не варто серйозно сприймати слова цього дегенерата.
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19.04.2022 12:16 Відповісти
Дайте путлеру самую мощную термоядерную ракету. Пускай он ею в Кремле застрелится. Пора уже, весна,скоро май месяц.
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19.04.2022 12:16 Відповісти
Бєррімор, что єта за вой на болотах? - касапі, сєр
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19.04.2022 12:18 Відповісти
Тобто саме РОЗГЛЯДАЄ.
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19.04.2022 12:19 Відповісти
Мерин сядет на скамью подсудимых в Гааге или Нюрнберге вместе со своим фюрером.
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19.04.2022 12:19 Відповісти
! ТРЕБА НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ МОСКОВСЬКЕ КЕРІВНИЦТВО,ЩО МЕДВЕДЧУК ДІЗНАВШИСЬ,ПРО ТЕ,ЩО РІДНА ЛЮДИНА НЕ ЗАХОТІЛА ЙОГО МІНЯТИ НА МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОРИДОР,РАПТОВО ВПАВ У ДЕПРЕСІЮ І ЗАГРОЖУЄ ЗДАТИ ВСІХ І ВЧИНИТИ САМОГУБСТВО !!!
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19.04.2022 12:23 Відповісти
В жопу себе её засунь, зажмурь ушки и взорви...
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19.04.2022 12:23 Відповісти
Не лякайте Бєлгород ... він і так зажаханий
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19.04.2022 12:24 Відповісти
Походу хотят испытать бомбу нового поколения, как в семипалатинском полигоне.
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19.04.2022 12:26 Відповісти
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19.04.2022 12:29 Відповісти
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19.04.2022 13:23 Відповісти
та лошадь мичала вже, шо раша не збирається нападати на Україну... а інші роїські джерела про інше патякають: "Дорогие подписчики и гости канала! Война продолжается и анонсированное большое наступление российских войск на востоке Украины началось.

Мы уже рассказывали о различных мнениях, как в экспертной среде Совбеза, так и в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ по поводу целесообразности этого наступления, но тем не менее президент России Владимир Путин принял решение и отдал приказ реализовать существующий план военной операции.

Ещё в воскресенье вечером Путин дал распоряжение уничтожить сопротивление в Мариуполе вместе с мирным населением. Дословно это звучало как "не считаясь с жертвами среди местного населения". Также, Путин прямым текстом санкционировал "карательные операции" по отношению к населению на оккупированных территориях, если население оказывает сопротивление российским войскам. Мы настаиваем на том, что Путин произнес буквально "карательные операции" применительно к местному населению на захваченных территориях в Украине. Свидетелями этого высказывания были как минимум девять человек, среди которых Патрушев, Бортников, Нарышкин, Золотов, Герасимов и другие. Путин повторил уже высказанную им ранее рекомендацию применительно к российским вооруженным силам: во время наступления не жалеть войска, а беречь вооружения.

В обсуждаемых планах нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, планируется уничтожить крупные железнодорожные инфраструктурные объекты, мосты и развязки автомобильных дорог.

Также, Путин с Патрушевым и Бортниковым обсудили провокации, которые готовит ФСБ, с жертвами среди мирного населения в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и в Москве для того, чтобы обосновать ядерный удар по территории Украины в случае неудачи в реализации наступательных действий на фронте.

Ну и на фоне этого хотим привести мнение экспертов при Совете безопасности РФ, которые предупреждают, что применение Российской федерацией ядерного оружия положит конец существованию Российского государства в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день".
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19.04.2022 12:33 Відповісти
І що, через якихось свиней, нам треба на когось озиратися?
Нас взагалі не має хвилювати, що вони там собі "обговорюють". О це й є та сама меншоварість, через яку ми потерпаємо весь час. на"уй.

Нам своє робити.
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19.04.2022 12:43 Відповісти
Короче.. АМІНЬ!
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19.04.2022 15:39 Відповісти
На этой стадии Лаврушка ***** и Пискарь должны были уже сдохнуть!!!
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19.04.2022 12:33 Відповісти
Відповідь на це може бути тільки одна в нашому випадку, треба заявити, ви використовуєте ядерну зброю будьякої потужності - ми підриваємо ваші ядерні станції яких у вас аж 11.
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19.04.2022 12:34 Відповісти
А загалом, якби в нас був Президент, він би вже давно й однозначно послав і росію й ху"ла - за всім відомою адресою. А не намагався кудись "зазирати" й про щось "домовлятися" вигадуючи кожного разу нові "червоні лінії", що путін їх має "перетнути". Ось саме ця слабкість й провокує свиногадюшник роззявляти свої пащеки і щось булькотіти про "ядерну зброю". Відчувають слабкість, непевність - одразу намагаються тиснути. Бо якщо відверто вже кажуть, що прийшли нас знищувати, то які можуть бути "розмови"?
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19.04.2022 12:34 Відповісти
Ядерну зброю великої сили путін не буде використовувати в Україні.Йому треба "народні республіки",а не пустеля.
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19.04.2022 12:36 Відповісти
Фашистській свинособаці вірити - себе не поважати. потрібно бути готовими до всього....
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19.04.2022 12:40 Відповісти
пардон - фашистському свиноконю....
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19.04.2022 12:41 Відповісти
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19.04.2022 12:41 Відповісти
На следующей стадии он уже будет просить овса на прокорм.
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19.04.2022 12:49 Відповісти
тупий кінь, у нас давно ковбасу з конятини у Бандерівську перейменували.
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19.04.2022 12:54 Відповісти
Китай предупредил что этого делать нельзя ....
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19.04.2022 12:56 Відповісти
И объяснил почему..бункер у пуйла мелковат.. а за народ параши никто и вякнуть не подумал. Это мол , не важно, что погибнут..
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19.04.2022 13:01 Відповісти
Ну шо Лавров, допистелся !
"Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ.."
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19.04.2022 13:32 Відповісти
Они не применяют ЯО не потому что "не та стадия", а потому что не знают какой на деле будет ответ и реакция (чем им лично это будет угрожать), если почувствуют безнаказанность, то без сомнения применят!
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19.04.2022 13:43 Відповісти
А ще вони не знають чи та ракета взагалі вилетить, чи вона згорить ще в своєму гнізді, як та "Масква"
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19.04.2022 15:45 Відповісти
От гниди. А на ступній стадії вже будуть застосовувати? На жаль нас чекає тотальна війна. Дай боже, що б я помилявся.
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19.04.2022 14:12 Відповісти
Навіщо цитувати цього лошака? Хіба воно колись казало правду? Ще Уйла зацитуйте.
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19.04.2022 14:12 Відповісти
ЯО тоже из серии "втАраяармиямира"???
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19.04.2022 15:06 Відповісти
Значит рассматривают, лошадь говорит всегда наоборот
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19.04.2022 16:04 Відповісти
Сергій Лавров прокоментував можливість використання ядерної зброї військами РФ в Україні:... "На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь"
Бляха! це означає, що таки планують!
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19.04.2022 20:37 Відповісти
 
 