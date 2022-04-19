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Новини Санкції проти Росії Війна
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Угорщина не підтримає санкцій проти російського газу та нафти і не дозволить постачати озброєння до України через свою територію, - Сійярто

сийярто

Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу.

Про це заявив у вівторок глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти", - заявив Сійярто.

"Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод", - додав він.

Як повідомляє телеканал TRT, Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.

Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.

"Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну", - сказав Сійярто.

Також читайте: Угорщина не підтримає санкції проти російської нафти та газу. "Це червона лінія", - Сійярто

Раніше у квітні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країна "не піддасться" тиску ЄС у питанні впровадження низки санкцій проти Росії, зокрема - впровадження обмежувальних заходів на постачання нафти та газу. Він наголосив, що для Угорщини це "червона лінія".

Автор: 

Угорщина (2278) газ (10429) нафта (5512) росія (65191) санкції (11831) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+74
не ну ******...****** конченые.
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19.04.2022 14:34
+63
На Закарпатті після війни ОБОВЯЗКОВО має зявитися ЩЕ ОДНА БРИГАДА ВСУ. З танками та важкою артою!!!!
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19.04.2022 14:35
+58
Угорці лайном були,та нажаль залишаються й надалі...
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19.04.2022 14:34
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Чл@н їм в дупу під@расам мадярским , підстилки кремляді .
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19.04.2022 15:15 Відповісти
І ці потвори відповідають стандартам НАТО,а ми ні.
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19.04.2022 15:16 Відповісти
"...постачання газу здійснюються відповідно до міжнародних угод"

Скоро заявить, що мордва напала на Україну теж відповідно до міжнародних угод.
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19.04.2022 15:17 Відповісти
"Угорський народ не може платити за цю війну" - Венгрия оплачивает эту войну.
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19.04.2022 15:17 Відповісти
Кончених мальяров потрібно гнати із ЄС і НАТО , так як таких нелюдів
на повинно бути в пристойних , цивілізованих організаціях !
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19.04.2022 15:18 Відповісти
присоеденить как область к Украине,а венгерских фашистов отправить на калыму.
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19.04.2022 15:20 Відповісти
Пропонуєте операцію з денаціфікації ?
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19.04.2022 16:55 Відповісти
Взагалі-то Паннонія - історично слов'янська територія, яку пізніше віджали зауральські понаєхи. Так що хай мають на увазі - хтозна, як воно складеться
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19.04.2022 17:21 Відповісти
Надо пообещать венграм сделать после войны узкий свободный коридор для прохода российских танков в Венгрию.
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Угорщина - ганебна пляма на мундирі НАТО.
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19.04.2022 15:26 Відповісти
На які тільки злочини не підуть за бабло продажні політичні проститутки..? Як таких бljдєй штрейкбрехерів можуть тримати в НАТО і в Євросоюзі ...?
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19.04.2022 15:41 Відповісти
Нет такой статьи что бы выгнать - только так, как сделали бриты - референдум. ЕС уже решил с этого года урезать все программы для мадьяр - не будет денег с ЕС мадьяры задумаются. Два варианта - либо референдум либо нах *******.
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19.04.2022 15:59 Відповісти
На які тільки злочини не підуть за бабло продажні політичні проститутки..? Як деяких бljдєй штрейкбрехерів можуть тримати в НАТО і в Євросоюзі ...?
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19.04.2022 15:49 Відповісти
й**бані цигани
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19.04.2022 15:29 Відповісти
Венгры в свем амплуа:
- в 1939 первые сдались Гермкнии и стали союзниками Гитлера;
- В 1945 первые сдались Крксной Армии и легли под Сталина (а могли бы остаться нейтрельной как Австрия в составе Австро-Венгрии);
- В 2022 продали цивилизацию, положив себя под Путина;
- После Трибунала над Орбаном, ставленником КГБ, смажут себе вазелин, и пойдут сдаваться Украине (свят свят)
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19.04.2022 15:30 Відповісти
нужно было начинать с первой мировой, они в составе Австро-Венгерской империи ее развязали.
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19.04.2022 15:37 Відповісти
Не даремно їх тих *******/ у другу світову нищили.
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19.04.2022 15:32 Відповісти
это комингаут. Публичное признание что ********)
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19.04.2022 15:36 Відповісти
Треба тиснути далі.
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19.04.2022 15:37 Відповісти
Смердючий ***** Сір ярто
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19.04.2022 15:37 Відповісти
тоді нам потрібно запитати про позицію Угорщини щодо зґвалтування немовлят. як вони це каратимуть чи підтримують?
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19.04.2022 15:42 Відповісти
Якось можна заблокувати труби в ту угорщину? нехай в надувних кульках газ собі возять з оркостану.
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19.04.2022 15:43 Відповісти
От і добре. Найголовніше -- стабільність мадярської підлости. Їй уже століття. Хочу, щоб виродки знову відчули 1956р.
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19.04.2022 15:48 Відповісти
Хтось може пояснити, якого біса їх взагалі тримають в союзі? Який курва сенс з них? Вони щось видобувають? Ні. Вони щось виготовляють? Теж ні. Може в них багаті землі? Та ні звичайно. То чому ця потвора досі є країною ЄС. Хіба інші не розуміють, що це ворог?!
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19.04.2022 15:49 Відповісти
ну так тотже вопрос и по НАТО, у этих клоунов армия 20тыс по подготовке хуже наверное нашего ТРО и 30 танков на вооружении... какая с них польза? деньги? так они на дотациях сидят... им уже грозили отлучить и евро-сиськии, видимо не дошло! Их держат чисто из-за территории, так удобнее...
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19.04.2022 16:22 Відповісти
Я не понял! Венгрия в каком Союзе состоит, в Европейском или Таможенном???!!
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19.04.2022 15:49 Відповісти


