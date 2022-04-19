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Місцевий житель у Лисичанську обстріляв правоохоронців і кинув гранату, є загиблий та поранені, - поліція

18 квітня у Лисичанську Луганської області місцевий житель кинув у правоохоронців гранату й відкрив по них стрілянину з вогнепальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фейсбуці повідомляє поліція регіону.

"За місцем мешкання 42-річного лисичанина поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили гранату. У ході вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь із пістолета в бік правоохоронців", – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що смертельне поранення дістав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двох поліцейських було поранено.

"Підозрюваний з місця події втік. [...] На території області введено спеціальну поліцейську операцію. Прикмети підозрюваного: на вигляд 40–45 років, зріст 175–180 см, худорлявої статури. Був одягнений: темні спортивні штани, сіру футболку, чорну спортивну кофту. Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір", – попередили у поліції.

Відомство закликало громадян повідомляти їм інформацію, яка допоможе знайти і затримати зловмисника або повідомити за номерами телефонів Чергової частини ГУНП в Луганській області 0669208457, 0662743990. 

Поліція розмістила фотографію розшукуваного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай. ФОТО

Місцевий житель у Лисичанську обстріляв правоохоронців і кинув гранату, є загиблий та поранені, - поліція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська, – Луганська ОВА

Автор: 

Лисичанськ (315) Нацполіція (15173) розшук (651)


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Топ коментарі
+63
Сепарня, которая ждала сруський мир. Таких надо уничтожать на месте и не церемонится с ними.
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19.04.2022 20:04
+43
консерва
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19.04.2022 20:01
+40
Какая братская рожа.
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19.04.2022 20:02
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консерва
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Какая братская рожа.
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19.04.2022 20:02 Відповісти
Ага, на гебельса схожий...
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19.04.2022 21:35 Відповісти
Спершу -вистріл у ногу, а потім обшук,це відморозки на волі.
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19.04.2022 20:03 Відповісти
а реально,
як в такий час йти на обшук до бандюка чи сепара з руками в кармані.
за що пацани думали?
так як орки?
що їх з квітками зустрічати будуть?
ну просто в голову не влазить.....
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19.04.2022 23:15 Відповісти
Сепарня, которая ждала сруський мир. Таких надо уничтожать на месте и не церемонится с ними.
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Нажаль, там більша половина таких консерв. Після звільнення Дамбаса треба їх загнати у табори та проводити чистку.
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19.04.2022 20:15 Відповісти
Ще що... Випхати до кацапстану та й годі. Поки що Конституція цього робити не дозволяє (як і позбавлення громадянства України). Треба міняти. Або видавати пашпорти негромадян України:

