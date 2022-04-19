РФ готує масові провокації на Херсонщині для звинувачення ЗСУ, - пресцентр Сил охорони та оборони півдня України

Росія готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Збройні сили України.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України капітан І рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо про те, що не лише проводиться агітаційна робота, а й готуються масові провокації, що будуть приурочені до псевдореферендуму, який окупанти мріють провести на Херсонщині. Вони викочують свою техніку для того, щоб розставити її для ведення вогню, в якому потім звинуватити Збройні сили України", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у вівторок.

Вона наголосила, що Україна провадить інформаційну політику, щоб населення Херсонщини й навіть окупованих територій, де заглушується мовлення та зв'язок, отримувало достовірну інформацію про позиції українських військ.

"Ситуація справді напружена, оскільки ворог підтягує свої сили й хоче закріпитися на тих позиціях, які вже має, і мріє просунутися в нашому регіоні, Херсонщиною, до меж Миколаївської області, повернути собі втрачені позиції. Але ми не віддаємо, наші сили тримають очищену територію у відповідній політичній і психологічній гігієні та тримають свої позиції. Херсонщина вкрита вибухами, чути роботу систем залпового вогню, артилерійські вибухи", - розповіла Гуменюк.

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Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру поінформувала, що в ніч на вівторок було знищено дві установки систем залпового вогню РФ, які, зокрема, завдавали ударів по Миколаєву.

"На жаль, це дуже щільне покриття. Зокрема, використовуються вже й фугасні снаряди для заподіяння максимального ураження", - уточнила Гуменюк.