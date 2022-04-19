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Створено раду з питань роботи бібліотек у воєнний час та вилучення з їхніх фондів пропагандистської літератури

рада,зум,мкіп

За ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики за участі видавців і Українського Інституту Книги відбулося обговорення особливостей організації роботи українських бібліотек під час війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у МКІП.

В обговоренні також взяли участь понад 50 представників бібліотек з усієї України.

Серед основних питань – радянські книги та книги російських видавництв. Над його вирішенням працюватиме спеціально створена Рада з питань розвитку бібліотечної сфери. Її співголовами стали Лариса Петасюк, заступниця Міністра культури та інформаційної політики, та Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Голова підкомітету з питань інформаційної політики.

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Зокрема, у межах роботи Ради будуть напрацьовані пропозиції та механізми вилучення пропагандистської літератури з бібліотечних фондів та її заміщення якісною україномовною літературою й книгами українських видавництв.

Від Української бібліотечної асоціації було озвучено такі позиції:

1. У розробленні правил вилучення російських видань із фондів бібліотек мають бути враховані всі типи бібліотек та всі типи видань. Враховано особливості публічних бібліотек та наукових, бібліотек із змінним фондом та депозитаріїв, потреби різних груп користувачів, негативний вплив видань на різну цільову аудиторію. До вилучення видань із фондів необхідно підходити виважено.
2. Видавцям необхідно розвивати електронне видавництво та бізнес-модель взаємодії з бібліотеками. Відповідно бібліотекам необхідно готуватися та використовувати в обслуговуванні електронні видання. У зв'язку з цим необхідно врегулювання нормативних документів, зокрема обліку електронних видань як частини бібліотечних фондів, обслуговування читачів та ін.
3. Більшість бібліотек в Україні використовують АБІС російського виробництва. Необхідно переходити на інші АБІС. Однак не можна витрачати ресурси на розроблення власного українського програмного забезпечення, оскільки на ринку є достатньо ПЗ, які можна застосувати. Зокрема АБІС з відкритим кодом Koha, яка підтримує міжнародні стандарти, яка має українську локалізацію та на яку в останні кілька років активно переходять українські бібліотеки.

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Автор: 

література (96) Міністерство культури (757) пропаганда (2802) русифікація (15)


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Топ коментарі
+9
https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
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19.04.2022 18:36
+8
В Википедии создали страницу о рашизме.

В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

«Рашизм - это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны», - говорится в статье. https://t.me/charter97_org/70611 https://t.me/charter97_org/70611

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19.04.2022 18:53
+5
Доречі,це дуже начасі! Контрпропаганда це та сама дільниця війни з кацапам!
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19.04.2022 18:36
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на 55 день..за що вони там зарплату отримують гальмануті уроди
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19.04.2022 18:34 Відповісти
Буде час, напишу, що під військовий шумок витворяють в мінкульті. Це повний північний лис. Товстий, як свиня!
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19.04.2022 18:36 Відповісти
пиши, бо під головуванням того урода, та установа не може називатись мінкультури як там воно далі
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20.04.2022 07:23 Відповісти
Доречі,це дуже начасі! Контрпропаганда це та сама дільниця війни з кацапам!
показати весь коментар
19.04.2022 18:36 Відповісти
https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
показати весь коментар
19.04.2022 18:36 Відповісти
Можна зробити виключення? Залишити книгу гівнюка Шахова "Взорвать "Москву". Мені там цей выдривок подобається:


Та і взагалі поіржати з пафосу.
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19.04.2022 18:46 Відповісти
В Википедии создали страницу о рашизме.

В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

«Рашизм - это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны», - говорится в статье. https://t.me/charter97_org/70611 https://t.me/charter97_org/70611

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19.04.2022 18:53 Відповісти
Ти ЗА заборону російської мови в Україні?
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19.04.2022 19:00 Відповісти
ВСІ так звані "радянські" фільми є російськими пропагандистськими роликами, що роблять з людей російськомовних дегенератів.
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19.04.2022 18:59 Відповісти
А кто-то ходит в библиотеки во времена интернета? омайгадбл я б эту структуру распустил как не нужную, оставив только архивы...
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19.04.2022 19:00 Відповісти
А як там пушкіни, дастаєвскіє, талстиє?
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19.04.2022 19:30 Відповісти
 
 