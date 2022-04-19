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У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами, суттєво активізувалися бої, йде масований наступ противника, - глава ОВА Старух

рф

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що бої в області суттєво активізувались та загострилась ситуація.

Про це він заявив сьогодні під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у Пологівському районі суттєво загострилась ситуація.

"На цей час бої активізувалися суттєво. Пологівський район, там загострилася ситуація. Боєзіткнення активізувалися. Хлопці тримають лінію оборони, але йде масований наступ противника" - сказав Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти риють окопи та розміщують "Гради" на базах відпочинку у Кирилівці, - Запорізька ОВА

Автор: 

армія рф (17388) Запорізька область (3608) бойові дії (3808) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+39
Боже, поможи нашим захисникам
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19.04.2022 17:36
+27
Кацапы ломанулись на собственную массовую утилизацию ,хорошо *** шо они такие тупые .
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19.04.2022 17:25
+25
Наступление это верная гибель рашистов, ВСУ в боях как рыба в воде, а оккупантам гореть и не только в аду.
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19.04.2022 17:33
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Кацапы ломанулись на собственную массовую утилизацию ,хорошо *** шо они такие тупые .
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19.04.2022 17:25 Відповісти
Наступление это верная гибель рашистов, ВСУ в боях как рыба в воде, а оккупантам гореть и не только в аду.
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19.04.2022 17:33 Відповісти
Странно как-то идет наступление кацапов. Совсем недавно говорилось про бои под Гуляйполе, теперь бои возле Пологов. На мой диванный аналитический взгляд кацапы не в ту сторону наступают.
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19.04.2022 17:34 Відповісти
Отож, я дивився мапу бойових дій станом на сьогодні, то окупована територія була до Гуляйполе, а Пологи південніше, чи то така мапа…
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19.04.2022 17:41 Відповісти
Вполне вероятно, что мы наблюдаем реверсивное наступление кацапской так называемой армии.
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19.04.2022 17:42 Відповісти
⚡️ ВСУ освободили от российских войск 919 населенных пунктов в Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях, сообщил (https://minval.az/news/124241207) заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.
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19.04.2022 18:26 Відповісти
Пологи окуповані вже давно. ГУляйполе, до недавнього часу - ні. Як там тепер -невідомо
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19.04.2022 17:44 Відповісти
Гуляпольская тер оброна гоняет орков в стиле своих предков Махновцев
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19.04.2022 18:16 Відповісти
не залишилося там давно махновців, їх московити знищили голодоморами, але козацький і махновський дух там нікуди не зник.
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19.04.2022 19:36 Відповісти
Гуляйполе, Пологи, Орехов - рядом. Карту посмотри. Все они возле границы Донецкой области. Хотят выйти в тыл украинским войскам в Донецкой области
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19.04.2022 17:43 Відповісти
Між Пологами і Гуляйполем 20 км.
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19.04.2022 17:51 Відповісти
Ви всі літери розумієте - "Пологівський район".
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19.04.2022 17:52 Відповісти
Написано - в пологовском районе , Гуляйполе это как раз таки в районе ,а заглавия на цензоре к статьям это что то отдельное от содержания
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19.04.2022 18:24 Відповісти
Боже, поможи нашим захисникам
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19.04.2022 17:36 Відповісти
Якщо в когось наступ, то в іншого відступ. Скажи, наволоч зелена, що там насправді - що, наші відступають?
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19.04.2022 17:38 Відповісти
Зелена наволоч сидить в бомбосховищах і думає, як вивезти накрадені на "Великих крадівництвах" гроші за кордон, де вони мають по декілька квартир і будинків. Їх немає на "передовій" і ніколи не буде, їх варто сьогодні роздерти за закатування грошей в асфальт, а не на оборону.
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19.04.2022 19:39 Відповісти
Щось підказує що основний удар буде з Півдня
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19.04.2022 17:38 Відповісти
Вот и я этого опасаюсь. Посмотрел кацапских блогеров. Основной вопрос у них - почему украинские поезда до сих пор спокойно доходят до Краматорска? Почему мол не бомбим ж/д станции и мосты?
Может потому и не бомбят, чтобы заманить основные наши силы на левый берег днепра, а потом разнести мосты и пойти на Одессу?
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19.04.2022 17:47 Відповісти
Чим піти клоун?У них армії лишилось 60-65 тис.Цього вистачить максимум щоб взяти Рубіжне-Сєвєродонецьк.Хватить вже істерію тут нести зрадойоби.
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19.04.2022 17:54 Відповісти
Я вам поставив лайк, але заспокойтеся і не ображайте співрозмовника. У мене є родичі і знайомі на передовій і час від часу я з ними зв'язуюсь. Далеко не все так прекрасно, як хотілось би.
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19.04.2022 17:57 Відповісти
Как же твои родичи воевать то собрались с такими упадническими настроениями? Может пора вместо армии пойти слесарем поработать? Хлопцы с Мариуполя рук не опускают, а родичи твои приуныли
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19.04.2022 18:10 Відповісти
Я не пишу, що вони "пріунилі", вони воюють. Але і бравих лозунгів про те, що вже у кацапів залишилась остання ракета і два з половиною солдати теж не говорять. І ти вгадав - до війни мій родич був непоганим автослюсарем, а з першого дня війни пішов добровільно. Тому краще рота закрий.
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19.04.2022 18:20 Відповісти
Про последнюю ракету, это к публике арестовича обращайся. Тут таких нет. Насчет остального - твои фантазии. Не я панику и всепропало пишу тут.
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19.04.2022 18:25 Відповісти
Так хто спорить.Само собою що легко не буде і наші будуть нести втрати.Але нитття панікьорів про те що зараз руснява армада двине на Одесу,Київ,Дніпро уже трохи підзаїпало.

