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Новини Війна
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Пентагон спростував фейк Міноборони РФ про нібито збитий літак зі зброєю для України

петагон

Російські військові не збивали літак, який доставляв Україні західну зброю.

Про це сказав на брифінгу неназваний представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його попросили прокоментувати повідомлення Міноборони РФ, яке стверджувало, що російські військові збили літак із західною зброєю на території України.

"Я не бачив жодних повідомлень, які б вказували на те, що росіяни збили літак із західною зброєю", – відповів представник Пентагону.

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Його також запитали, чи вдавалося росіянам успішно атакувати склади із західною зброєю на території України.

"Ні, наскільки нам відомо. Ми дійсно думаємо, що вони цілилися у військові цілі у Львові та Києві, але немає ознак того, що вони завдали удару по будь-яких складах або по якихось вантажах із західною допомогою", – відповів речник американського відомства.

Автор: 

Пентагон (1427) допомога (8348) росія (65191) літак (2903) Міноборони рф (708) фейк (744)


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Топ коментарі
+20
Да понятно, что враньё.. для своих сгодится
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19.04.2022 12:19
+17
Підтверджую! Про допомогу, терміни і коридори не знають навіть всі військові. Ця інформація доступна обмеженому колу людей. І це правильно в умовах насичення деяких владних і військових структур корисними ідіотами і відвертими колаборантами.
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19.04.2022 12:23
+15
Пентагон не зрозумів, що то було не для них,а для дяді Васі з Кукуєво.))
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19.04.2022 12:20
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Да понятно, что враньё.. для своих сгодится
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19.04.2022 12:19 Відповісти
Страна фрик: ВОЙНУ нельзя называть ВОЙНОЙ, на "МацКва" 200 морячков-срочников "пропало без вести"... а они все про Омерику беспокояться...
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19.04.2022 12:19 Відповісти
Пентагон не зрозумів, що то було не для них,а для дяді Васі з Кукуєво.))
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19.04.2022 12:20 Відповісти
Підтверджую! Про допомогу, терміни і коридори не знають навіть всі військові. Ця інформація доступна обмеженому колу людей. І це правильно в умовах насичення деяких владних і військових структур корисними ідіотами і відвертими колаборантами.
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19.04.2022 12:23 Відповісти
Фейк - це брехня.

тепер напишу правильно. «Пентагон спростував брехню Міноборони РФ про нібито збитий літак зі зброєю для України».
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19.04.2022 12:23 Відповісти
Там среди троллей пошла такая методичка, что они, оказывается, одни-одинёшеньки героично противостоят всему НАТО, подло вторгнувшемуся в "исконноъ русскуюъ" землю Украины. Надо давать победные реляции о победах над НАТО. Вот и пыжатся.
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19.04.2022 12:24 Відповісти
В смысле одни одинешеньки?! А как же китай с которым они собирались США побеждать? В принципе, хер с тем китаем. А как же такие союзнички, как белоруссия и армения? Как же одкб?
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19.04.2022 12:37 Відповісти
Китай их тихонько послал..
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19.04.2022 12:49 Відповісти
"Их было двое, а мы - одни!"
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19.04.2022 12:52 Відповісти
Там ще ПАР не вписались, от тоді нам тяжко буде ))
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19.04.2022 13:21 Відповісти
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19.04.2022 13:36 Відповісти
Вато-фауна схавает...
Х@йлоТВ им даже сапог покажет, которым они НАТОвский ераплан сбили...
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19.04.2022 12:27 Відповісти
Дід Микола


@DidMykola2

·
https://twitter.com/DidMykola2/status/1516331063777316864 1 ч



Народ, котрий в часи війни між будівництвом доріг і розбудовою армії вибирає будівництво доріг - не матиме ні доріг, ні зброї, і змушений буде з простягнутою рукою ходити по світу і просити зброю, щоб озброїти власну армію.
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19.04.2022 12:37 Відповісти
На жаль через популізм наркомана так і вийшло...
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19.04.2022 12:46 Відповісти
Розповсюджуєте кацапські наративи?

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19.04.2022 13:44 Відповісти
Ну про наркомана говорили з 2019 ще, тому тут навпаки - кацапи використовують українські чутки...
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19.04.2022 15:00 Відповісти
Страна рабссиян может только звиздеть про сбитый самолет НАТО. Стрелять по кораблям и самолетам НАТО рабссияне могут только на толчке пока никто не видит. Дефендер в Черном море четко наблюдал залпы рабссейских моряков в свои же трюмы своим же говном.
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19.04.2022 12:55 Відповісти
Чого ж ви хотіли? Для пАбедобесія портібні перемоги.
Біолабораторія, літак.
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19.04.2022 13:02 Відповісти
Вони хоча б фейки нормально придумували - ні для кого не секрет, що напряму літаки НАТО сюди нічого не привозять...
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19.04.2022 15:03 Відповісти
Ну то нехай зіб'ють кацапи військовий літак США, то думаю зразу узнають де раки зиму зімують.
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19.04.2022 15:23 Відповісти
 
 