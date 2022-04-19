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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У ЄС спростовують заяви Кремля, що постачання зброї Україні означає "більше війни"

нато,зброя

Продовження війни Росії проти України пов’язано виключно з рішеннями Кремля, який може зупинити цю агресію вже сьогодні, якщо матиме таку політичну волю.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так речник відповів на запитання журналістів, чи не призведе постачання європейської зброї в Україну до посилення війни та ще більших жертв серед українців.

"Ця війна може зупинитися сьогодні, якщо Росія прийме таке рішення. Це не має нічого спільного з постачанням зброї в Україну. Україна лише обороняється. Війна буде зупинена в той день, коли Росія вирішить зупинити її. Не варто пов’язувати між собою ці дві різні речі, ще й тому, що саме такий зв'язок намагаються робити росіяни. Але саме Росія має бажання продовжувати агресію проти України", - наголосив Мамер.

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Своєю чергою, речник ЄС Пітер Стано, відповідаючи на це ж запитання, зауважив, що постачання від ЄС та країн-членів більшої кількості зброї для України не означає "більше війни", оскільки лише надає українській армії більше можливостей для оборони та захисту своєї країни та свого народу від безумної та безпідставної російської агресії.

"Рамки, в яких ЄС намагається знайти рішення для цього конфлікту, – це ООН та міжнародні майданчики, оскільки Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН. Російська агресія спрямована не лише проти України. Це також агресія проти Хартії ООН, проти міжнародного гуманітарного права, проти правил та принципів, за якими побудований сучасний цивілізований світ. Це відвертий виклик міжнародним правилам, і він має бути вирішений міжнародними зусиллями..." - зауважив Стано.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи вірить ЄС у можливість завдання воєнної поразки Росії або ж надаватиме перевагу пошуку дипломатичного рішення, Стано наголосив, що ЄС завжди за вирішення всіх спірних питань шляхом переговорів, а не агресивної війни.

"Від початку протизаконної агресії Росії, і навіть задовго до цього, ЄС наголошував, що будь-які питання у відносинах між Росією і Україною, реальні або сюрреалістичні, мають обговорюватися за столом переговорів. ЄС підтримував таке обговорення у багатьох форматах. Але від Росії залежить, коли вона вирішить зупинити свою агресію проти України та її народу. До того часу Європейський Союз далі підтримуватиме Україну - фінансово, економічно, а також у військовому вимірі", - заявив Стано.

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При цьому він підтвердив, що ЄС продовжуватиме політику санкцій, щоб обмежити спроможність путінської машини війни нести в Україну смерть і руйнування.

"Ми посилюватимемо міжнародний тиск на Путіна, щоб зупинити цю війну. Тому що Росія дедалі більше ізолює себе від міжнародного співтовариства внаслідок порушень міжнародного законодавства та своєї неповаги до Хартії ООН", - додав речник ЄС.

Автор: 

Єврокомісія (2159) зброя (7466) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+18
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки та можна очистити землю від зла!!!
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19.04.2022 16:58
+14
Причому всюди і невпинно 💪😎🇺🇦 . Кожен знищений кацап - це маленький крок до МИРУ та перемоги . Світ людей - переможе світ російських виродків .
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19.04.2022 17:05
+6
Хай росія не поставляє зброю своїм оркам. Це ж "більше війни".
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19.04.2022 17:11
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Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки та можна очистити землю від зла!!!
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19.04.2022 16:58 Відповісти
Причому всюди і невпинно 💪😎🇺🇦 . Кожен знищений кацап - це маленький крок до МИРУ та перемоги . Світ людей - переможе світ російських виродків .
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19.04.2022 17:05 Відповісти
Та скільки можна тремтіти і боятись слів полоумного дегенерата.
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19.04.2022 17:01 Відповісти
не сстоит оправдываться перед ублюдками
кацапов надо убивать. чем больше, тем лучше
путлер капут
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19.04.2022 17:05 Відповісти
Здамся мацкалям, пойду гейропу *******. Це я так собі, думками мандрую
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19.04.2022 17:08 Відповісти
Звісно не здамся
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19.04.2022 17:10 Відповісти
Для дебілв
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19.04.2022 17:13 Відповісти
Фейк - брехня. Замініть усі слова «фейк» на «брехня» і отримаєте зовсім іншу картину. Брехуни, що тут сказати.
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19.04.2022 17:08 Відповісти
Хай росія не поставляє зброю своїм оркам. Це ж "більше війни".
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19.04.2022 17:11 Відповісти
Надо было этому "умному" журналисту, который задал этот вопрос, ткнуть под нос фотографии и видео из Мариуполя. И задать простой вопрос: "Скажи-ка, тварь: Сколько оружия за 1,5 месяца поставила Европа защитникам Мариуполя? А потом поговорим про "больше или меньше" войны.
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19.04.2022 17:20 Відповісти
Більше зброї - більше дохлих кацапів і більше підгорання дупи в кремлоїдів.
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19.04.2022 17:22 Відповісти
Погоджуюсь тільки зброя , багато зброї , просто безліч зброї -то є єдино вірне рішення , а всі соплі то виключно від незнання яке зло ******** і їх орки
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19.04.2022 17:30 Відповісти
шо за безмозкі питання там задають?

Це тіпа якби в європі прийшов терорист, захопив там банк якийсь і вбиває людей, але його нізя застрелити бо це буде більше жертв?
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19.04.2022 17:31 Відповісти
Очередний ****** в кремлёвском стиле. Идёт война освобождения Украины в законно установленных границах от российских захватчиков. Имеется ввиду граница, установленная в декабре 1991 года при развале СССР. С Донбасом и Крымом. В саму Россию никто лезть не собирается.
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19.04.2022 17:37 Відповісти
 
 