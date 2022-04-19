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ЄС працює над потенційними санкціями проти нафтового сектора РФ, - представник Єврокомісії Мамер
Євросоюз не відкидає можливості впровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема щодо імпорту нафти з РФ.
Про це повідомив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми справді працюємо над потенційними санкціями у нафтовому секторі", - сказав Мамер у вівторок на брифінгу в Брюсселі. Він додав, що не вдаватиметься в подробиці, доки триває опрацювання цих заходів.
Мамер при цьому нагадав, що, оголошуючи декілька тижнів тому п'ятий пакет санкцій у Страсбурзі, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн уже тоді повідомила, що плануються нові обмеження щодо нафти.
Угорщина вже заявила, що не підтримає санкції ЄС щодо російської енергетичної галузі.
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