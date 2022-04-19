Шойгу прокоментував війну в Україні вперше за три тижні: Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР"

Міністр оборони Росії заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР". Він прокоментував війну в Україні вперше від 29 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, Шойгу, який виступив на колегії міноборони РФ, цитує російська служба ВВС.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР".

За його словами, США та інші західні країни роблять усе, щоб "максимально затягнути" перебіг війни.

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"Наростаючі обсяги постачання іноземного озброєння наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати "до останнього українця"", - сказав міністр.

Шойгу останнім часом не часто з'являється на публіці чи робить якісь заяви. У березні ЗМІ та коментатори спекулювали на темі його здоров'я, оскільки він також довго не давав публічних коментарів. Востаннє він говорив публічно 29 березня.

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