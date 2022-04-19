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У Литві заборонили георгіївську стрічку та символи V і Z: "Хочемо уникнути такої долі, як Україна"

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

У Литві забороняють публічне демонстрування георгіївської стрічки та символів V і Z. Таке рішення прийняв тамтешній парламент.

Рішення підтримали 124 члени Сейму, "проти" висловився один, двоє - утрималися, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зміни цього закону вкрай необхідні для нашої національної безпеки, якщо ми хочемо уникнути такої долі, як Україна, і превентивно діяти з російською пропагандою. Вона не спить і шукає різні шляхи до нас, щоб стравлювати людей, змінювати мислення, реальність. Як ми бачимо, вона вже вплинула на громадян Росії", - наголосила одна з ініціаторок поправок, членкиня фракції Партії свободи Іоніка Ошмянскене.

Зміни забороняють використання у Литві "символів тоталітарних або авторитарних режимів, які ці режими використовували або використовують для пропагування здійсненої ними або тієї агресії, що здійснюється наразі, або скоєних злочинів проти людяності та воєнних злочинів".

Читайте: У Молдові штрафуватимуть за георгіївську стрічку та символи рашистів "Z" і "V"

Також конкретно зазначається, що таким символом "в усіх випадках вважається двоколірна (чорно-жовтогаряча) георгіївська стрічка", а також, зокрема, букви Z, V, які на сьогодні використовуються у війні Російської Федерації проти України.

Передбачено, що за демонстрування такої символіки накладатиметься штраф у розмірі 300-700 євро, а для юридичних осіб він сягатиме до 1,2 тис. євро. Повторні порушення спричиняють штраф у розмірі 500-900 євро для фізичних осіб або 800-1,5 тис. євро - для юридичних осіб.

Зміни набудуть чинності після підписання президентом Гітанасом Науседою.

Також читайте: Зачаття та зародження символу "Z" (зло). ФОТО

Наразі Закон про збори забороняє демонстрування прапорів, гербів, військової форми нацистської Німеччини, СРСР чи Литовської РСР, символів нацистських чи комуністичних організацій, виконання гімнів нацистської Німеччини, СРСР чи Литовської РСР.

Раніше парламент Молдови в остаточному, третьому читанні проголосував за заборону використання георгіївської стрічки, а також символів V і Z, якими користуються війська рф у війні з Україною.

Автор: 

Литва (2398) росія (65191) символіка (188)


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Топ коментарі
+15
И депортацией в родную говень. Даже если переехал в Литву ещё при совке.
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19.04.2022 16:01
+11
правильный запрет что б не подкармливать кацапское бешенство. ну ничего, повоняют немного с болот про русофобию и заглохнут.
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19.04.2022 15:52
+5
Штраф с занесением в грудную клетку - так доходчивей
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19.04.2022 15:53
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Там ще була О.
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19.04.2022 15:51 Відповісти
правильный запрет что б не подкармливать кацапское бешенство. ну ничего, повоняют немного с болот про русофобию и заглохнут.
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19.04.2022 15:52 Відповісти
Штраф с занесением в грудную клетку - так доходчивей
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19.04.2022 15:53 Відповісти
И депортацией в родную говень. Даже если переехал в Литву ещё при совке.
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19.04.2022 16:01 Відповісти
V x Z сиділи на трубі, V - в'їба...ли, Z - з'їба...ась, х...й залишився в *****.
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19.04.2022 15:58 Відповісти
треба заборонити в'їзд кацам і вислати в говень всіх їхніх прихильників
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19.04.2022 16:25 Відповісти
Так говорити не можна. У світі того таке твориться, бо керують довбодятли. Вдумайтесь у фразу-«хочемо уникнути такої долі,як Україна»… Нас нема? Ми вмерли? Люди перестали відчувати дух і значення букви. Я розумію,що хотіли сказати наші друзі. Але думайте про значення слів,про підтекст!!!
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19.04.2022 16:36 Відповісти
Я не понимаю идиотов,которые лепят на себя эти буквы,а потом дрочат на них,как на нацистский символ. Хотя,что тут непонятного? Кацапы есть кацапы. Тебе ли об этом не знать,костромчанин
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19.04.2022 16:52 Відповісти
Тебе, видимо, нравится, когда в твоем городе бешеные обезьяны раскатывают на машинах, размалеванных символами убийц, несильников, садистов и мародеров.
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19.04.2022 18:32 Відповісти
А я не понимаю идиотов неспособніх осознать важность борьбі с нацистской символикой...
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19.04.2022 17:01 Відповісти
А чому Україна не уникнула такої долі залишається тільки здогадуватися. Вірніше поцікавитися у покидьків кравчука кучми,ющенка,януковича.
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19.04.2022 16:50 Відповісти
Литва уникнула страшної долі (навіть якщо б не було війни) України через те, що зробила дерусифікацію (послали нах кацапів та кацапську недомову) одною з перших постсовкових.
Після чого, вже не було проблем, щоб обрати нормальну владу, провести реформу та вступити в НАТО.
Україна, на жаль, й досі навіть не наблизилася до дерусифікації, а тому совкове бидло продовжує обирати собі прокацапських *********, реформи буксують, до НАТО як до неба.
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19.04.2022 17:12 Відповісти
Те що заборонили фашистські символи, це правильно, але уникнути війни, такої як в Україні Литві допомогло інше: те, що їхня країна є членом НАТО. В Україні зовсім не були популярні символи V чи Z, та й георіївські стрічки від часу заборони компартії ніхто не використовував.
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19.04.2022 17:18 Відповісти
В Европе упоротых на нацизм советско-имперского характера надо просто депортировать в Россию. И пожизненно запретить им въезд в западные страны.
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19.04.2022 17:28 Відповісти
зараз на 9 траня вони ходитимуть "бєссмєртнимі_полкамі". І бюрґери ніяк на це не реагуватимуть. Це стосується навіть США та Канади. Alas.
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19.04.2022 18:32 Відповісти
Ну, они могут шифроваться и поднять флаг, обозначающий"Z" в международной морской кодировке. Это знак Zulu и означает он "Мне нужен буксир". Возможно, его успел поднять крейсер "Москва", но рашинские военные его неправильно поняли. Потому что тот флаг выглядит вот так:
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19.04.2022 19:12 Відповісти
 
 