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19.04.2022 20:59 Відповісти
Які ще паспорти ? Довідку про смерть і вистачить !
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19.04.2022 21:39 Відповісти
Я дуже хочу в ту "чистку" ! Тільки щоб не заважали !..
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19.04.2022 21:37 Відповісти
На жаль пліцейські не мають квадіфікованої підготовки. І в минулому це було помітно- хоча б випадок з луцьким терористом про це свідчить. Та на крайній випадок не читали і дивились відповідних повчальних фідьмів про силове затримання агентів-ворогів. Хоча б фільм "В серпні 44-го".
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19.04.2022 21:44 Відповісти
Последние консервы вскрывают из-за пробуксовки большого наступления.
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19.04.2022 20:07 Відповісти
абалденная подготовка у мусоров
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19.04.2022 20:08 Відповісти
Мусора або давно втікли звідти, або перебігли до рашистів.
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19.04.2022 20:15 Відповісти
Сам придумал или абы ляпнуть?
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19.04.2022 20:24 Відповісти
Що "сам придумав"?
Там рашисти в 15 км від міста, цілодобові обстріли з людськими жертвами.
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19.04.2022 20:28 Відповісти
В місті лишились нормальні поліцейські, а не мусора.
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19.04.2022 20:29 Відповісти
Они может и нормальные, но обыск провели так, шо писец...упырь еще и убежал...ишли то на обыск не просто так, а понимали, что этот хрен может представлять опасность...грустно все это(((
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19.04.2022 20:33 Відповісти
вы наверно счастливый человек, встретили в Украине нормальных полицейских.
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19.04.2022 20:45 Відповісти
Де ж їх набрати нормальних, якщо ви із Кондратьевим сидите за "клавою", а не ідете рятувати людей під кулями.
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19.04.2022 20:56 Відповісти
зато ты тут исправно службу несешь, за цукерку
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19.04.2022 21:12 Відповісти
Ні. Безкоштовно.
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19.04.2022 22:24 Відповісти
Да ладно... )
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20.04.2022 08:48 Відповісти
Я в Красногоровке, мадам..с сентября, 5 ротация..наверное уже крайняя..больше не будет никаких ротаций)))
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19.04.2022 22:53 Відповісти
Чому не буде?
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19.04.2022 23:46 Відповісти
З початком наступу рашистів ви з Кондратьевим ломанулись реєструватись на форум ЦН.
Зареєстровані тут в лютому-березні 2022.
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19.04.2022 20:58 Відповісти
Я тут был зарегистрирован очень давно..и знаю вас очень давно..и Стрелка, и Ведану, Чингачгук вот куда то пропал))..и кстати, вам это говорил..а почему вы поменяли стиль комментов? Обычно просто кидала ссылочки, а тут какито предьявы кидать стала..стареет Алла, стареет..ничего не поделаешь)))
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19.04.2022 22:59 Відповісти
Я кидаю посилання там, де вони потрібні, а не в кожному коменті.
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19.04.2022 23:45 Відповісти
везде такая - вчера стреляли с ментами в Йорк, Пенсилтаки
из штатного Смит Вессон МНП 9мм с10 метров два не могли попасть а из 40 калибра вообще все в белый свет как в копеечку
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19.04.2022 20:19 Відповісти
Там і так поліцейських лишилось небагато, допомагають людям, розвозять гуманітарку під осбстрілами, так ще і прикацаплена мразота вбиває нормальних людей, які там на вагу золота.
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19.04.2022 20:08 Відповісти
Поліцейські мають нищити "прикацаплену мерзоту", а не давати їй себе безкарно убивати і втікати.
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19.04.2022 21:56 Відповісти
Ще один бездоганний вояка з дивану ...
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19.04.2022 22:25 Відповісти
Професіоналізм нашої поліції на вищому рівні
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19.04.2022 20:09 Відповісти
откуда установлено, что это враг из местных, а если установлено, почему в ориентировке не указаны его ФИ0, может это больше помогло бы найти тварь, чем указание ее возраста
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19.04.2022 20:14 Відповісти
**** изможденный в подземельях шахтер
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19.04.2022 20:14 Відповісти
Урка
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19.04.2022 20:15 Відповісти
Це вже труп. Знайдуть полюбе, але живим його не візьмуть. Уйобок тупорилий, підставив усіх - і сім'ю, і родичів, і друзів. Бабуїн, ***..
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19.04.2022 20:16 Відповісти
