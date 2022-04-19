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Новини Війна
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Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка. ДОКУМЕНТ

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, які оприлюднили у ГУР МО України.

"Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі збройні сили РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів. Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", - йдеться у повідомленні.

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У документі у властивому РФ стилі проаналізували військово-політичну та інформаційну обстановку країни, виявлені та перераховані об'єкти, які "подлежат немедленному псхологическому и информационному воздействию". Перед старшим начальником ставилась задача ввести війська на територію країни за легендою "cовместных учений с вооруженными силами Республики Белоруссии".

Розвідники зазначають, що одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

Повна вресія документу наведена нижче.

Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 01
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 02
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 03
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 04
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 05
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 06
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 07
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 08
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 09
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 10
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 11
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 12
Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка 13

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армія рф (17388) Білорусь (7931) напад (1125) розвідка (3862)


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Топ коментарі
+59
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19.04.2022 13:00
+23
С таким бульбанфюрером никакой захват власти не нужен.
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19.04.2022 13:06
+22
Ну, скоро, как их ********* на донбасе, они приступят к следующей фазе спецоперации - освобождение белорусии от фашизма. Всё идёт по плану.
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19.04.2022 13:05
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19.04.2022 13:00 Відповісти
"А я вам сичас пакажу ..."(с)
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19.04.2022 13:11 Відповісти
Лучє нарісую. Язиком на жопє.
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19.04.2022 13:20 Відповісти
яка несподіванка, а ми й не підозрювали. в Казахстан мабуть теж, вони й зробили це
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19.04.2022 13:00 Відповісти
Білорусам-читати обов'язково...
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19.04.2022 13:03 Відповісти
Ім байдуже. Аби чарка і шкварка.
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19.04.2022 13:09 Відповісти
Або як ще кажуть "хай ї*уть - аби не били..."
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19.04.2022 13:22 Відповісти
Ну, скоро, как их ********* на донбасе, они приступят к следующей фазе спецоперации - освобождение белорусии от фашизма. Всё идёт по плану.
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19.04.2022 13:05 Відповісти
После Донбасса спасать уже не будет чем. Разве что 100летний хлам расконсервируют: тачанки , пулеметы...
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19.04.2022 13:42 Відповісти
С таким бульбанфюрером никакой захват власти не нужен.
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19.04.2022 13:06 Відповісти
"как захватить весь мир, не привлекая внимания санитаров".....
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19.04.2022 13:07 Відповісти
так вот откуда на Беларусь готовилось нападение!
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19.04.2022 13:09 Відповісти
Думаю еще не вечер. Очень скоро увидим как бульбашей начнут денацифицировать и вывозить с Беларашки в Магадан а на их место завозить разный прокацапленный сброд с дальних ******. чтобы не получилось как с Украиной.
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19.04.2022 13:12 Відповісти
это уже давно опробовано - депортация.
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19.04.2022 13:19 Відповісти
Нікого з білорасєї вивозити не будуть, там усі за расєю, не мели дурниць олігофрен звичайний...
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19.04.2022 13:28 Відповісти
карта Бульбофюрера в москальській колоді.
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19.04.2022 13:16 Відповісти
Как же всё ожидаемо и по кацапячи ... Здесь интересно другое . Становится очевидным , что на Масковии есть высокопоставленные поставщики всяких секретов ********* на Запад и в Украину. Что ими движет - алчность или желание спасти свою шкуру , большого значения уже не имеет ... Думаю , мы узнаем еще мно-ого чего интересного ...
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19.04.2022 13:16 Відповісти
Видео засРашкинского националиста Дёмушкина об украинско-русской войне рекомендовано к максимальному распространению на засРашкинских пабликах

https://twitter.com/i/status/1515735200298414080
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19.04.2022 13:16 Відповісти
Дьомушкін кілька років сидів у тюрмі, бо виступав проти *****. Він взагалі націоналіст, а не імперський шовініст. Він ще з самого початку був проти ОРДЛО, і проти війни з Україною.
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19.04.2022 14:44 Відповісти
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19.04.2022 13:21 Відповісти
''А я шейчас вам пакажу...''
Він знав це, але так і не показав ..
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19.04.2022 13:22 Відповісти
Яке вторгнення?!!!)) це саюзная дяржава!! це сателіт расєї, присутність расєйських військ там більша за бутафорну білорасєйську армію, а місцеві дівчата будуть зустрічати додаткових расєян з повітряними кульками та квітами босоніж на лавицях...)))
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19.04.2022 13:25 Відповісти
Да пох. Белорусы навечно запятнаны кровью. Дать свою територию для нападения на Украину это верх подлости..
Белорусы-****** молчаливые.
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19.04.2022 13:27 Відповісти
Так ***** ж її вже давно окупував, а підіграв йому в цьому жадібний до влади таракан. Йому крісло президента було важливішим за долю своєї країни.
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19.04.2022 13:32 Відповісти
может он знал что если та баба сядет на трон то вместо украины нападение будет на белорусь
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19.04.2022 13:50 Відповісти
ну да без лоха и жизнь плоха.
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19.04.2022 13:54 Відповісти
це тіпа копірка як з яником було,
якщо би були протести після виборів то бігом треба «спасать дружествений народ» від клятої демократії і загниваючого заходу
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19.04.2022 14:01 Відповісти
Нахіба?
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19.04.2022 14:24 Відповісти
Так уже. Новость опоздала на полгода.
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19.04.2022 14:24 Відповісти
А разве она не захвачена?
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Була загроза маріонеточному режиму *****.
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19.04.2022 16:28 Відповісти
Нормальні білоруси давно це зрозуміли і без цих документів. А для ябацек це все черговий "фейк".
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19.04.2022 16:25 Відповісти
 
 