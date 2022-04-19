СБУ повідомила про підозру у державній зраді чиновниці одного з "міністерств АР Крим": зловмисницю взято під варту

На Львівщині спецслужба затримала посадовицю одного з так званих "міністерств Автономної Республіки Крим", яка здійснювала підривну діяльність на шкоду Україні. За що неодноразово нагороджувалась злочинною "владою" Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області у фейсбуці.

За даними слідства відомо, що протягом 2014-2021 рр зрадниця обіймала керівну посаду в одному з "міністерств" тимчасово окупованого Криму.

Також встановлено, що жінка відкрито підтримувала злочини російських військових та агресію РФ проти України.

"За оперативною інформацією встановлено, що в січні 2022 року жінка прибула на територію України, з її слів: "приехала по семейным обстоятельствам". Проте втекти назад їй вже не вдалось, адже Росія розпочала так звану "військову спецоперацію". Тому план втечі зрадниця проклала через кордон з ЄС на Львівщині далі через Білорусь та Росію, - йдеться в повідомленні.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн. Триває слідство.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ у Львівській області спільно з Львівським прикордонним загоном за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

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