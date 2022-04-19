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Українців з важкими пораненнями та опіками "летючим шпиталем" евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ. ФОТО

МОЗ у рамках співпраці з Європейською Комісією відправляють українців, які постраждали внаслідок військової агресії рф, на лікування за кордон. Евакуюють як дорослих, так і дітей з важкими пораненнями, опіками та іншими захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

Українців з важкими пораненнями та опіками летючим шпиталем евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ 01
Українців з важкими пораненнями та опіками летючим шпиталем евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ 02
Українців з важкими пораненнями та опіками летючим шпиталем евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ 03

Для евакуації за маршрутом "Львів — Жешув — Кельн" вперше був задіяний "летючий шпиталь", який є спеціальним медичним авіарейсом Luftwaffe Збройних сил Німеччини.На борту "летючого шпиталю" є шість модулів інтенсивної терапії до 38 місць для людей із менш серйозними травмами або 56 місць для поранених. Борт оснащено системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.

Під час польоту пацієнтів доглядають 25 лікарів та медичних сестер.

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МОЗ (5393) поранення (2803) лікування (607)


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19.04.2022 14:16 Відповісти
Дякую, Німеччина.

Але потужна зброя нам теж потрібна!
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19.04.2022 14:16 Відповісти
Може поранених беруть на борт на зворотньому шляху, а я летять у Львів, то щоб порожній борт не гнати...
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19.04.2022 14:35 Відповісти
у кацапов свой подход = мобильный крематорий.
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19.04.2022 14:24 Відповісти
А НА ОДНОМУ КУРОРТІ розгорнули польовий госпіталь!!!!!!! Він тут ТАК ПОТРІБЕН, як зайцю 5 нога. В цій країні колись ЩОСЬ зміниться? Цей госпиталь МАЄ БУТИ МІНІМУМ у Дніпрі. А НЕ НА КУРОРТІ, де купа санаторіїв ПУСТУЮТЬ. ЦЕНЗОР-зверніть увагу на це
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19.04.2022 14:39 Відповісти
ВИ МЕНІ ПОЯСНІТЬ, якого дебіла змусило цю новину виставляти ?

ви журнашлюхі написали про авіаційно ремонтний завод = ракета

ви написали про танкоремонтні заводи двійчі = двійчі ракета

Ви взагалі в адекваті, що їде війна і це військові обєкти ???
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19.04.2022 14:46 Відповісти
ВИ МЕНІ ПОЯСНІТЬ, якого дауна змусило цю новину виставляти ?

Ви журнашлюхі написали про авіаційно ремонтний завод = ракета

Ви написали про танкоремонтні заводи двійчі = двійчі ракета

Ви взагалі в адекваті, щовійна і це військові обєкти ?
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19.04.2022 14:49 Відповісти
 
 