судячи з їх поведінки - вона однією жопою в двох , правда другий - тайожний (( .
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19.04.2022 19:00 Відповісти
орбан з сійярто - у кацапів сраколизи і лизоблюди. Пам'яті про 1956 рік для них нема. Або скоріш за все вони угорські манкурти (Манку́рт - цілковито покірний хазяїну раб, людина без пам'яті).. Ще будуть скавчати та просити вибачення.
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19.04.2022 15:50 Відповісти
Их можно из ЕС вышвырнуть?
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19.04.2022 15:54 Відповісти
А на час поперти цих покидьків з Евросоюза та НАТО
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19.04.2022 15:54 Відповісти
а для чого ?

Це робиться простіше - по закінченню дії контракту між Україною та Угорщиною на транзит
орківського газу Україна морозиться і перекриває газовий краник до Угорщини і всі питання закриваються автоматично...
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19.04.2022 15:58 Відповісти
Тими трубами цієї зими газ надходив саме в Україну. Іноді, лише звідти.
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19.04.2022 16:03 Відповісти
А как насчёт соседним странам запретить транспортировку российского топлива через свои страны, обкакаются венгры моментально
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19.04.2022 15:58 Відповісти
У нас ще з ними є якісь дипоматичні відносини? ще "ущемляються" мадяри на Закарпатті?
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19.04.2022 15:59 Відповісти
Так угорські нацисти самі знаходяться в оточенні нормальних країн антинацистської коаліції . Тож не ясно , кудою до них може поступати газ та нафта від російських нацистів , в разі ембарго . З другого боку , там тої угорщини - півтора каліки , при доброму вітрі пересцяти можна . Це якісь маргінальні закупки для "комусь щось доказати" навіть попавши в ізоляцію .
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19.04.2022 16:00 Відповісти
через нашу территорию....
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19.04.2022 16:15 Відповісти
******** можна зрозуміти - і вони і москальські свинособаки це, в основі своїй, фінно-угорські племена, і ті й інші всю свою історію мали зі слов"янами ворожі стосунки. от тільки ******* ніколи не прикидалися слов"янами, навпаки, випячують своє відношення до фіноугрів, а москалі навпаки, все своє жалюгідне злодійське буття намагаються вкрасти історію у Руси-України зі столицею в Києві ...
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19.04.2022 16:05 Відповісти
дограються, що повиганяють мадяр з усіх європейських організацій
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19.04.2022 16:10 Відповісти
*******, одним словом
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19.04.2022 16:13 Відповісти
віднині їм таке погоняло на всі віки.
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19.04.2022 16:14 Відповісти
а газ к говноедам не по нашей трубе идет часом?
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19.04.2022 16:14 Відповісти
У ***** друзья - *******)
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19.04.2022 16:15 Відповісти
и этих говноедов переобралы ещё на срок... долго они нам мозг клевать будут... мелкая козявка а сколько проблем от них...
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19.04.2022 16:16 Відповісти
Мадьяры всю свою историю под кого-то ложились:-Османская империя,Австрия,Германия,СССР и наконец под путлеровскую рашу..
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19.04.2022 16:19 Відповісти
подчленники, млять!
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19.04.2022 16:34 Відповісти
кошти ЄС для угорщини хай тоді направляють на купівлю зброї для України
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19.04.2022 16:46 Відповісти
Він хоче миру, ну то жбурніть йому щось важке на голову, може дригнеться. А як ні, то вони наступні. Ми прекрасно знаємо, що буде зі зрадниками європейських цінностей.
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19.04.2022 16:54 Відповісти
Так вийдіть з нАТО якщо боєтеся потенційної війни в і заразом і з ЄС якщо не підтримуєте політику цього об'єднання.
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19.04.2022 17:05 Відповісти
нужно рашистам открыть зеленую улицу прямо до Будапеште, цыгане продажные
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19.04.2022 17:26 Відповісти
Это всё, что нужно знать о Венгрии и венграх. Шлюхи *****! Фашисты!
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19.04.2022 17:34 Відповісти
Проститутки!!! Обычные пукинские шлюшки!!! У них так и во вторую мировую было!!! Крысы обычные!!!
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19.04.2022 17:46 Відповісти
Зниити дипломатичні відносин, можливо закрити консульство у Закарпатті.
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19.04.2022 18:14 Відповісти
Це ж чисто по ордински - пусти свиню пiд стiл, вона й ноги на стiл. Колись давно iх пустили до Эвропи, так вони перерiзали словян, заняли iх територii, а тепер зазiхають навiть на Закарпаття. А за кораблем пiти не бажаэте? I чого з ними ЭС панькаэться, ивуть же на дотацii?
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19.04.2022 18:51 Відповісти
Вот от кого не ждал, так это от венгров, что они пророSSийскими 3,14дарасами станут!
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19.04.2022 19:11 Відповісти
Вот крыса!
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19.04.2022 19:33 Відповісти
Коли будуть санкції на газ і нафту від ЄС, Україні треба буде не дозволити постачання газу і нафти в Угорщину через свою територію.
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19.04.2022 20:36 Відповісти
Ніколи більше не поїду через венгрію. Краще круг мотну...
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19.04.2022 21:06 Відповісти
будет трибунал, их надо посадить за пособничество
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20.04.2022 01:23 Відповісти
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