Прем‘єр-міністр Польщі відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, - Садовий. ФОТОрепортаж
Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав перше з контейнерних містечок, які споруджуються в Україні для внутрішніх переселенців з ініціативи уряду Польщі.
Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні тут зареєстровано вже 250 українців. Дякую Уряду Польщі та міністру Олексію Чернишову за співпрацю і допомогу тим, хто заради збереження життя були змушені залишити свою домівку. Вже зараз ми спільно облаштовуємо у Львові три таких містечка, де комфортного зможуть проживати тисячі людей", - підкреслює Садовий.
Також польсько-українська делегація відвідала воїнів і переселених українців, які постраждали від російських обстрілів. Польський Прем‘єр пообіцяв придбати для лікарні МРТ-апарат.
"Дякуємо Польщі за братерську підтримку на всіх рівнях. Ми цю підтримку не забудемо", - зазначає Андрій Садовий.
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