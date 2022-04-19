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Шойгу прокоментував війну в Україні вперше за три тижні: Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР"

шойгу

Міністр оборони Росії заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР". Він прокоментував війну в Україні вперше від 29 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, Шойгу, який виступив на колегії міноборони РФ, цитує російська служба ВВС.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР".

За його словами, США та інші західні країни роблять усе, щоб "максимально затягнути" перебіг війни.

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"Наростаючі обсяги постачання іноземного озброєння наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати "до останнього українця"", - сказав міністр.

Шойгу останнім часом не часто з'являється на публіці чи робить якісь заяви. У березні ЗМІ та коментатори спекулювали на темі його здоров'я, оскільки він також довго не давав публічних коментарів. Востаннє він говорив публічно 29 березня.

Читайте також: Недовіра між Путіним і Шойгу посилюється, - NYT

Автор: 

Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+79
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19.04.2022 14:20
+76
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19.04.2022 14:40
+74
не провокують воювати "до останнього українця", а допомагають воювати до останнього кацапа
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19.04.2022 14:20
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Настає час знищення сепаратистів. Кацапам вони не потрібні. Нам теж. Кацапам потрібні лише поклади літію на українському Донбасі. Нам теж ці поклади потрібні але розробляти їх ми зможемо лише знищивши сепаратистів. Літій дорогий. І в ********** його немає, а без нього ******* акумулятори та енергозбереження взагалі неможливі. Тому ***** хоче накласти лапу на український літій і якщо не вдасться зробити Європу залежною від нафти та газу то продавати втричі дорожче наш літій. Увесь Донбасс коштує дешевше в рази ніж поклади літію. Тому варто зачищати Донбас так як кацапи зачищають Марік. Місто настільки просмерділось кацапами що після війни можливо навіть не варто його відбудовувати.
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19.04.2022 17:04 Відповісти
Шаманы его подлечили , подлеца. Сожгли 7 верблюдов, 3 баранов, 9 крыс и навозного жука. Теперь протянет какое-то время, но это не точно.
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19.04.2022 17:58 Відповісти
Российские нациZты во всей своей сути - освобождение территорий от людей. Достаточно посмотреть их телевизор с истошно круглосуточно кричащими озверелыми тварями, требующих убийств в чужой стране по национальному признаку.
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19.04.2022 18:02 Відповісти
твой жополизный бред запоздал,тебе ласты надо поклеить заранье,один совет молись на своём узкоплёночном языке,примут без очереди.
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19.04.2022 18:23 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13013 Під Попасною касапи задіяли найманців-лівійців. Наші їх утилізували
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19.04.2022 18:32 Відповісти
що, підняли з могили? та він і при житті був зомбі
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19.04.2022 18:43 Відповісти
Так був же ж геть інший план: "демілітарізація і денацифікація", а тепер он воно що? І від кого визволення "днр, лнр"?,
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19.04.2022 18:52 Відповісти
Ну наверное же от сепаратистов...
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19.04.2022 20:11 Відповісти
Йшов би ти, шаман, до себе у тайгу. Можливо людиною помер би, а так будеш приблудою біля звіра *****.
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19.04.2022 19:54 Відповісти
Освобождение Донбасса - 20.7 орков - "освобождение" идёт по плану!
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19.04.2022 19:56 Відповісти
Оленевод конченный, ты выжил но не на долго. Скоро будешь перед карликом хныкать за провал на востоке.
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19.04.2022 20:15 Відповісти
Твои горные бараны даже санкции отказались вводить,строишь тут из себя патриота.
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19.04.2022 21:20 Відповісти
Повесить.
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19.04.2022 21:38 Відповісти
.
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19.04.2022 22:29 Відповісти
Потеряйся назад в тайге и там сдохни. Волки скажут спасибо
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19.04.2022 22:37 Відповісти
Я так розумію в план входить затоплення крейсеру і дохлі строковики з нього? Цікаві у кацапні плани)
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19.04.2022 23:07 Відповісти
Ну звичайно це захід провокує захищатися від кацапської орди яка планомірно звільняє днрлнр у Києві Харкові Чернігові Сумах Одесі Миколаєві Дніпрі Львові.
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19.04.2022 23:07 Відповісти
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