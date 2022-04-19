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Новини Війна
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Мамедов про запропоновані Раді зміни щодо міжнародних злочинів: "Заважатимуть притягнути до відповідальності російських командирів"

мамедов

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №7290 щодо змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства України в частині міжнародних злочинів.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Проаналізувавши його, хочу звернути увагу на основні загрози, закладені в проєкті:

- Фактично ЗП ставить військових командирів поза межами досяжності правосуддя, оскільки виключає їх відповідальність за дії підлеглих та створює окремий склад злочину, не повʼязаний з діями підлеглих. На практиці це заважатиме притягнути до відповідальності російських командирів.

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- Формулювання злочину агресії не відповідає міжнародному праву. Згідно ЗП за злочин агресії зможуть бути притягнуті до відповідальності рядові солдати,які не мають жодного впливу на прийняття рішення щодо агресії держави. Злочин агресії - злочин військово-політичної верхівки РФ.

- В ЗП №7290 відсутні положення про універсальну юрисдикцію, що унеможливлює переслідування іноземців, які скоїли міжнародні злочини. Закликаючи інші держави допомагати нам в розслідуванні тяжких злочинів, ми не можемо самі не сповідувати цих принципів", - наголосив Мамедов.

Він додав, що законопроєкт проаналізувала Надія Волкова, яка зазначає, що на практиці ЗП не надає дієвих інструментів здійснення ефективного правосуддя.

Автор: 

ВР (14975) Кабмін (14090) кримінальний кодекс (61) Мамедов Гюндуз (102) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+27
Ой, як цікаво. І хто є це у кабміні (чи де?) запропонував коалборантський закон? Призвіще автора, будьте ласкаві.
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19.04.2022 13:09
+17
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19.04.2022 13:13
+16
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19.04.2022 13:06
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19.04.2022 13:06 Відповісти
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19.04.2022 13:13 Відповісти
искуственный интеллект ))
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19.04.2022 13:51 Відповісти
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23.04.2022 21:22 Відповісти
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23.04.2022 21:25 Відповісти
Ой, як цікаво. І хто є це у кабміні (чи де?) запропонував коалборантський закон? Призвіще автора, будьте ласкаві.
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19.04.2022 13:09 Відповісти
Страной руководит кремлевский агент Дерьмак, чему тут удивляться? Зеля так, попиз... по телевизору.
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19.04.2022 13:16 Відповісти
Це так і є!
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19.04.2022 13:58 Відповісти
Тут ще є питання.

"Тактика мелких порезов"
https://www.youtube.com/watch?v=8mYwOUhas3U

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19.04.2022 13:19 Відповісти
Як ці простирадла виправдовують бажання кабміну Шмигаля допомогти командирам армії окупанта уникнути покарання за злочини рашистів в Україні?
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19.04.2022 13:31 Відповісти
Хто ж буде розбиратись з ним після війни, якщо при владі буде цей самий Зеленський та підконтрольна йому прокуратура, яка роками в упор не бачить співпраці згаданого вами коломойського з країною-окупантом?
І не вважає Шмигаля корупціонером.
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19.04.2022 13:56 Відповісти
А з чого ви взяли,що Зеленський буде про владі? Звісно, зараз він «герой» і його рейтинг високий,але він не вічно буде президентом- ми ж не рашка,слава богу і українцям
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19.04.2022 15:21 Відповісти
Ну і прізвища у українських політиків, таке враження що ми вже український федеральний округ расейської **********...
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19.04.2022 13:36 Відповісти
Для начала "Римский статут" ратифицируйте.
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19.04.2022 13:46 Відповісти
хіба не можна провести консультації і внести правки згідно цих консультацій?
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19.04.2022 13:56 Відповісти
Называйте фамилии авторов законопроектов
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19.04.2022 14:31 Відповісти
 
 