Критики из семейства Латунских , вы хоть раз кого то задерживали Так вот , я вам скажу , по разному бывает , дело может быть не в подготовке , стечение обстоятельств надеюсь слышали о таком .
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19.04.2022 20:18 Відповісти
Обстоятельства "стеклись" так, что один трындел с ним, а остальные (менты, тероборона кто там ещё?) жопу чесали и в носу ковырялись, вместо того, что бы держать этого типа под прицелом.
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19.04.2022 20:29 Відповісти
меня много раз досматривали во всему миру, и как это делается знаю прекрасно. если ты не шахид с поясом смертника, шансов рыпнуться нет.
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19.04.2022 20:48 Відповісти
У профі не повинно бути збігів обтавин, тим більше під час війни. Це є помилки, ціна яких чиєсь життя.
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19.04.2022 21:49 Відповісти
контра ватная как в 14 году когда стреляли в лоб полиции шпионы в марике и кидали гранаты в киеве в полицию на лестнице.. где ранились и гибли копы и тот что с торнадо в днепре в 2015
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19.04.2022 20:20 Відповісти
хто там за свободное ношение оружия, да надо народу раздать оружие, чтоб сепарня, совкопитеки вооружились и перестреляли всех, да?
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19.04.2022 20:27 Відповісти
Балбес ты, сергей владимирович. Речь не идёт о раздаче оружия кому попало. А уркаганы (типа этого) и сепарня и так его имеют. А законопослушные граждане БЕЗОРУЖНЫЕ!
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19.04.2022 20:32 Відповісти
Не надо корчить из себя идиота! Никто и нигде, кроме таких, как ты НИКОГДА не говорил о СВОБОДНОЙ раздаче оружия в мирное время. Но законопослушный гражданин, имеющий соответствующую подготовку ПРИ ЖЕЛАНИИ должен иметь РЕАЛЬНУЮ возможность противостоять такой мрази.
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19.04.2022 20:41 Відповісти
Ты идиот? Или провокатор? Кто и когда говорил о СВОБОДНОЙ раздаче оружия в мирное время?
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19.04.2022 20:44 Відповісти
Мусара як завжди приколюються.
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19.04.2022 20:32 Відповісти
Задерживать не умеем или в чём дело? Сначала мордой в землю, руки, ноги в стороны, удар ногой по голове для профилактики, затем обыск, затем удар по яйцам и допрос. Как детям нужно все разжёвывать?
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19.04.2022 20:32 Відповісти
Там таких гнид больше половины лугандона и даунбаса
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19.04.2022 20:37 Відповісти
Якби ж то тільки там... Не хочу нікого образити, але Харківщина, Запоріжжя, Одещина аж кишать такими
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19.04.2022 22:53 Відповісти
десь знайде свою міну
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19.04.2022 20:38 Відповісти
Підозрюваний з місця події втік. - Браво!!! Брависсимо!!! Полиция, тер.оборона - они что, с огурцами пришли? Или преисполненные сознания своей власти даже не думали об опасности и готовности открыть огонь в ответ, открыть на поражение? Я понимаю еще тер. оборона - в большинстве случайные люди, просто не готовые к такому повороту событий, к оперативному реагированию (хотя должны бы, раз получили оружие!), но полиция? Профессионалы, б-ть!
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19.04.2022 20:39 Відповісти
Странно что лицо не замазали на фото
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19.04.2022 20:50 Відповісти
забыли наверно.
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19.04.2022 21:00 Відповісти
Изложение какое-то дебильное: они гранату "виявили", а она всё равно осталась у него в руках. То есть кто-то *******. Или он ещё и забрал у них гранату, а потом в них бросил ? Кто в это поверит ?
Скорее всего, пришли с проверкой, он заговорил им зубы, а потом одному пулю, остальным - гранату на прощание. А путь отхода был заготовлен, потому что это его нычка.
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19.04.2022 20:52 Відповісти
На росслабоне задерживали, нужно быть бдительным при подобных мероприятиях.
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19.04.2022 20:56 Відповісти
ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ!!! МЄНТИ КИНУЛИ В ХЕРСОНІ ПОВНІ ОРУЖЕЙКИ ОКУПАНТАМ, А ТЕРОБОРОНІ НЕ ДАЛИ І РЕКВІЗОВАНОЇ БЕРДАНКИ
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19.04.2022 21:00 Відповісти
А хто розбирається із здачею Херсона. Венедіктова ? І що. є підозрювані ? Кому висунута підозра. хоч заочно. враховуючи в даний час окупацію міста ?
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19.04.2022 21:34 Відповісти
Ну и рожа русскомирная.
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19.04.2022 21:37 Відповісти
Оце такі поліцейські, що не вміють користуватись зброєю і діяти при затримці бандитів. Де страховка один одного , де зброя, яка мала бути направлена на підозрюваного?
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19.04.2022 23:15 Відповісти
 
 