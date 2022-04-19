У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами, суттєво активізувалися бої, йде масований наступ противника, - глава ОВА Старух
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що бої в області суттєво активізувались та загострилась ситуація.
Про це він заявив сьогодні під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, у Пологівському районі суттєво загострилась ситуація.
"На цей час бої активізувалися суттєво. Пологівський район, там загострилася ситуація. Боєзіткнення активізувалися. Хлопці тримають лінію оборони, але йде масований наступ противника" - сказав Старух.
Топ коментарі
+39 Чайка Київ
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+27 Мистер Икс #492862
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+25 Виктор Дийнега
показати весь коментар19.04.2022 17:33
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Может потому и не бомбят, чтобы заманить основные наши силы на левый берег днепра, а потом разнести мосты и пойти на Одессу?
Людині і без військової освіти зрозуміло, що якшо вони на початку війни, на піку своїх можливостей(маючи 200 тис. солдат,елітні підрозділи), не змогли взяти ні Суми,ні Чернігів які знаходяться в 30 км від кордону то що можна очікувати від цієї потрьопаної 60-тисячної групіровки я хз.Їх максимум - це вихід на околиці Слов'янська,і взяття кількох невеличких міст типу Попасної,Кремінної,Рубіжного.
А панікьорів треба ставити до стінки і не розводити тут паніку серез людей.
Але ти дарма нарвався на деактив. Добро би баном обійшлося б...