У Литві заборонили георгіївську стрічку та символи V і Z: "Хочемо уникнути такої долі, як Україна"

У Литві забороняють публічне демонстрування георгіївської стрічки та символів V і Z. Таке рішення прийняв тамтешній парламент.

Рішення підтримали 124 члени Сейму, "проти" висловився один, двоє - утрималися, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зміни цього закону вкрай необхідні для нашої національної безпеки, якщо ми хочемо уникнути такої долі, як Україна, і превентивно діяти з російською пропагандою. Вона не спить і шукає різні шляхи до нас, щоб стравлювати людей, змінювати мислення, реальність. Як ми бачимо, вона вже вплинула на громадян Росії", - наголосила одна з ініціаторок поправок, членкиня фракції Партії свободи Іоніка Ошмянскене.

Зміни забороняють використання у Литві "символів тоталітарних або авторитарних режимів, які ці режими використовували або використовують для пропагування здійсненої ними або тієї агресії, що здійснюється наразі, або скоєних злочинів проти людяності та воєнних злочинів".

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Також конкретно зазначається, що таким символом "в усіх випадках вважається двоколірна (чорно-жовтогаряча) георгіївська стрічка", а також, зокрема, букви Z, V, які на сьогодні використовуються у війні Російської Федерації проти України.

Передбачено, що за демонстрування такої символіки накладатиметься штраф у розмірі 300-700 євро, а для юридичних осіб він сягатиме до 1,2 тис. євро. Повторні порушення спричиняють штраф у розмірі 500-900 євро для фізичних осіб або 800-1,5 тис. євро - для юридичних осіб.

Зміни набудуть чинності після підписання президентом Гітанасом Науседою.

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Наразі Закон про збори забороняє демонстрування прапорів, гербів, військової форми нацистської Німеччини, СРСР чи Литовської РСР, символів нацистських чи комуністичних організацій, виконання гімнів нацистської Німеччини, СРСР чи Литовської РСР.

Раніше парламент Молдови в остаточному, третьому читанні проголосував за заборону використання георгіївської стрічки, а також символів V і Z, якими користуються війська рф у війні з Україною.