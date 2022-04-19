Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка. ДОКУМЕНТ

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, які оприлюднили у ГУР МО України.

"Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі збройні сили РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів. Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", - йдеться у повідомленні.

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У документі у властивому РФ стилі проаналізували військово-політичну та інформаційну обстановку країни, виявлені та перераховані об'єкти, які "подлежат немедленному псхологическому и информационному воздействию". Перед старшим начальником ставилась задача ввести війська на територію країни за легендою "cовместных учений с вооруженными силами Республики Белоруссии".

Розвідники зазначають, що одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

Повна вресія документу наведена нижче.



























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