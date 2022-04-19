Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт про заміну "подарованого голландцями триколора" на прапор СРСР

Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт, в якому пропонує замінити держаний прапор Росії. Замість триколора комуністи пропонують повернути червоний стяг із серпом, молотом і зіркою.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У КПРФ вважають, що повернення прапора СРСР буде "сприяти патріотичному вихованню громадян, дозволить вільно і відкрито виражати почуття гордості за свою країну".

Також у КПРФ стверджують, що червоний колір історичний використовувався на прапорах російських князів і царів, а триколор – це всього лише "подарок від голландців", тому від нього треба відмовитися.

Зазначимо, що до електронної бази Держдуми законопроект внесено в чорно-білому варіанті.

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