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Новини Війна
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Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів, - Кулеба

кулеба

Кінець війни з Росією буде вирішуватися на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу France24, інформує Цензор.НЕТ.

"Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів", - цитує українського міністра французьке видання у твітері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" у переговорах, - Кулеба

Автор: 

перемовини (2899) росія (65191) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+35
Только военное поражение заставит россию капитулировать. Никакие «мирные» договора ими соблюдаться не будут, они будут постоянно чмырить наш народ и бомбить отстроенное имущество, они не будут нести никакой ответственности за разрушение экономики и имущества, за смерти детей и стариков - пока не будет уничтожена их армия.
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19.04.2022 16:37
+19
А кто хотел бы?Просто,что бы орки не пообещали они обманут и снова...поле боя...
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19.04.2022 16:31
+17
100%! Москалі розуміють тільки мову куль. Тому досить швидко перестав оглядати єдино правильні новини, де кумарний щоразу харчить , як свиня перед святами, про якийсь його хворої ментальності консенсус... кончнеих у нас ще до біса. А не такий страшний ворог явний, як його гниди посеред нас...
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19.04.2022 16:49
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Я б не хотів щоб все лівобережжя стало суцільний полем бою
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19.04.2022 16:25 Відповісти
А кто хотел бы?Просто,что бы орки не пообещали они обманут и снова...поле боя...
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19.04.2022 16:31 Відповісти
А это как то зависит от вашего желания?
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19.04.2022 16:55 Відповісти
не знаю как Кулебе,но твоему ***** точно дадут за щеку
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19.04.2022 16:38 Відповісти
Хто дасть, ти віддасишсвій?
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19.04.2022 16:39 Відповісти
все, хором, с удовольствием пописают в рот ботоксному
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20.04.2022 05:02 Відповісти
Після величезної кількості відер "вилитих їм на голови помий", ЗЕбілів вже на перемовини з орками не тягне...
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19.04.2022 16:34 Відповісти
.
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19.04.2022 16:52 Відповісти
Только военное поражение заставит россию капитулировать. Никакие «мирные» договора ими соблюдаться не будут, они будут постоянно чмырить наш народ и бомбить отстроенное имущество, они не будут нести никакой ответственности за разрушение экономики и имущества, за смерти детей и стариков - пока не будет уничтожена их армия.
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19.04.2022 16:37 Відповісти
100%! Москалі розуміють тільки мову куль. Тому досить швидко перестав оглядати єдино правильні новини, де кумарний щоразу харчить , як свиня перед святами, про якийсь його хворої ментальності консенсус... кончнеих у нас ще до біса. А не такий страшний ворог явний, як його гниди посеред нас...
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19.04.2022 16:49 Відповісти
Ти явно природжений контррозвідник. Бігом біжи до воєнкомату або в управління СБУ, берись за зброю і вступай до лав захисників Батьківщини. Ти відразу витравиш всіх гнид посеред нас і позбавиш нас від кончених . Ти будеш не менш ефективним ніж тилові тероборонівці, які не давали спокійно проїхати гуманітарним і військових конвоям на передову і вправно їли провіант, який їм привозили волонтери рівно до тих пір, поки (слава Богу) МВС ті СБУ не порозганяло цих добродіїв кого в народне господарство, а кого в збройні сили.
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19.04.2022 19:53 Відповісти
Сходи накуй!
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19.04.2022 20:15 Відповісти
о ********* а само звідки пишеш,не з куя на якому сидиш?
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19.04.2022 22:59 Відповісти
Правильно сказано !
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19.04.2022 16:39 Відповісти
Нарешті почало доходити…
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19.04.2022 16:41 Відповісти
Нарешті дійшло...
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19.04.2022 16:43 Відповісти
Це Кулебі Зеленський сказав, чи він від себе!
Непорядок, Зеленський шукає миру із паРашею, а Кулеба таке говорить!
А взагалі Кулебі хвала, ото він один притомний серед зелених прид...рків!
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19.04.2022 16:45 Відповісти
Шося стало? Результат візиту Бориса Джонсона?
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19.04.2022 16:47 Відповісти
Если дипломат не хочет переговоров, значит - уверен в победе.
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19.04.2022 16:47 Відповісти
Домовлятися з недоговороспроможною стороною - неможливо !!!
А Московія - такою і є
І нехай мені хтось докаже - що нє ...
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19.04.2022 16:52 Відповісти
Якби ці па#люки чули Пороха, Клімкіна, Турчинова, Муженка, Забродського, Кривоноса, ... то історія могла б бути зовсім іншою.... Але ж для них "армію, мову, віру" на хліб було "не намастити."...
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19.04.2022 16:50 Відповісти
"армію, мову, віру" на хліб можна намастити... https://fb.watch/cuME6su1RG/
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19.04.2022 22:43 Відповісти
тобто глазебил вже не хоче дивитись путлеру в очьки?
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19.04.2022 16:54 Відповісти
Удивительно как он стал отличаться от папередника. Неужели уже стал некакакаяразница.
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19.04.2022 16:57 Відповісти
Для начала неплохо было бы определить что такое "конец войне". Тогда и будет понятно где, когда и как он наступит.
Напомню что "конец войны" с гитлеровской германией состоялся после полного разгрома их армии, захвата всей территории Германии и подписанием капитуляции.
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19.04.2022 16:57 Відповісти
Извините за вопрос: А Вы в курсе когда война с Германией закончилась? Ну, хоть в каком году? Даже когда ***** будет трепыхаться на виселице и то, ещё не конец войны...
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19.04.2022 17:26 Відповісти
демилитаризация и денацификация
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19.04.2022 17:28 Відповісти
вторая мировая не закончилась до сих пор. А знаеш почему?
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20.04.2022 05:06 Відповісти
Дошло, наконец-то.
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19.04.2022 17:00 Відповісти
мы стыдливо умалчиваем о единственной опции которая может остановить путина - как бы цинично она не звучала: ракетное поражение кремлевской властной инфраструктуры с ее последующей капитуляцией и разоружением - немедленно.

