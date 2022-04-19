Українців з важкими пораненнями та опіками "летючим шпиталем" евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ. ФОТО

МОЗ у рамках співпраці з Європейською Комісією відправляють українців, які постраждали внаслідок військової агресії рф, на лікування за кордон. Евакуюють як дорослих, так і дітей з важкими пораненнями, опіками та іншими захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.











Для евакуації за маршрутом "Львів — Жешув — Кельн" вперше був задіяний "летючий шпиталь", який є спеціальним медичним авіарейсом Luftwaffe Збройних сил Німеччини.На борту "летючого шпиталю" є шість модулів інтенсивної терапії до 38 місць для людей із менш серйозними травмами або 56 місць для поранених. Борт оснащено системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.

Під час польоту пацієнтів доглядають 25 лікарів та медичних сестер.

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