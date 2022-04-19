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Подоляк: Ситуація в Маріуполі все ускладнила, коли переговори з РФ - невідомо
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не береться прогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією щодо війни.
Про це він сказав Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Радник голови ОП зазначив, що ситуація в Маріуполі зробила переговорний процес з Росією "ще складнішим". Тож зараз важко говорити, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.
Він також висловив переконання, що Росія зробила серйозну ставку на другий етап своєї "спецоперації", прагнучи зміцнити позиції на переговорах шляхом наступу на сході України.
Топ коментарі
+57 Kucher
показати весь коментар19.04.2022 17:01
+47 Олександр Чернишов #461237
показати весь коментар19.04.2022 17:07
+45 Оксана Фесенко
показати весь коментар19.04.2022 17:01
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І це все перелічічене випливає з дій ворога і прямих погроз з Москви.Хто не хоче, той не чує.
Щоб ви подляки, аграхімії, дєрьмаки здохли суки.
Война в ОП так ничего и не поменяла - пиар прежде всего !
Я понимаю что пуйло долбойоп, но не настолько же!
Не будет у нас передыху - началась война на измор и уничтожение.
це таке ганьбище, що просто нема слів. і насрати зекоманді на всіх, і на суспільство, і на маріупольців і їх захисників, і на Херсон, на все.