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Новини Війна
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Війська РФ обстрілюють Харків із систем залпового вогню. Наразі відомо про 16 поранених та 3 загиблих, - Синєгубов

харків

Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський та Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Наші бригади екстреної медичної допомоги героїчно працюють у посиленому режимі. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони", - уточняє він.

Синєгубов звертає увагу, що інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.

"Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно! Ми розробляємо спільно із військовими план безпекових заходів до великодніх свят, просимо із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо згодом", - резюмує очільник регіону.

Також читайте: В результаті контрнаступу ЗСУ звільнили села Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки на Харківщині, - керівник ОВА Синєгубов

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) Харків (5605) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+9
Час запускати дрони- камікадзе...
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19.04.2022 15:53
+5
та навалите им уже пистов на белгородке и в Циркунах... и самим Белгородом не брезгуйте.. плять..
неделю назад Синегубов сам рассказывал шо Харьков защищен как никогда..
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19.04.2022 16:02
+3
Причин для эвакуации по прежнему не достаточно?
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19.04.2022 16:05
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Час запускати дрони- камікадзе...
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19.04.2022 15:53 Відповісти
Не достанут дроны, а орки от Харькова не отстанут, как от Киева
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19.04.2022 16:11 Відповісти
Достанут! Switchblade 600 весит 23 кг, но его можно носить с собой и подготовить к использованию за 10 минут. Он предназначен для полёта на 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе ещё 20 минут (что даёт ему общую дальность полёта 80 км)
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19.04.2022 17:36 Відповісти
та навалите им уже пистов на белгородке и в Циркунах... и самим Белгородом не брезгуйте.. плять..
неделю назад Синегубов сам рассказывал шо Харьков защищен как никогда..
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19.04.2022 16:02 Відповісти
Від наступу піхоти а не від прильотів.
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19.04.2022 16:22 Відповісти
Не пойму, ну накой черт лазить сутками по городу, в то время, как каждый день ведутся массированные обстрелы всех районов кассетными снарядами? Скорым и ГСЧС-никам делать больше нечего, как гонять по городу, подвергая свои жизни опасности, что бы спасти и убрать трупы этих дибилов. Каждый день под сотню раненых и убитых. В помещении за последнюю неделю была только 1 жертва, все остальные на улице и отрытых местностях, ******.
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19.04.2022 16:04 Відповісти
Причин для эвакуации по прежнему не достаточно?
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19.04.2022 16:05 Відповісти
Здаєцця, плєшивий добре запам'ятав, де його ****** назвали... Вирішило помститися?! Ну-ну...
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19.04.2022 16:20 Відповісти
треба швидше запускати 155 пушки зі штатів, ними достануть,
а дрони побачать куди стріляти
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19.04.2022 16:27 Відповісти
Може вже якісь контратаки потрібно робити хоча б на той Донецьк центр терористів днр ,вони вбивають свідомо мирних громадян а ми чекаєм ,що ще ці варвари зроблять.
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19.04.2022 17:38 Відповісти
А контрбатарейні радари?
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19.04.2022 19:33 Відповісти
 
 