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Говорили про необхідну Україні допомогу, - Залужний провів розмову з генералом Міллі

залужний,міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Поспілкувався зі своїм американським колегою - Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої. Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги та подякував за вже надану.

Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний і Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі обговорили безпекову ситуацію

Автор: 

Залужний Валерій (724) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+49
Залужному-респект...
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19.04.2022 20:43
+27
Особисто я за те щоб наступним президентом був або Порошенко, або Залужний.
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19.04.2022 20:49
+25
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, коли ще тільки мріяв нищити русню
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19.04.2022 20:59
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Залужному-респект...
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19.04.2022 20:43 Відповісти
Особисто я за те щоб наступним президентом був або Порошенко, або Залужний.
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19.04.2022 20:49 Відповісти
Агов, за Кіма не забувайте)
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19.04.2022 21:12 Відповісти
Може ще арестовича?
Та ні. Нам потрібна постать, а не жартівник.
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19.04.2022 22:03 Відповісти
Підтримую!
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19.04.2022 21:46 Відповісти
Залужного не потрібно в президенти. Не потрібно міняти профіль роботи, якщо ти 100% на своєму місці. Він хороший керівник ЗСУ.
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19.04.2022 21:51 Відповісти
Залужний не політик і взагалі дуже не публічна людина, кожен має робити свою справу, Залужний зараз на своєму місці, як варіант у мирний час міг би піти на міністра оборони, це його
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19.04.2022 22:45 Відповісти
У Залужного, навіть після війни, будуть набагато важливіші справи, ніж займати найганебнішу в Україні посаду президента. А населенню вже нарешті час зрозуміти, що в нас не президентська республіка (хоч воно і є так зараз де-факто), і увесь цивілізований світ живе за принципом розподілу влади, а не сподівається на добрава сцаря-батюшку
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20.04.2022 10:10 Відповісти
Оружия и боеприпасов! Остальное всё есть!
https://t.me/military_az/17885 Наводчик-оператор БМП-1 ВСУ ведет огонь по неприятелю
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19.04.2022 20:47 Відповісти
Кремень!
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19.04.2022 20:50 Відповісти
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, коли ще тільки мріяв нищити русню
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19.04.2022 20:59 Відповісти
девки умирали наверное!)
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19.04.2022 21:15 Відповісти
....очікується, що президент США Джо Байден проведе зустріч з лідерами багатьох країн щодо боїв на Донбасі. До цієї події також приєднаються глави Англії, Німеччини, Польщі, Франції, Канади, Італії, Румунії, генеральний секретар НАТО та президент Ради ЄС. Очікується, що буде прийнято рішення про надання Україні більш руйнівної зброї та техніки. Нагадаємо, що прийнято рішення не давати відкритої інформації пресі про зброю, яку віддадуть Україні, і вона збережеться як військову таємницю. Це також показує, що Захід готується відправити дуже потужну зброю, яка вплине на результати боїв в арсеналі НАТО.
Перемога належить Україні !
Slava ******** !
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19.04.2022 20:54 Відповісти
Очень жаль что в Украине на должности - Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины - А ЭТО наивысший руководитель Вооружённых сил Украины. С 20 мая 2019 года Верховным главнокомандующим Вооружённых сил Украины является Владимир Зеленский, который никогда в жизни в армии не служил и не знает, на какую сторону фуражку одевать.
Но по всей видимости, что именно он и готовится присвоить лично для себе звание - Героя Украины.
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19.04.2022 21:07 Відповісти
Ну він же гомосовєтікус. Он у Брєжнєва взагалі 4 зірки було.
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19.04.2022 21:16 Відповісти
Милли - приезжайте , испытывайте оружие и перенимайте опыт
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19.04.2022 21:16 Відповісти
Валерон, держи крепко зе-этих и го в презы. Шансы невероятные
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19.04.2022 21:22 Відповісти
кто ж знал

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19.04.2022 21:39 Відповісти
Посмішка все така ж сама загадкова...
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19.04.2022 23:59 Відповісти
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19.04.2022 23:51 Відповісти
Подяка Вам, генерале Залужний !
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20.04.2022 06:33 Відповісти
 
 