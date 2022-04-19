Відбувся 5-й обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів та 16 цивільних осіб, - Верещук
Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Paul Foxen
показати весь коментар19.04.2022 15:22
+21 Green sheet
показати весь коментар19.04.2022 15:45
+15 YANKEE #505464
показати весь коментар19.04.2022 15:33
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Як показує практика такі закликальники максимум писарями сидять.
Та командирського досвіду.
Та ще й з яким апломбом!
Я певен, що ти звичайно відносиш себе до тих, хто б'ється у повному оточенні другий місяць!
Який ІДІОТ це робить? Орки на захоплених територіях можуть вам десятки тисяч захопити цивільних, а ви тепер їх обмінюєте на цих вбивць та катів?
Ви зовсім з'їхали з глузду зепогань?
https://espreso.tv/pyatero-ukraintsiv-na-odnogo-okupanta-na-sumshchini-vidbuvsya-pershiy-obmin-polonenimi
дерьмак, мелкий хлыщь тимошенко, трусливый тищенко, тупой хламидия и вся остальная гниль пиарятся на крови Украинцев и нашей Армии. Они тут при чем?