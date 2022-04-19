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Говорили про необхідну Україні допомогу, - Залужний провів розмову з генералом Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Поспілкувався зі своїм американським колегою - Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої. Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги та подякував за вже надану.
Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране".
Топ коментарі
+49 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.04.2022 20:43
+27 Mordor must die
показати весь коментар19.04.2022 20:49
+25 Mordor must die
показати весь коментар19.04.2022 20:59
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Та ні. Нам потрібна постать, а не жартівник.
https://t.me/military_az/17885 Наводчик-оператор БМП-1 ВСУ ведет огонь по неприятелю
Перемога належить Україні !
Slava ******** !
Но по всей видимости, что именно он и готовится присвоить лично для себе звание - Героя Украины.