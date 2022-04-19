Угорщина не підтримає санкцій проти російського газу та нафти і не дозволить постачати озброєння до України через свою територію, - Сійярто
Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу.
Про це заявив у вівторок глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти", - заявив Сійярто.
"Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод", - додав він.
Як повідомляє телеканал TRT, Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.
Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.
"Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну", - сказав Сійярто.
Раніше у квітні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країна "не піддасться" тиску ЄС у питанні впровадження низки санкцій проти Росії, зокрема - впровадження обмежувальних заходів на постачання нафти та газу. Він наголосив, що для Угорщини це "червона лінія".
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Скоро заявить, що мордва напала на Україну теж відповідно до міжнародних угод.
на повинно бути в пристойних , цивілізованих організаціях !
- в 1939 первые сдались Гермкнии и стали союзниками Гитлера;
- В 1945 первые сдались Крксной Армии и легли под Сталина (а могли бы остаться нейтрельной как Австрия в составе Австро-Венгрии);
- В 2022 продали цивилизацию, положив себя под Путина;
- После Трибунала над Орбаном, ставленником КГБ, смажут себе вазелин, и пойдут сдаваться Украине (свят свят)
судячи з їх поведінки - вона однією жопою в двох , правда другий - тайожний (( .
Це робиться простіше - по закінченню дії контракту між Україною та Угорщиною на транзит
орківського газу Україна морозиться і перекриває газовий краник до Угорщини і всі питання закриваються автоматично...