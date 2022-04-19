Моравецький закликав ЄС посилити санкцій проти РФ: "Це найнижча ціна, яку ми можемо заплатити"

Європейський Союз повинен надати Україні усіляку підтримку для протидії російській агресії, зокрема запустити роботу Фонду солідарності з Україною.

Про це під час брифінгу для ЗМІ у Львові разом з представниками місцевої влади під час відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених українців заявив у вівторок глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Боротьба в Україні – це боротьба за свободу, за безпеку всієї Європи. Злочини в Бучі, Бородянці, Гостомелі та сотнях інших населених пунктах показують з наскільки варварською системою та варварським режимом стикається Європа", - заявив Моравецький.

Він підкреслив, що під час розмов з лідерами західних країн вказує на необхідність введення найжорсткіших санкцій проти РФ.

"Це найнижча ціна, яку ми можемо заплатити у Європі, за те, що відбувається в Україні, за ці жахливі злочини, це найнижча ціна за повернення свободи, і кожен має це усвідомити", - наголосив глава польського уряду.

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Моравецький закликав європейських лідерів "відкласти калькулятори, а звернутися до власного сумління".

"Це мій заклик до лідерів західних країн, аби вони побачили, як сьогодні виглядає тут життя, зрештою - в серці Європи",- наголосив він.

Глава уряду РП підкреслив, що саме в Україні "сьогодні б’ється cерце Європи".

"Тут проходить фронт і барикади свободи і суверенності. Ми повинні це усвідомити: ці згарища, спалені будинки, міста, які російська армія залишає за собою, є свідченням варварства. Одночасно це має бути великим закликом до дій, для Польщі і поляків це вже є таким закликом", - сказав він.

Моравецький підкреслив: усі бачать те, що зараз відбувається в Маріуполі.

"Ми не можемо ці злочини залишити без покарань",- констатував він.

Глава польського уряду також закликав Єврокомісію якомога швидше запустити роботу Фонду солідарності з Україною.

"Немає на що чекати, не можна дозволити, щоб в Україні скоювалися чергові злочини",- наголосив він.

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Моравецький зазначив, що відкрите сьогодні контейнерне містечко у Львові є тимчасовим помешканням для людей, які не мають зараз, де подітися.

За його словами, задум допомогти Україні через створення таких містечок з’явився під час одного із засідань Радбезу Польщі. Він зазначив, що таких модульних містечок буде декілька. Моравецький підкреслив, що вже зараз польські спеціалісти прямують до Бучі та інших міст навколо Києва з думкою про створення містечок у цих населених пунктах.