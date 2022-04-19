Війська РФ пішли у наступ на Донбасі та Харківщині, на Південнобузькому напрямку ворог намагатиметься закріпитися на адмінмежі Херсонщини, - Міноборони

Збройні сили Російської Федерації активізували наступальні дії на сході України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Збройні сили РФ активізували наступальні дії на сході України. Основна мета - встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим", - сказав Мотузяник.

За його словами, не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах по всій території України, зокрема у західних областях. За минулу добу противник виконав щонайменше 49 літако-вильотів силами оперативно-тактичної та дальньої авіації РФ.

За даними Міноборони, ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.

Так, на напрямку Ізюм -Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням БПЛА, веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка - Заводи, Бражківка - Дмитрівка, Сулигівка - Дібровне.

До Харківської області загарбники також перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК "Тор". У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління та тилових районів розгорнуто зенітно-ракетні дивізіони ЗРС С-400 та С-300.

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На Донецькому та Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна - Терни, Рубіжне - Попасна, а в Донецькій – в напрямку Старомлинівка - Шевченкове.

Також загарбники не припиняють спроб встановити повний контроль над Маріуполем.

За словами Мотузяника, за минулу добу в Донецькій та Луганській областях українські воїни відбили сім атак ворога.

Також він зазначив, що на Південнобузькому напрямку російські загарбники намагатимуться вийти і закріпитися на адміністративній межі Херсонської області.

"З метою покращення тактичного положення та просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстрілів цивільних об’єктів в Миколаєві", - сказав речник МОУ.

Він зауважив, що Білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України, а також ведення розвідки об’єктів на нашій території.

Речник Міноборони додав, що у Чорному морі перебувають чотири носії ракет типу Калібр, сумарний ракетний залп яких становить не менше 28 ракет.

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