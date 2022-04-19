Українців з важкими пораненнями та опіками "летючим шпиталем" евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ. ФОТО
МОЗ у рамках співпраці з Європейською Комісією відправляють українців, які постраждали внаслідок військової агресії рф, на лікування за кордон. Евакуюють як дорослих, так і дітей з важкими пораненнями, опіками та іншими захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.
Для евакуації за маршрутом "Львів — Жешув — Кельн" вперше був задіяний "летючий шпиталь", який є спеціальним медичним авіарейсом Luftwaffe Збройних сил Німеччини.На борту "летючого шпиталю" є шість модулів інтенсивної терапії до 38 місць для людей із менш серйозними травмами або 56 місць для поранених. Борт оснащено системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.
Під час польоту пацієнтів доглядають 25 лікарів та медичних сестер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але потужна зброя нам теж потрібна!
ви журнашлюхі написали про авіаційно ремонтний завод = ракета
ви написали про танкоремонтні заводи двійчі = двійчі ракета
Ви взагалі в адекваті, що їде війна і це військові обєкти ???
Ви журнашлюхі написали про авіаційно ремонтний завод = ракета
Ви написали про танкоремонтні заводи двійчі = двійчі ракета
Ви взагалі в адекваті, щовійна і це військові обєкти ?