Угорщина не підтримає санкцій проти російського газу та нафти і не дозволить постачати озброєння до України через свою територію, - Сійярто

Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу.

Про це заявив у вівторок глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти", - заявив Сійярто.

"Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод", - додав він.

Як повідомляє телеканал TRT, Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.

Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.

"Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну", - сказав Сійярто.

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Раніше у квітні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країна "не піддасться" тиску ЄС у питанні впровадження низки санкцій проти Росії, зокрема - впровадження обмежувальних заходів на постачання нафти та газу. Він наголосив, що для Угорщини це "червона лінія".