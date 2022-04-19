За добу 19 квітня на Донеччині загинуло 3 цивільних, 5 зазнали поранення, - ОВА

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію щодо загиблих цивільних у області протягом 19 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Кириленко зазначив: "19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранення зазнали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.

Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

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