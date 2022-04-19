Війська РФ пішли у наступ на Донбасі та Харківщині, на Південнобузькому напрямку ворог намагатиметься закріпитися на адмінмежі Херсонщини, - Міноборони
Збройні сили Російської Федерації активізували наступальні дії на сході України.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Збройні сили РФ активізували наступальні дії на сході України. Основна мета - встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим", - сказав Мотузяник.
За його словами, не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах по всій території України, зокрема у західних областях. За минулу добу противник виконав щонайменше 49 літако-вильотів силами оперативно-тактичної та дальньої авіації РФ.
За даними Міноборони, ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.
Так, на напрямку Ізюм -Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням БПЛА, веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка - Заводи, Бражківка - Дмитрівка, Сулигівка - Дібровне.
До Харківської області загарбники також перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК "Тор". У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління та тилових районів розгорнуто зенітно-ракетні дивізіони ЗРС С-400 та С-300.
На Донецькому та Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна - Терни, Рубіжне - Попасна, а в Донецькій – в напрямку Старомлинівка - Шевченкове.
Також загарбники не припиняють спроб встановити повний контроль над Маріуполем.
За словами Мотузяника, за минулу добу в Донецькій та Луганській областях українські воїни відбили сім атак ворога.
Також він зазначив, що на Південнобузькому напрямку російські загарбники намагатимуться вийти і закріпитися на адміністративній межі Херсонської області.
"З метою покращення тактичного положення та просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстрілів цивільних об’єктів в Миколаєві", - сказав речник МОУ.
Він зауважив, що Білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України, а також ведення розвідки об’єктів на нашій території.
Речник Міноборони додав, що у Чорному морі перебувають чотири носії ракет типу Калібр, сумарний ракетний залп яких становить не менше 28 ракет.
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путин сам не может определиться с причиной войны. Уже 8 раз ее менял.
За что они умирают?
Ви десь там біля фронту і не чуєте?
Бо заїзало ого-го скільки
путина признать вторым гитлером.
И провести заочно Нюрнберг 2 с осуждением российских властей.
Один із підрозділів Лицарської мехбригади Збройних сил України ось уже 21-а доба героїчно обороняється на території приморського села Олександрівка Херсонської області, причому у повному оточенні.
Воїни розповіли «Думській», що перебувають майже у центрі населеного пункту, сковуючи цілу батальйонну тактичну групу російських нацистів - десятки одиниць бронетехніки: танків, БМП-3 та БТР-82.
«Спочатку вони безстрашно каталися асфальтованими вулицями села, але ми їх багато спалили, тому зараз росіяни стережуться, - каже один з офіцерів підрозділу лейтенант О. - На жаль, вони утримують під вогневим контролем основні комунікації навколо нас, у тому числі веслування через ставок тому без допомоги ззовні ми вийти не можемо. У нас ще є **********, але закінчується продовольство».
Офіцер додав, що багато його підлеглих виявили справжній героїзм: наприклад, були випадки, коли солдати та сержанти намагалися атакувати російські танки з ручними гранатами.
«Ми тримаємося, але ситуацію я оцінив би як критичну. Великі втрати - є і двохсот (убиті, - Ред.), І трисоті (поранені, - Ред.). Противник теж зазнає втрат, але їх просто більше, дуже більше. І вони мають багато бронетехніки», - каже український військовослужбовець.
Він попросив передати українському народу, що здаватися не має наміру, проте допомога цьому підрозділу вкрай потрібна.
Брати, молимося за вас!
https://dumskaya.net/news/21-sutki-geroicheskoy-oborony-podrazdelenie-odes-163238
https://t.me/dvish_alive/12610
«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.
* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "
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