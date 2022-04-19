УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14214 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
1 829 9

ЄС працює над потенційними санкціями проти нафтового сектора РФ, - представник Єврокомісії Мамер

нафта

Євросоюз не відкидає можливості впровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема щодо імпорту нафти з РФ.

Про це повідомив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми справді працюємо над потенційними санкціями у нафтовому секторі", - сказав Мамер у вівторок на брифінгу в Брюсселі. Він додав, що не вдаватиметься в подробиці, доки триває опрацювання цих заходів.

Мамер при цьому нагадав, що, оголошуючи декілька тижнів тому п'ятий пакет санкцій у Страсбурзі, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн уже тоді повідомила, що плануються нові обмеження щодо нафти.

Угорщина вже заявила, що не підтримає санкції ЄС щодо російської енергетичної галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не підтримає санкцій проти російського газу та нафти і не дозволить постачати озброєння до України через свою територію, - Сійярто

Автор: 

Єврокомісія (2159) нафта (5512) росія (65191) санкції (11831) Євросоюз (13408)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
які нафіг санкції,повне ємбарго потрібне
показати весь коментар
19.04.2022 15:45 Відповісти
Сказал бы кто этим еврогосподам: «Вы, Ваши страны - следующие! Аппетиты агрессора приходят во время войны. Почаще смотрите видео с Мариуполя, возможно, тогда до ваших глупых голов начнет что-то доходить и тогда будете вводить реальные, а не бутафорные санкции; тогда начнёте поставлять тяжелое вооружение, а не болтать о поставках»
показати весь коментар
19.04.2022 15:46 Відповісти
Їм вже казав один клоун, але вони та таку херню для ідіотів не ведуться.
показати весь коментар
19.04.2022 17:06 Відповісти
Ожидается, что переработка нефти на российских НПЗ в апреле снизится на 13%. Сложности с экспортом и переполненные нефтехранилища. И это только начало. Санкции ЕС против Роснефти и Газпром нефти, которые вступят в силу с 15 мая, отрежут от закупок нефтепродуктов трейдеров.
показати весь коментар
19.04.2022 15:50 Відповісти
Навпаки, санкції на експорт сирої нафти та повномасштабна війна має підвищити внутрішню переробку
показати весь коментар
19.04.2022 17:07 Відповісти
И мадьяры тоже работают над санкциями?
показати весь коментар
19.04.2022 15:54 Відповісти
Года за два справятся?
показати весь коментар
19.04.2022 16:53 Відповісти
А это полностью зависит от поступлений на личные счета продажных европолитиков от лоббистов Газпрома.
показати весь коментар
19.04.2022 17:03 Відповісти
Санкції потенційні...колись... А вбивства українців прямі й зараз.
показати весь коментар
19.04.2022 17:18 Відповісти
 
 