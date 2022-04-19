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Судова мафія проштовхує через Верховну Раду низку неконституційних рішень з відновлення ВРП, - Жернаков

суд

Судова мафія намагається проштовхнути через парламент рішення, яким дозволить усім суддям-зрадникам повернутися на посади і відсудити шалену кількість грошей. І одночасно фактично скасує судову реформу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до війни звільнилися 10 членів Вищої ради правосуддя, злякавшись перевірки Етичною радою з міжнародниками? Через це ВРП втратила кворум і не може зараз, наприклад, звільняти суддів-зрадників.

Так от. Зараз у парламенті судді проштовхують низку абсолютно неконституційних рішень з відновлення ВРП. Одним із них, наприклад, повноваження ВРП хочуть передати Раді суддів. Нагадаю, це саме той орган, який на догоду судовим мафіозі два місяці не виконував пряму вимогу закону щодо делегування своїх членів до Етичної ради. І тим самим блокував судову рефому, а з нею - міжнародну допомогу Україні", - повідомив Жернаков.

За його словами, очолює Раду суддів і одночасно цю ганебну кампанію в парламенті голова РСУ Богдан Моніч, "якого на цю посаду привели Вовк і Портнов". 

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На думку Жернакова, через порушення Конституції (за нею звільняти суддів може лише ВРП) навіть найбільш відверті судді-зрадники через наші суди або ЄСПЛ зможуть поновитися на посадах. А Україна їм виплачуватмемо шалені компенсації з бюджету, який інакше б витрачався на відновлення країни і лікування ветеранів. Також ці зміни до закону повністю руйнують реформу і повертають судову систему в часи Януковича. Бо фактично скасовують конкурсний добір членів ВРП і перевірку кадидатів Етичною радою з міжнродниками.

Руйнування судової реформи зашкодить інтеграції України до ЄС (в Опитувальнику ЄС, про який говорив Президент, питання верховенства права - #1), наголошує юрист.

Автор: 

судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+109
Да вывезти их в Ирпень и растрелять *****! И сказать, что это кадыровцы сделали. Сколько можно терпеть этих пидаров?!?
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19.04.2022 18:18
+54
УКРАИНА ОБЯЗАНА УЙТИ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ ЛОНДОНСКОГО СУДА МИНИМУМ НА 15 ЛЕТ.
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19.04.2022 18:21
+45
якщо справжньої судової реформи в країні не відбудеться то і країни не буде. буде оркостан
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19.04.2022 18:19
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Довбані зєлєбл&ді - ви таки дочекаєтесь! Думаєте : "війна все спише!" ??? ТА МИ ВАМ ВСЕ ПРИГАДАЄМО - якщо не прямо зараз, то одразу після того як виженемо рашистську мерзоту за їх гівняний парєбрік! ВЖЕ НЕ БУДЕ ВАМ "СМІТТЄВОЇ ЛЮСТРАЦІЇ" - грьобані тварюки!!! Натомість буде ФІЗИЧНА - люта, швидка і безжальна!!
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19.04.2022 21:17 Відповісти
только чудо поможет этой стране ибо все остальное безсильно и даже армия
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20.04.2022 09:26 Відповісти
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