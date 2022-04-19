РФ готує масові провокації на Херсонщині для звинувачення ЗСУ, - пресцентр Сил охорони та оборони півдня України
Росія готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Збройні сили України.
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України капітан І рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми знаємо про те, що не лише проводиться агітаційна робота, а й готуються масові провокації, що будуть приурочені до псевдореферендуму, який окупанти мріють провести на Херсонщині. Вони викочують свою техніку для того, щоб розставити її для ведення вогню, в якому потім звинуватити Збройні сили України", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у вівторок.
Вона наголосила, що Україна провадить інформаційну політику, щоб населення Херсонщини й навіть окупованих територій, де заглушується мовлення та зв'язок, отримувало достовірну інформацію про позиції українських військ.
"Ситуація справді напружена, оскільки ворог підтягує свої сили й хоче закріпитися на тих позиціях, які вже має, і мріє просунутися в нашому регіоні, Херсонщиною, до меж Миколаївської області, повернути собі втрачені позиції. Але ми не віддаємо, наші сили тримають очищену територію у відповідній політичній і психологічній гігієні та тримають свої позиції. Херсонщина вкрита вибухами, чути роботу систем залпового вогню, артилерійські вибухи", - розповіла Гуменюк.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру поінформувала, що в ніч на вівторок було знищено дві установки систем залпового вогню РФ, які, зокрема, завдавали ударів по Миколаєву.
"На жаль, це дуже щільне покриття. Зокрема, використовуються вже й фугасні снаряди для заподіяння максимального ураження", - уточнила Гуменюк.
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Натомість дивлюсь інтерв'ю Арестовича на ютубі "Що нас чекає та коли здохнуть вісі окупанти?" і чую, що в нас немає можливості звильнити Херсон силою.
Така *****, малята...
Но судя по сводкам ВСУ то под Нововоронцовкой прорядили рашиских морпехов на 70%. Да и взорвав мост, не будет больше Чернобаевки.
Если до вас еще не дошло. То ВСУ запускает их порциями через мост и потом валит. Ждет очередную порцию и опять валит. Таким образом рашисты теряют технику и живую силу. При этом не могут собраться для атаки.
Ну а провокации... хрен с ними. Сейчас не 2014 и все прекрасно понимают кто и что делает. И какими способами ведет войну.