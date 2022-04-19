У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами, суттєво активізувалися бої, йде масований наступ противника, - глава ОВА Старух

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що бої в області суттєво активізувались та загострилась ситуація.

Про це він заявив сьогодні під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у Пологівському районі суттєво загострилась ситуація.

"На цей час бої активізувалися суттєво. Пологівський район, там загострилася ситуація. Боєзіткнення активізувалися. Хлопці тримають лінію оборони, але йде масований наступ противника" - сказав Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти риють окопи та розміщують "Гради" на базах відпочинку у Кирилівці, - Запорізька ОВА