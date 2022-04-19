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Прем‘єр-міністр Польщі відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, - Садовий. ФОТОрепортаж

Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав перше з контейнерних містечок, які споруджуються в Україні для внутрішніх переселенців з ініціативи уряду Польщі.

Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Прем‘єр-міністр Польщі відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, - Садовий 01

"Сьогодні тут зареєстровано вже 250 українців. Дякую Уряду Польщі та міністру Олексію Чернишову за співпрацю і допомогу тим, хто заради збереження життя були змушені залишити свою домівку. Вже зараз ми спільно облаштовуємо у Львові три таких містечка, де комфортного зможуть проживати тисячі людей", - підкреслює Садовий.

Прем‘єр-міністр Польщі відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, - Садовий 02

Також польсько-українська делегація відвідала воїнів і переселених українців, які постраждали від російських обстрілів. Польський Прем‘єр пообіцяв придбати для лікарні МРТ-апарат.


Прем‘єр-міністр Польщі відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, - Садовий 03
Прем‘єр-міністр Польщі відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, - Садовий 04

"Дякуємо Польщі за братерську підтримку на всіх рівнях. Ми цю підтримку не забудемо", - зазначає Андрій Садовий.

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Львів (3071) Польща (8500) Україна (5894) допомога і підтримка (1162) Моравецький Матеуш (371)


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19.04.2022 15:33 Відповісти
Дякуємо, брати. Разом помстимося за нашу кров, за нашу честь, за кривди нашим народам.
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19.04.2022 15:35 Відповісти
Дяка і шана полякам і наюх кацапів, які постійно шипіли, що вони брати, та ще й старші, хоча народилися в болоті і набагато пізніше.
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19.04.2022 15:36 Відповісти
как туда торпеда космо ватных войск не прилетело..
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19.04.2022 15:52 Відповісти
а какже ковид 19 омикрон?маски где
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19.04.2022 15:56 Відповісти
Polska mogłaby więcej ale jesteśmy w sumie biednym państwem. Zachód Europy nadal tylko patrzy.
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19.04.2022 16:36 Відповісти
Головне всюди Садовий, який мріяв опинитися під руснью, з Фрідманом пускали вологі мрії про русифікацію Львова.
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19.04.2022 16:50 Відповісти
Підстилка Фрідмана Садовий тут як тут... Піар його всьо!
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19.04.2022 19:26 Відповісти
 
 