Подоляк: Ситуація в Маріуполі все ускладнила, коли переговори з РФ - невідомо

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не береться прогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією щодо війни.

Про це він сказав Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Радник голови ОП зазначив, що ситуація в Маріуполі зробила переговорний процес з Росією "ще складнішим". Тож зараз важко говорити, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.

Він також висловив переконання, що Росія зробила серйозну ставку на другий етап своєї "спецоперації", прагнучи зміцнити позиції на переговорах шляхом наступу на сході України.

Також читайте: Росія хоче окупувати якомога більше територій, щоб тиснути на переговорах, - Зеленський