Війська РФ обстрілюють Харків із систем залпового вогню. Наразі відомо про 16 поранених та 3 загиблих, - Синєгубов

Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський та Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Наші бригади екстреної медичної допомоги героїчно працюють у посиленому режимі. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони", - уточняє він.

Синєгубов звертає увагу, що інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.

"Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно! Ми розробляємо спільно із військовими план безпекових заходів до великодніх свят, просимо із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо згодом", - резюмує очільник регіону.

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