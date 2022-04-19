За добу 19 квітня на Донеччині загинуло 3 цивільних, 5 зазнали поранення, - ОВА
Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію щодо загиблих цивільних у області протягом 19 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Кириленко зазначив: "19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранення зазнали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.
Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківщини.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
21:31
В ходе боев в Луганской области украинские военные ликвидировали одного из командиров самопровозглашенной «лнр» Михаила Кищика, позывной Миша «Чечен», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление так называемого «глава правительства» «лнр» Сергея Козлова.
«Тяжелые новости с фронтов. Погиб... подполковник Михаил Кищик (Миша «Чечен»)», - написал Козлов.
По его словам, Кищик с другими боевиками попали в оцепление возле Кременной. В ходе сражения с Украинскими войсками командира «лнр» убили.
Миша «Чечен» получил известность в 2014 году, когда возглавил один из батальонов, воевавших на стороне самопровозглашенной «лнр». Его подразделение неоднократно обвиняли в мародерстве на тех территориях, которые занимал батальон, пишет издание.