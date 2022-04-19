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Новини Війна
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Відбувся 5-й обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів та 16 цивільних осіб, - Верещук

полон

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для військових РФ, які хочуть здатись в полон, оприлюднили номер телефону, - Міноборони

Автор: 

обмін (1156) полон (1562) полонені (2266) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+27
якщо вони віддають кацапських пілотів, особливо Криштопа виродка і подібних полковників, тоді в нас не війна а знову цирк малороський...
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19.04.2022 15:22
+21
Как минимум они могли вырваться с окружения. Это как минимум. Вы хоть представляете себе какая это сила 170 вооруженных и обученных бойцов? Такое же количество бойцов отбивало многочисленные атаки росийских спецназовцев в Гостомеле. И вы видели какие в чернобыльской зоне леса? Я даже не представляю как можно было так просто сдаться.
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19.04.2022 15:45
+15
конечно! с тех пор как презик зеленский можна в поле на донбассе мужиков нахватать и впарить зеленым вместо военных. Это ж зеленые тут главное пиар.
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19.04.2022 15:33
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Говорили,что не будут военных менять на гражданских
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19.04.2022 15:19 Відповісти
конечно! с тех пор как презик зеленский можна в поле на донбассе мужиков нахватать и впарить зеленым вместо военных. Это ж зеленые тут главное пиар.
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19.04.2022 15:33 Відповісти
Слышь, провокатор, пшел нахер отсюда!
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19.04.2022 16:15 Відповісти
я когда-то очень надеялся что до этого не дойдет, но вижу что таки да!
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19.04.2022 15:51 Відповісти
причем их можно менять не по одному разу!
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19.04.2022 15:51 Відповісти
Пиши по существу ! 60 бойцов и мирные украинцы (жены, сыновья, отцы) вернулись в Свободную Украiну. Подними жопу с дивана и ****** на фронт, где сможешь сделать больше. Каждый! Каждый украiнец на счету... За Херсон, Мариуполь и за Всё спросим. Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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19.04.2022 16:12 Відповісти
Що це за дурня, завжди кликати всіх на фронт.
Як показує практика такі закликальники максимум писарями сидять.
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19.04.2022 16:38 Відповісти
По существу: Где список звание, должность и ФИО вернувшихся военных и на кого обменяли, или это тоже гостайна, это уже 5-й обмен где можно посмотреть списки? Такие закрытые обмены вызывают много вопросов и подозрений.
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19.04.2022 17:44 Відповісти
Сподіваюсь, першими міняють тих хто ще з 2014-го сидить у росіян в полоні
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19.04.2022 15:21 Відповісти
Скорее всего меняют тех 170 нацхвардейцев которых поставили охранять Чернобыль а они сдались в первый же день
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19.04.2022 15:30 Відповісти
а как бы вы предложили им обороняться? бегать за придурками по рыжему лесу или отговаривать их там окопы рыть?
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19.04.2022 15:33 Відповісти
Как минимум они могли вырваться с окружения. Это как минимум. Вы хоть представляете себе какая это сила 170 вооруженных и обученных бойцов? Такое же количество бойцов отбивало многочисленные атаки росийских спецназовцев в Гостомеле. И вы видели какие в чернобыльской зоне леса? Я даже не представляю как можно было так просто сдаться.
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19.04.2022 15:45 Відповісти
Їм не вистачало твоєї підтримки.
Та командирського досвіду.
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19.04.2022 15:34 Відповісти
Прежде чем писать сначала узнайте было ли у них тяжелое вооружение - с одними автоматами против брони. Как в принципе и в Энергодаре. Почему они оказались без армейской поддержки - это уже вопрос к политическому руководству Украины.
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19.04.2022 15:48 Відповісти
