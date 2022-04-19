Місцевий житель у Лисичанську обстріляв правоохоронців і кинув гранату, є загиблий та поранені, - поліція
18 квітня у Лисичанську Луганської області місцевий житель кинув у правоохоронців гранату й відкрив по них стрілянину з вогнепальної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це фейсбуці повідомляє поліція регіону.
"За місцем мешкання 42-річного лисичанина поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили гранату. У ході вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь із пістолета в бік правоохоронців", – ідеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що смертельне поранення дістав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двох поліцейських було поранено.
"Підозрюваний з місця події втік. [...] На території області введено спеціальну поліцейську операцію. Прикмети підозрюваного: на вигляд 40–45 років, зріст 175–180 см, худорлявої статури. Був одягнений: темні спортивні штани, сіру футболку, чорну спортивну кофту. Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір", – попередили у поліції.
Відомство закликало громадян повідомляти їм інформацію, яка допоможе знайти і затримати зловмисника або повідомити за номерами телефонів Чергової частини ГУНП в Луганській області 0669208457, 0662743990.
Поліція розмістила фотографію розшукуваного.
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як в такий час йти на обшук до бандюка чи сепара з руками в кармані.
за що пацани думали?
так як орки?
що їх з квітками зустрічати будуть?
ну просто в голову не влазить.....
Там рашисти в 15 км від міста, цілодобові обстріли з людськими жертвами.
Зареєстровані тут в лютому-березні 2022.
из штатного Смит Вессон МНП 9мм с10 метров два не могли попасть а из 40 калибра вообще все в белый свет как в копеечку
Скорее всего, пришли с проверкой, он заговорил им зубы, а потом одному пулю, остальным - гранату на прощание. А путь отхода был заготовлен, потому что это его нычка.