Людині і без військової освіти зрозуміло, що якшо вони на початку війни, на піку своїх можливостей(маючи 200 тис. солдат,елітні підрозділи), не змогли взяти ні Суми,ні Чернігів які знаходяться в 30 км від кордону то що можна очікувати від цієї потрьопаної 60-тисячної групіровки я хз.Їх максимум - це вихід на околиці Слов'янська,і взяття кількох невеличких міст типу Попасної,Кремінної,Рубіжного.

А панікьорів треба ставити до стінки і не розводити тут паніку серез людей.
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19.04.2022 18:42 Відповісти
Раз у них всё так плохо, может освободить уже Мариуполь и Херсон?
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19.04.2022 18:04 Відповісти
а що цікаво, по карті: окупована територія України з 24/02 по сьогодні - в два рази більша, ніж та частина ОРДЛО та Криму, яка була окупована до 24/02...
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19.04.2022 18:00 Відповісти
Зеленский сейчас должен обратиться к европе - россия начала новую эскалацию, вводите 6-ой пакет санкций - нефтевое эмбарго.
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19.04.2022 17:40 Відповісти
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19.04.2022 17:46 Відповісти
от я скоріше повірю в "масовані атаки".
Але ти дарма нарвався на деактив. Добро би баном обійшлося б...
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19.04.2022 17:47 Відповісти
Про це він заявив сьогодні під час телемарафону, інформує із посиланням на https://www.rbc.ua/ukr/news/zaporozhskoy-oblasti-prodolzhayutsya-boi-1650376726.html РБК-Україна. Джерело:
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19.04.2022 18:04 Відповісти
Старух как будто с луны вернулся. Война вообще то идет и то что с Полог на Запорожье пошли это значит в Запорожье сидели и фиг знает чего ждали наверно что мимо все пройдет их не заденет. Политика офигенная
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19.04.2022 17:50 Відповісти
Старух зі своєю адміністрацією повинен був підти в атаку? Скільки ж тут героїчних стратегів з пустопорожніми гаслами пасеться!
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19.04.2022 17:56 Відповісти
https://liveuamap.com/ карта с обновлениями
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19.04.2022 18:01 Відповісти
Чи вдалося рашистам захопити за останні дні нові населені пункти Запорізької області, і якщо так то які?
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19.04.2022 18:07 Відповісти
Ні , поки що до сьогодні, ні.
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19.04.2022 18:43 Відповісти
Слава Богу. Дай Бог здоров'я нашим воїнам!
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19.04.2022 20:40 Відповісти
Со вчера ночью уже массировано наступают на Славянск по версии писак - из Кременной в Заречное, а там до Славянска рукой подать. По логике писак русня сегодня уже должна быть в Доброполье или Покровске. Але писаки где вы?
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19.04.2022 18:07 Відповісти
Хотят окружить Донбасс, захватить границу вдоль харьковской, Днепропетровской и запорожской области, чтоб отрезать донбасскую группировку
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19.04.2022 18:19 Відповісти
Молимося за ЗСУ, що ми можемо ще зробити. Віримо у військовий геній командування, досі вони виправдовували нашу довіру. Наші переб'ють всіх орків на їх колимагах.
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19.04.2022 18:27 Відповісти
сьогодні через Мелітополь в напрямку Запоріжжя проїхало 45 вантажівок з москалями. Живими, поки що
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19.04.2022 18:34 Відповісти
Много , два батальона , ***** лезут как тараканы
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19.04.2022 22:13 Відповісти
Мій дядька ,зараз в тому районі мобілізований у ЗСУ. То він каже,що рашистів там просто тьма тьмуща. А у наших тільки міномети та стрілкотня...
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19.04.2022 18:39 Відповісти
Так, багато їх. Але ти дядькі скажи , та і сам меньш пізді.
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19.04.2022 18:45 Відповісти
единственное что твой дядька сказал правду так это то что козломордых там что тараканов -- а так есть чем их встречать
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19.04.2022 19:47 Відповісти
Так, багато їх. Але ти дядькі скажи, та і сам , меньш пізд
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19.04.2022 18:47 Відповісти
****** оно, там у нас все есть! и арта, и танки и много чего из за бугра!!!
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19.04.2022 19:33 Відповісти
Этот участок фронта наиболее перспективный для контрудара по врагу, но сначала надо сдержать его наступление. При контрударе открывается возможность гнать врага до моря, разрезав всю южную группировку врага на две части, с перспективой окружения всей запорожской группировки. Надо использовать то, что линия фронта там не сплошная, много дыр, что создает возможности для окружения наступательной группировки врага.. При угрозе окружения враг сильно нервничает и паникует, что надо максимально использовать.
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19.04.2022 19:42 Відповісти
Коммуникации врага в этом регионе растянуты, гарнизоны в городах небольшие, рыхлые с минимальным количеством тяжелого вооружения. Если бы еще под Херсоном ударить и перерезать этому воинству дорогу в Крым, паника у них будет неописуемая. Положение на фронте на самом деле, как натянутая струна, если хорошенько ударить и действовать жестко и быстро, все у рашистов рухнет, как карточный домик. Поражение на Юге может стать прологам к полному разгрому путинской орды и на Донбассе.
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19.04.2022 19:57 Відповісти
Може прокляття якось подіє на те гамно яке наступає: проклинаю вас ****** щоб ви **** всі згоріли заживо свинособако-дєрм
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19.04.2022 21:15 Відповісти
 
 