К сожалению, этот исторический шанс стремительно ускользает от мирового сообщества. 3-яМВ и так уже идет, но пока еще не в осязаемом формате. Ее развитие внушает человечеству страх в ассоциации с прежними двумя, и это объяснимо. Но вовсе не факт что 3-яМВ при современных высокоточных вооружениях и в своей скоротечности принесет значительно бОльшие потери жизней чем в неопределенно продолжающейся русско-украинской войне. Украина свою миссию уже выполнила: цели, ресурсы и реальные способности раши проявились как фотобумага в проявителе. Успех последующего развития может обеспечить только координированная миссия мирового/западного сообщества.

3-яМВ - это звучит как "ужасный конец", но это лучше чем"ужас без конца" в котором прийдется жить новым поколениям. К сожалению, видимо выбор "как обычно" падает на последнее. И, в любом случае, это почувствуют все. "В нашем доме поселился замечательный сосед"....
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19.04.2022 17:16 Відповісти
З дияволом,та бісами з москви немає про що домовлятися!З нами Бог,з нами правда,ми на своїй Богом даній землі,тому нечисть треба вичищати з нашої родючої землі!Треба молитись Господу,і по можливості себе зберегти в боях!!
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19.04.2022 20:58 Відповісти
москва должна быть разрушена. орда не имеет права жить.
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20.04.2022 05:09 Відповісти
Кулёма только один из правительства, которого надо слушать. Его оценка 4 по 5-ти бальной системе оценок для граждан Украины! Оценка 5-это для наших ЗСУ и волонтёрам!!! И они это доказывают даже не смотря на мафиозные кланы в Украине во власти! Наш народ Украины докажет, что внешние и местные мафиози от законов не уйдут! Только им тюрьма! Слава Украине!
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20.04.2022 19:49 Відповісти
 
 