просто напомню, шо АЗОВ - тоже полк нацгвардии... у нацгвардии есть техника по штату... но откуда тебе об этом знать, да?
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19.04.2022 16:05 Відповісти
Не нужно путать степи Энергодара и леса с болотами Киевской области. Чтобы выйти с окружения в той местности если оно там вообще было, бронетехника не нужна. Я не против чтобы наших пленных освобождали. Я против того чтобы получилось так как раньше что всяких таксистов мы обменяли на самых ценных росийских пленных, а наши настоящие бойцы 8 лет до сих пор гниют в росийском плену потому что ***** уже не нужна та пленная шантропа которая у нас осталась на обмен.
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19.04.2022 16:08 Відповісти
Гарна новина...
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19.04.2022 15:21 Відповісти
якщо вони віддають кацапських пілотів, особливо Криштопа виродка і подібних полковників, тоді в нас не війна а знову цирк малороський...
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Слава живим!
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19.04.2022 15:26 Відповісти
Дай Бог здоров'я воїнам
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19.04.2022 15:31 Відповісти
летчиков доменивали и старший офицерский состав?
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19.04.2022 15:32 Відповісти
Знаете вто в таких обменах самое противное? В том что власть *освобождает* тех кто сдался а не тех кто сейчас в полном окружении уже больше месяца непонятно с каких сил держит оборону в Мариуполе
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19.04.2022 15:33 Відповісти
Огидніше всього, це коли людина, яка скоріш за все навіть в армії не служила, поливає брудом військових, що не просто служили, а воювали.
Та ще й з яким апломбом!
Я певен, що ти звичайно відносиш себе до тих, хто б'ється у повному оточенні другий місяць!
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19.04.2022 15:44 Відповісти
а ти думаєш х...ло дозволить їх випустити, ну типа обміняти? ні, він своїх там сотні чи тисячі покладе, але не дозволить обмін, чи коридор, хоча коридор і то тільки щоб розстріляти.
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19.04.2022 16:12 Відповісти
А сколько орков отдали за гражданских заложников? Гражданские заложники возвращаются домой для последующего повторного пленения и обмена?
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19.04.2022 15:49 Відповісти
Я не здивуюсь і такому. Це якийсь сюр...
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19.04.2022 16:15 Відповісти
Вже неодноразово писали, але і я повторю. Хто міняє військовополонених на цивільних?
Який ІДІОТ це робить? Орки на захоплених територіях можуть вам десятки тисяч захопити цивільних, а ви тепер їх обмінюєте на цих вбивць та катів?
Ви зовсім з'їхали з глузду зепогань?
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19.04.2022 16:13 Відповісти
Ніяких обмінів не повинно бути до кінця війни, виняток важкопоранені, а після всіх на всіх. зеЛох і тут щось крутить особливо незрозумілий обмін.
https://espreso.tv/pyatero-ukraintsiv-na-odnogo-okupanta-na-sumshchini-vidbuvsya-pershiy-obmin-polonenimi
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19.04.2022 16:33 Відповісти
після війни ніяких обмінів - переможцю всі і так дістануться....
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19.04.2022 16:58 Відповісти
посидите в полоні тоді по другому будете кричати
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19.04.2022 18:19 Відповісти
У зеленого поца вистачить дурості щоб обміняти рашистських пілотів які бомбили міста на цивільних бабусь що продавали насіння.Ми вже таке бачили і не раз.Історія Цемаха і беркутівців тому свідчення
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19.04.2022 18:20 Відповісти
Все прошлые обмены организованные дерьмаком и зебилами, были как игра в поддавки. Власть отдавала ценных свидетеле, а получали каких то проституток с даунбаса, которые тут же возвращались в донецк. Почему эти временные, которые все просрали своими шашлыками не озвучивают кого меняют, кого отдают, сколько отдают. Опять в глазки ***** заглядывают, может опять приказ будет не стрелять?
дерьмак, мелкий хлыщь тимошенко, трусливый тищенко, тупой хламидия и вся остальная гниль пиарятся на крови Украинцев и нашей Армии. Они тут при чем?
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19.04.2022 18:56 Відповісти
Кто эти гражданские плять??? Верните Тайру макаки зеленожопые!!!
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19.04.2022 22:34 Відповісти
 
 