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РФ готує масові провокації на Херсонщині для звинувачення ЗСУ, - пресцентр Сил охорони та оборони півдня України

херсон,прапор

Росія готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Збройні сили України.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України капітан І рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо про те, що не лише проводиться агітаційна робота, а й готуються масові провокації, що будуть приурочені до псевдореферендуму, який окупанти мріють провести на Херсонщині. Вони викочують свою техніку для того, щоб розставити її для ведення вогню, в якому потім звинуватити Збройні сили України", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у вівторок.

Вона наголосила, що Україна провадить інформаційну політику, щоб населення Херсонщини й навіть окупованих територій, де заглушується мовлення та зв'язок, отримувало достовірну інформацію про позиції українських військ.

"Ситуація справді напружена, оскільки ворог підтягує свої сили й хоче закріпитися на тих позиціях, які вже має, і мріє просунутися в нашому регіоні, Херсонщиною, до меж Миколаївської області, повернути собі втрачені позиції. Але ми не віддаємо, наші сили тримають очищену територію у відповідній політичній і психологічній гігієні та тримають свої позиції. Херсонщина вкрита вибухами, чути роботу систем залпового вогню, артилерійські вибухи", - розповіла Гуменюк.

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Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру поінформувала, що в ніч на вівторок було знищено дві установки систем залпового вогню РФ, які, зокрема, завдавали ударів по Миколаєву.

"На жаль, це дуже щільне покриття. Зокрема, використовуються вже й фугасні снаряди для заподіяння максимального ураження", - уточнила Гуменюк.

Автор: 

армія рф (17388) провокація (783) ЗСУ (7545) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+5
Кацап,узбагойзя.
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19.04.2022 15:09
+4
Когда будут коридоры из Херсонской области или всем насрать, ждете, клгда нас начнут массово убивать? Почему нет эвакуации, нет даже попыток что либо организовать? Люди на свой страх и риск выезжают на собственных авто либо платят ьешенные деньги перевозчикам, которые строят свой бизнес на войне. Как быть тем у кого не авто не денег???
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19.04.2022 15:02
+2
Звинуватять і що?..Про що власне новина ?
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19.04.2022 15:08
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Нікада такова нє била і вот апять...
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19.04.2022 14:58 Відповісти
Когда будут коридоры из Херсонской области или всем насрать, ждете, клгда нас начнут массово убивать? Почему нет эвакуации, нет даже попыток что либо организовать? Люди на свой страх и риск выезжают на собственных авто либо платят ьешенные деньги перевозчикам, которые строят свой бизнес на войне. Как быть тем у кого не авто не денег???
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19.04.2022 15:02 Відповісти
Кацап,узбагойзя.
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19.04.2022 15:09 Відповісти
спокойно! Бери и выезжай, ты разве еще не понял что Херсонскую обл. сдали? Везде по Украине все выстояли, всех укрепили, а тут сдали. Так что если можешь выезжай сам своими силами не жди никаких коридоров.
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19.04.2022 15:25 Відповісти
То тіпа да, здали. В мене теж таке відчуття.
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19.04.2022 15:45 Відповісти
Народ в 19 году голосовал за примирение с Россией, вот Зеленский и осуществлял волю народа. Теперь народу плохо. Но кто бы мог подумать, что Россия враг, верно?
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19.04.2022 15:47 Відповісти
И да. Это ирония, если кто не понял. Речь про то что ближайшие к России регионы были самими пророссийскими. Вот Харьков не был, хотя он и ватный до сих пор. Оттого Харьков Россия не взяла, хотя там были страшные бои и Харьков разрушен частично. Потому что харьковчане знали что Россия враг, а херсонцы нет.
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19.04.2022 15:48 Відповісти
Звинуватять і що?..Про що власне новина ?
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19.04.2022 15:08 Відповісти
Ну кацапи ж мабуть думають, що їм вдасться одурити людей так як бидломасу кацапсячу на мордорі. Ну логіка в них така
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19.04.2022 15:14 Відповісти
Да там не евакуація потрібна, там треба роз'******* Антонівській міст, і тоді орки в Херсоні опиняться у котлі. Все дуже просто. Було б бажання.
Натомість дивлюсь інтерв'ю Арестовича на ютубі "Що нас чекає та коли здохнуть вісі окупанти?" і чую, що в нас немає можливості звильнити Херсон силою.
Така *****, малята...
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19.04.2022 15:13 Відповісти
а на левом берегу людям что делать? Там в селах и маленьких городах украинцы которые говорят на мове или хотя бы на суржике. И пахают как волы. Это не Херсон где даже ґекают. Если брать Херсон на весы или область то однозначно область.
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19.04.2022 15:30 Відповісти
Та з області, з лівобережжя хто проукраїнській, то звалюйте. Я ж кажу, дивився інтерв'ю Абдристовича, він каже, що на звільнення Херсону сил немає.
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19.04.2022 15:48 Відповісти
А Ви думаєте, що якщо міст не зруйнувати, а вибивати і відтісняти орків, то вони при відступі самі його не підірвуть? І скільки солдатів наших при такому наступі загине? Лівобережжя можна звільнити тільки з півночі.
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19.04.2022 16:31 Відповісти
Если бы все так просто было...Мост надо было взрывать, когда они только лезли. Сейчас уже поздно. Они с Каховской ГЭС будут ползти.
Но судя по сводкам ВСУ то под Нововоронцовкой прорядили рашиских морпехов на 70%. Да и взорвав мост, не будет больше Чернобаевки.
Если до вас еще не дошло. То ВСУ запускает их порциями через мост и потом валит. Ждет очередную порцию и опять валит. Таким образом рашисты теряют технику и живую силу. При этом не могут собраться для атаки.
Ну а провокации... хрен с ними. Сейчас не 2014 и все прекрасно понимают кто и что делает. И какими способами ведет войну.
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19.04.2022 16:48 Відповісти
Зрада це, чи тупість, вирішуйте самі. Але з військової точки зору все вирішується елементарно - руйнується Антонівський міст і все. Точка-У до нього достає...
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19.04.2022 15:16 Відповісти
Чем есть, тем и бьют.
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19.04.2022 15:46 Відповісти
Сегодня 30 орков с пулеметами поднимали свой ссаный флаг на флагштоке, возле вечного огня. Просто представьте, какие это ссыкливые ничтожества. Теперь наряд охраняет его там стоит, что бы не сняли.
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19.04.2022 15:51 Відповісти
Они вчера уже вешали свою тряпку...Провисела не больше пары часов.
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19.04.2022 16:43 Відповісти
 
 