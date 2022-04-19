Пентагон спростував фейк Міноборони РФ про нібито збитий літак зі зброєю для України

Російські військові не збивали літак, який доставляв Україні західну зброю.

Про це сказав на брифінгу неназваний представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його попросили прокоментувати повідомлення Міноборони РФ, яке стверджувало, що російські військові збили літак із західною зброєю на території України.

"Я не бачив жодних повідомлень, які б вказували на те, що росіяни збили літак із західною зброєю", – відповів представник Пентагону.

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Його також запитали, чи вдавалося росіянам успішно атакувати склади із західною зброєю на території України.

"Ні, наскільки нам відомо. Ми дійсно думаємо, що вони цілилися у військові цілі у Львові та Києві, але немає ознак того, що вони завдали удару по будь-яких складах або по якихось вантажах із західною допомогою", – відповів речник американського відомства.