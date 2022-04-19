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Новини Агресія Росії проти України Війна
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СБУ повідомила про підозру у державній зраді чиновниці одного з "міністерств АР Крим": зловмисницю взято під варту

сбу

На Львівщині спецслужба затримала посадовицю одного з так званих "міністерств Автономної Республіки Крим", яка здійснювала підривну діяльність на шкоду Україні. За що неодноразово нагороджувалась злочинною "владою" Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області у фейсбуці.

За даними слідства відомо, що протягом 2014-2021 рр зрадниця обіймала керівну посаду в одному з "міністерств" тимчасово окупованого Криму.

Також встановлено, що жінка відкрито підтримувала злочини російських військових та агресію РФ проти України.

"За оперативною інформацією встановлено, що в січні 2022 року жінка прибула на територію України, з її слів: "приехала по семейным обстоятельствам". Проте втекти назад їй вже не вдалось, адже Росія розпочала так звану "військову спецоперацію". Тому план втечі зрадниця проклала через кордон з ЄС на Львівщині далі через Білорусь та Росію, - йдеться в повідомленні.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн. Триває слідство.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ у Львівській області спільно з Львівським прикордонним загоном за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Також дивіться: СБУ викрила чергового пропагандиста на Черкащині, який публічно підтримував військову агресію РФ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12821) державна зрада (1686) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+20
Как можно за предательство родины давать залог? Что за дебилы писали эти законы? Есть же такие преступления где залога быть не должно. За госизмену вообще дают вышку.
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19.04.2022 12:25
+8
За измену в нынешних условиях нужно 15рик давать.
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19.04.2022 12:22
+3
Жаль что низя её через соломинку, как жабу надуть и об воду ё@нуть...
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19.04.2022 12:26
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За измену в нынешних условиях нужно 15рик давать.
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19.04.2022 12:22 Відповісти
Как можно за предательство родины давать залог? Что за дебилы писали эти законы? Есть же такие преступления где залога быть не должно. За госизмену вообще дают вышку.
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19.04.2022 12:25 Відповісти
Жаль что низя её через соломинку, как жабу надуть и об воду ё@нуть...
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19.04.2022 12:26 Відповісти
Кари, москалям та їх сраколизам в Україні, страшної кари!!
Слава Захисникам України!!
❤️🇺🇦⚔️🌻🌶🍒🌞❤️🇺🇦🇬🇧🇹🇷🇺🇸🇮🇩🇪🇪🇨🇦⚔️❤️🇺🇦⚔️❤️🇺🇦‼️‼️‼️
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19.04.2022 12:33 Відповісти
Все оч просто: кто внесет залог - 100% агентура. Запасаемся попкорном.
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19.04.2022 12:36 Відповісти
Після швидкого виправдального суду (якщо він взагалі відбудеться), Банкова поставить її керувати чимось на Львівщині
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19.04.2022 13:14 Відповісти
Поставить керувати Львівським сбу
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19.04.2022 13:36 Відповісти
А там що, своi зрадники та корупцiонери вже закiнчилися?
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19.04.2022 13:43 Відповісти
Питання. Як ця кобила пройшла Чонгар(або інший пункт перетину адмін.кордону)?
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19.04.2022 14:35 Відповісти
до 24/02 - в інфі сказано.
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19.04.2022 16:08 Відповісти
...ну тобто вона з січня вирішувала свої "сімейниє апстаятельства" і якби не потрапила на радари при спробі перетнути кордон/чи якби не війна, то без проблем вшилася б з країни... питання до "знатоків" - шо за сім'я така привела її своїми "апстаятельствами"...(?!?) і скільки ще таких курво сімей в країні?
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19.04.2022 15:46 Відповісти
З яким паспортом вона приїхала? Нашим чи касапським?
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19.04.2022 16:07 Відповісти
 
 