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Новини Війна
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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 19.04.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 19.04.2022.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 55 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території республіки Білорусь до російської федерації. Збройні сили російської федерації й надалі використовують аеродромну мережу на території республіки Білорусь з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території нашої держави.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати значних втрат особового складу. З метою вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом керівництво збройних сил російської федерації прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців та спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту. За наявною інформацією, з початку року, для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій "спеціальній операції" на території України.

Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України.

За наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп. Крім того, на території нашої Держави були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6578) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+25
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.04.2022 18:51
+24
⚡️ ВСУ разбили российские силы в районе Марьинки в Донецкой области

В результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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19.04.2022 18:51
+23
В цей день 2019 року на стадіоні «Олімпі́йський» відбулись дебати кандидатів у Президенти Украї́ни, які пройшли у другий тур виборів.
На мою думку чорний день в історії країни, відомий як "торжество бидла".
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19.04.2022 18:52
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19.04.2022 18:50 Відповісти
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19.04.2022 18:51 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.04.2022 18:51 Відповісти
В цей день 2019 року на стадіоні «Олімпі́йський» відбулись дебати кандидатів у Президенти Украї́ни, які пройшли у другий тур виборів.
На мою думку чорний день в історії країни, відомий як "торжество бидла".
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19.04.2022 18:52 Відповісти
⚡️ ВСУ разбили российские силы в районе Марьинки в Донецкой области

В результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
показати весь коментар
19.04.2022 18:51 Відповісти
На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.
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19.04.2022 18:53 Відповісти
А разве её орки занимали. Вроде бы не было таких собщений о занятии Марьинки ни от орков ни от наших раньше.Насколько я помню она всегда была под контролем наших войск
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19.04.2022 19:16 Відповісти
Скорее всего, сегодня орки её заняли и сегодня же их увезли с биркой на пальце.
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19.04.2022 19:20 Відповісти
А вспомнил .стрелков-гиркин недавно недели две назад говорил,что орки захватили часть Марьинки
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19.04.2022 19:39 Відповісти
⚡️ Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении в Украине четырех рот российских десантников.

«ВСУ уничтожили три роты 51-го парашютно-десатного полка и роту 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии», - сказано в сообщении Генштаба Украины.
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19.04.2022 19:08 Відповісти
Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) скрытно вывозит свои семьи с Брянской области вглубь Российской Федерации. По имеющимся данным, свои семьи вывезли: командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) - полковник Даньшин И.А., командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) - подполковник Самедов М.Н. С целью предотвращения панических настроений среди местного населения, информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается
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19.04.2022 18:52 Відповісти
Не що не нагадує?...
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19.04.2022 18:56 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13013 Під Попасною касапи задіяли найманців-лівійців. Наші їх утилізували
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19.04.2022 18:54 Відповісти
Интересная, красивая картинка, за каким ... они сюда припёрлись??
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19.04.2022 19:10 Відповісти
за рубльом. за дліним
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19.04.2022 19:11 Відповісти
Похоже их на...бали и вместо рубля длинного им дали ... длинного за щеку.
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19.04.2022 19:17 Відповісти
Извините за мой французский.
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19.04.2022 19:18 Відповісти
наші Мар'їнку повернули? Ну молодці!
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19.04.2022 18:55 Відповісти
Это весьма странно, учитывая что никаких сообщений о её потере не было. Последнее что нашёл - 17 апреля орки её штурмовали, как обычно "успеха не имели".
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19.04.2022 19:13 Відповісти
Наверно, это вчерашнее ночное наступление. Там в даунецке по Марьинке с ураганов нещадно лупили.
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19.04.2022 19:15 Відповісти
Мовчали,щоб ти не плакав.
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19.04.2022 19:53 Відповісти
Я надеюсь мы всех их вышлем в расею после того, как вернём торритории?
https://twitter.com/MarQs__/status/1516406999617089546
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19.04.2022 18:58 Відповісти
Это под Донецком?
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19.04.2022 18:58 Відповісти
Думаю, що інформація оптимістична... На даний момент москалі обісралися.
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19.04.2022 18:59 Відповісти
У Зеленского сообщили об освобождении почти тысячи населенных пунктов

17:10

На территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей по состоянию на вторник освобождены от российских войск 919 населенных пунктов. Всего в этих областях находится более 11 тысяч населенных пунктов, под контролем российских войск из них находились более 3 тысяч, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. 192 населенных пункта начали работу гуманитарных штабов, этим занимаются областные военные администрации совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территорий", - цитирует Тимошенко УНИАН.
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19.04.2022 19:05 Відповісти
Что не говори панове а кацапьё нам придётся *********** всё и мы их ********** и ********** не просто так а ********** во СЛАВУ нашей с вами панове ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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19.04.2022 19:07 Відповісти
А Луганщина?
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19.04.2022 19:16 Відповісти
https://deepstatemap.live/#8/47.008/33.124
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19.04.2022 19:40 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Ход наступления на востоке Украины для нас прокомментировали российские и украинские офицеры, находящиеся в зоне боевых действий .

«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.

* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
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19.04.2022 20:27 Відповісти
******* этих свиней. СЛАВА ВСУ !
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19.04.2022 20:28 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rosiiskomu-nastupi-na-skhodi-ukrainy-bere-uchast-vid-45-do-60-tysiach-osib-rozvidka-estonii/ Російські війська почали наступ у Донецькій та Луганській областях, і продовжують вести обстріли по всьому фронту . Загалом у наступі беруть участь від 45 до 60 тисяч російських військових - повідомляє видання https://rus.delfi.ee/statja/96438787/centr-razvedki-sil-oborony-rossiya-nachala-nastuplenie-v-vostochnoy-ukraine-no-na-puti-u-putinskih-voysk-mnogo-prepyatstviy Delfi на підставі прес-релізу Центру розвідки Сил оборони Естонії.
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
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19.04.2022 23:06 Відповісти
слухайте, а наскільки оце правда?

"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "

Автор - не ******...
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20.04.2022 00:24 Відповісти
 
 