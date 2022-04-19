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Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт про заміну "подарованого голландцями триколора" на прапор СРСР

ссср,флаг,прапор,срср

Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт, в якому пропонує замінити держаний прапор Росії. Замість триколора комуністи пропонують повернути червоний стяг із серпом, молотом і зіркою.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У КПРФ вважають, що повернення прапора СРСР буде "сприяти патріотичному вихованню громадян, дозволить вільно і відкрито виражати почуття гордості за свою країну". 

Також у КПРФ стверджують, що червоний колір історичний використовувався на прапорах російських князів і царів, а триколор – це всього лише "подарок від голландців", тому від нього треба відмовитися.

Зазначимо, що до електронної бази Держдуми законопроект внесено в чорно-білому варіанті.

Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт про заміну подарованого голландцями триколора на прапор СРСР 01

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Автор: 

Держдума (734) КПРФ (27) росія (65191) прапор (482)


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Топ коментарі
+78
ну і в мавзолеї мумію поміняти))
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19.04.2022 17:46
+57
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19.04.2022 17:51
+40
Червона ганчiрка з лiтерою Z
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19.04.2022 17:47
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О как.... таки выяснилось, откуда растут ноги ихнего триколора.... сто раз об этом говорили, там всё спиз-ное, только копни. Флаг - фигня....
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19.04.2022 18:37 Відповісти
Подаренного? Обосравшйся от страха Петр 1 просто его украл.
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19.04.2022 18:40 Відповісти
А причем тут Петр I? В 1669 году голландский купец Ян ван Сведен предложил московскому царю Алексею Михайловичу "Тишайшему" использовать в качестве государственного голландский торговый флаг. До рождения Петра оставалось три года...
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19.04.2022 21:39 Відповісти
Давайте,возвращайте: ботинки "Скороход", "Москвич-412", разливное молоко из бидонов, разведённая сметана, после которой надо подтираться хорошо мятой газетой "Правда", с тампонами всё ясно, одеколон Тройной", партсобрания, политинформации, партвзносы, доносы - верной дорогой идёте, товарищи . . .
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19.04.2022 18:41 Відповісти
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Начинать-то надо все же с ГУЛАГа - очень полезен он для русских.
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19.04.2022 21:40 Відповісти
Що там починати? Там весь кацапстан -- один суцільний ГУЛАГ.
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19.04.2022 22:31 Відповісти
А до того як Нідерланди подарували їм прапор в них що було? Виходить Нідерланди вигадали росию?
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19.04.2022 18:47 Відповісти
Схоже Невзоров казав правду, що для росиї буде проблема з новою назвою.
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19.04.2022 18:48 Відповісти
да ладно. Херландия. Ньюхерландия. вариантов масса.
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19.04.2022 22:19 Відповісти
Та все ж просто. Ось, що і в кого було, порівняйте:

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19.04.2022 22:37 Відповісти
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19.04.2022 18:50 Відповісти
А ще ..
Гулаг...НКВД..трійки і т.д
Совок не здох у паРаші.
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19.04.2022 18:52 Відповісти
кацапы, на чистой голубой меняйте. Ваш цвет. И гимн новый. Будете напевать, на мотив песни Аквариума, только слова меняйте, типа "под стягом голубыХ.." и тд. Думаю, БГ, будет в шоке.
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19.04.2022 18:53 Відповісти
Они не голубые...они ********..
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19.04.2022 19:14 Відповісти
Голубой - цвет геев, а русские - ********. Кстати, в дореволюционной России как раз красный цвет был опознавательным знаком для *********: красный платок в кармашке сюртука, красная гвоздичка в петлице, красный набалдашник на трости, красная галстучная булавка, красное перышко в шляпе ну и т.д. КПРФ знает толк в русских традициях!
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19.04.2022 21:47 Відповісти
Лаптеногие даже не знают, что мокшанский триколор никак не повторяет флаг нидерландов. Там последовательность и расположение полос не те. Кроме того, нидерландский флаг исторически имеет не красную, а оранжевую полосу. И никто мокшам флаг не дарил.
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19.04.2022 19:21 Відповісти
Так речь не о Нидерландах, а о голландском "крабесе"! Тут подвох в другом. Символизм цветов голландского триколора таков, что в современных российских реалиях любого русского, пойманного с триколором, следует посадить в тюрьму за экстремизм. Впрочем, лаптеногим об этом не известно ничего. ))))))))
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19.04.2022 21:53 Відповісти
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19.04.2022 19:26 Відповісти
Накінець-то повертаються назад, звідки вилізли - в піхву на переробку. Вилізуть з дупи?
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19.04.2022 19:46 Відповісти
Черный цвет пойдет,вместо серпа с молотом добавить букву Z
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19.04.2022 19:47 Відповісти
Ше мають повернутися до свого коріння - до Золотої Орди і змінити назву Росія на Московія, або Тартарія, ким вони є реально!
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19.04.2022 19:48 Відповісти
все правильно..

расэя йде правильним курсом..

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19.04.2022 19:58 Відповісти
звезда - полумесяц - красный цвет)))
у Турции тоже самое)) и у комуняк - серп типа крипто-полумесяц) ну шикарные соупадения
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19.04.2022 22:51 Відповісти
.комунистами рассии найдена настоящая причина,почему утонул крейсер Москва.

Флаг бил неправильний.
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Комуняки могли і про триколор у Власова згадати...
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19.04.2022 20:03 Відповісти
С такими темпами идиотизма, я боюсь, шо наши пацаны обоссутся от смеху и стрелять в маскаля не попадут когда на них попрут х@йлостанцы в будёновках...
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19.04.2022 20:13 Відповісти
І при народженні кожному москалю на лобі випалювати Z щоб здалеку дебілів було видно...
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19.04.2022 20:27 Відповісти
Взагалі то і з червоним прапором у комуняк конфуз. Ще задовго до 1917 року червоним був прапор Занзібару.
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19.04.2022 20:35 Відповісти
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19.04.2022 20:43 Відповісти
Ну, значит скоро в Скрепостане мы опять увидим воочую и всеобщую резню, и продразверстку и террор и все иные прелести совка.
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19.04.2022 20:50 Відповісти
Цікаво, як дерипаски - ротенберги вписуються в цей прапор? Але якщо внесли, то приймуть.
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19.04.2022 22:13 Відповісти
Ну нарешті... Я все чекав "коли?!" От тепер все по фен-шую..
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19.04.2022 22:34 Відповісти
Как бы фантастичен и чудовищен не казался вам абсурд, поверьте, орки его уже обсудили.
И если он ещё не воплощён в жизнь, то это только потому, что на это нет денег.
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19.04.2022 22:44 Відповісти
ураааа!! Аквафреш втопкууу!!! 💯
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19.04.2022 22:49 Відповісти
***тым нет покоя
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20.04.2022 00:52 Відповісти
Москалі, прикиньте: я підтримую.

По-перше, задоволена, що ваш дурдом працює без вихідних.

По-друге, давайте, остаточно доведіть колективному заходу, що ви той самий юесесар (причому, вже насправді гірший), з яким вони боролися і вважали віссю зла. А то ви, типу, назву змінили, прапорець поміняли, ще якоїсь муті нагнали і вони попливли і вирішили, що ви стали іншими.
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20.04.2022 02:25 Відповісти
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