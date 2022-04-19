Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів, - Кулеба

Кінець війни з Росією буде вирішуватися на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу France24, інформує Цензор.НЕТ.

"Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів", - цитує українського міністра французьке видання у твітері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" у переговорах, - Кулеба