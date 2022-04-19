Мамедов про запропоновані Раді зміни щодо міжнародних злочинів: "Заважатимуть притягнути до відповідальності російських командирів"

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №7290 щодо змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства України в частині міжнародних злочинів.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Проаналізувавши його, хочу звернути увагу на основні загрози, закладені в проєкті:

- Фактично ЗП ставить військових командирів поза межами досяжності правосуддя, оскільки виключає їх відповідальність за дії підлеглих та створює окремий склад злочину, не повʼязаний з діями підлеглих. На практиці це заважатиме притягнути до відповідальності російських командирів.

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- Формулювання злочину агресії не відповідає міжнародному праву. Згідно ЗП за злочин агресії зможуть бути притягнуті до відповідальності рядові солдати,які не мають жодного впливу на прийняття рішення щодо агресії держави. Злочин агресії - злочин військово-політичної верхівки РФ.

- В ЗП №7290 відсутні положення про універсальну юрисдикцію, що унеможливлює переслідування іноземців, які скоїли міжнародні злочини. Закликаючи інші держави допомагати нам в розслідуванні тяжких злочинів, ми не можемо самі не сповідувати цих принципів", - наголосив Мамедов.

Він додав, що законопроєкт проаналізувала Надія Волкова, яка зазначає, що на практиці ЗП не надає дієвих інструментів здійснення ефективного правосуддя.