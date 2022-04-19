Прем‘єр-міністр Польщі відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, - Садовий. ФОТОрепортаж

Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав перше з контейнерних містечок, які споруджуються в Україні для внутрішніх переселенців з ініціативи уряду Польщі.

Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тут зареєстровано вже 250 українців. Дякую Уряду Польщі та міністру Олексію Чернишову за співпрацю і допомогу тим, хто заради збереження життя були змушені залишити свою домівку. Вже зараз ми спільно облаштовуємо у Львові три таких містечка, де комфортного зможуть проживати тисячі людей", - підкреслює Садовий.

Також польсько-українська делегація відвідала воїнів і переселених українців, які постраждали від російських обстрілів. Польський Прем‘єр пообіцяв придбати для лікарні МРТ-апарат.











"Дякуємо Польщі за братерську підтримку на всіх рівнях. Ми цю підтримку не забудемо", - зазначає Андрій Садовий.

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