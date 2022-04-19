Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт про заміну "подарованого голландцями триколора" на прапор СРСР
Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт, в якому пропонує замінити держаний прапор Росії. Замість триколора комуністи пропонують повернути червоний стяг із серпом, молотом і зіркою.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У КПРФ вважають, що повернення прапора СРСР буде "сприяти патріотичному вихованню громадян, дозволить вільно і відкрито виражати почуття гордості за свою країну".
Також у КПРФ стверджують, що червоний колір історичний використовувався на прапорах російських князів і царів, а триколор – це всього лише "подарок від голландців", тому від нього треба відмовитися.
Зазначимо, що до електронної бази Держдуми законопроект внесено в чорно-білому варіанті.
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+40 Anatoliy A #437998
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Гулаг...НКВД..трійки і т.д
Совок не здох у паРаші.
расэя йде правильним курсом..
у Турции тоже самое)) и у комуняк - серп типа крипто-полумесяц) ну шикарные соупадения
Флаг бил неправильний.
И если он ещё не воплощён в жизнь, то это только потому, что на это нет денег.
По-перше, задоволена, що ваш дурдом працює без вихідних.
По-друге, давайте, остаточно доведіть колективному заходу, що ви той самий юесесар (причому, вже насправді гірший), з яким вони боролися і вважали віссю зла. А то ви, типу, назву змінили, прапорець поміняли, ще якоїсь муті нагнали і вони попливли і вирішили, що ви стали іншими.