Місцевий житель у Лисичанську обстріляв правоохоронців і кинув гранату, є загиблий та поранені, - поліція

18 квітня у Лисичанську Луганської області місцевий житель кинув у правоохоронців гранату й відкрив по них стрілянину з вогнепальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фейсбуці повідомляє поліція регіону.

"За місцем мешкання 42-річного лисичанина поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили гранату. У ході вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь із пістолета в бік правоохоронців", – ідеться у повідомленні.



Правоохоронці зазначили, що смертельне поранення дістав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двох поліцейських було поранено.



"Підозрюваний з місця події втік. [...] На території області введено спеціальну поліцейську операцію. Прикмети підозрюваного: на вигляд 40–45 років, зріст 175–180 см, худорлявої статури. Був одягнений: темні спортивні штани, сіру футболку, чорну спортивну кофту. Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір", – попередили у поліції.



Відомство закликало громадян повідомляти їм інформацію, яка допоможе знайти і затримати зловмисника або повідомити за номерами телефонів Чергової частини ГУНП в Луганській області 0669208457, 0662743990.



Поліція розмістила фотографію розшукуваного.

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