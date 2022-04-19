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Новини Війна
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Лондон не допомагатиме РФ у питанні обміну Медведчука на британських полонених, - міністр у справах Північної Ірландії Льюїс

медведчук

Британський міністр заявив, що Лондон "не шукатиме способів, як допомогти Росії" після того, як було запропоновано обміняти двох полонених британських бійців на кума Путіна Віктора Медведчука, затриманого раніше СБУ.

Напередодні британці Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Віктора Медведчука, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Сам Медведчук був затриманий минулого тижня українськими спецслужбами після того, як втік з-під домашнього арешту.

У відповідь на питання про потенціал такого обміну британський міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс сказав: "Ми фактично проходимо через процес покарання людей, близьких до режиму Путіна. Ми не шукатимемо способів, як допомогти Росії, ми прагнемо фактично переконатися, що режим Путіна не досягнув успіху в цьому огидному вторгненні, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти українському народу та президентові і уряду України перемогти Путіна".

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Відповідаючи на запитання, чи означає це, що британські полонені полишені напризволяще, Льюїс сказав: "Їм не слід було там бути, перебувати там є незаконним актом. Очевидно, що всі будуть співчувати тому, кого взяли в заручники, але ми повинні переконатися, що дотримуємося належних процесів і реагуємо у правильний спосіб".

Міністр відмовився коментувати можливість участі Британії у спробі повернути своїх полонених додому, зазначивши, що це є "питанням національної безпеки".

Тіньовий генеральний прокурор лейбористів Емілі Торнберрі сказала: "Ми повинні вести переговори з росіянами, щоб спробувати повернути британців, але я не думаю, що ми можемо піддатися шантажу. Якщо ми почнемо це робити, то це лише заохотить захоплювати більше заручників".

За її словами, Льюїс правильно підкреслив, що громадянам Британії їхати воювати в Україну було протизаконно.

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Сім'ї Піннера і Асліна заявили, що громадяни Британії не є солдатами-найманцями або добровольцями, і тому до них слід ставитися як до військовополонених відповідно до Женевської конвенції.

Автор: 

Велика Британія (5590) Медведчук Віктор (1707) обмін (1156)


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Топ коментарі
+12
Бритты - парни суровые
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19.04.2022 15:15
+11
Звернення оксанки до Джонсона не прокатило...
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19.04.2022 15:18
+10
Британцы красавцы, а зелебобик уже бы поменял
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19.04.2022 15:20
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Бритты - парни суровые
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19.04.2022 15:15 Відповісти
Ну на войне бывают потери. Этих менять не нужно. И ничего им не сделают. Иначе на ком ********* еще в своих шисят минутах по пол передачи будет расказывать?
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19.04.2022 15:16 Відповісти
Звернення оксанки до Джонсона не прокатило...
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19.04.2022 15:18 Відповісти
Британцы красавцы, а зелебобик уже бы поменял
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19.04.2022 15:20 Відповісти
ты наверно местный дурачок?
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19.04.2022 15:33 Відповісти
Прив'язати всіх опсжоперів по периметру оборони Харькова до стовпів як мародерів України, та зробити онлайн ток шоу - кого швидше освободят!
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19.04.2022 15:21 Відповісти
АсвАбадят навєкі
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Не обломилось *********** прихвостням
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19.04.2022 15:21 Відповісти
Це військовослужбовці ЗСУ, при чому тут Британія. Це не найманці.
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19.04.2022 15:30 Відповісти
Ну а наши готовы менять. Короче, очередной намек от бритов. Типа, не надо помогать Путину и поощрять его к дальнейшей агрессии.
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19.04.2022 15:43 Відповісти
та не спешите обменивать его, хай посидит за решеткой, подумает чей Крым
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19.04.2022 15:44 Відповісти
і де тепер його яйця Фаберже...
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19.04.2022 15:51 Відповісти
ті двоє можуть йти лісом. Грєм теж був громадянином Англії, але працював на парашу. Цим двом теж щось пообіцяли. Тому не*уй шастать.
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19.04.2022 16:52 Відповісти
 
 