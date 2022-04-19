Швидкість поставок зброї в Україну є безпрецедентною, - Пентагон
Адміністрація США працює практично цілодобово, щоби доставити зброю в Україну із "безпрецедентною" швидкістю та у великих обсягах.
Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції офіційний представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це, безумовно, є найбільшою поставкою (оборонної допомоги – ред.) країні-партнеру, яка перебуває в конфлікті. Безпрецедентним тут є кількість послідовних відправок, які ми надсилаємо з такою швидкістю", - зауважив представник оборонного відомства США.
Він зазначив, що з початку російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена ухвалила виділення $2,3 мільярда на поставки зброї й обладнання українським партнерам із запасів США. Крім того, було виділено $300 мільйонів в межах Ініціативи сприяння безпеці України, що передбачає закупівлю зброї напряму у виробників.
За словами чиновника, процес надання дозволу на відправку обладнання з військових запасів США в інші країни у минулому займав тижні й місяці.
"Однак упродовж останніх кількох місяців ми пересвідчилися, що весь цей процес можна здійснити всього за 48-72 години, що є безпрецедентним", – підкреслив представник Пентагону.
Крім того, за словами чиновника, у понеділок в Європу був доставлений черговий рейс з американським озброєнням для України. Очікується, що впродовж наступних 24 годин в Європу прибудуть ще сім таких рейсів.
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Там є купа фото і відео, як Порошенко передає зброю або ЗІЗ військовим чи теробороні. Покажіть таке ж від ЗЄ?
Пахне степом
тільки міни позабирали б свої, то було б діло
https://t.me/*******************/1051
Але дякую що хоч без франтавих стограмм
или на 30?
или ....
)))
три года назад на оборону(ЗСУ+ДОЗ) вы поклали орган.
а теперь умничаем)))
а может евросоюз должен был отозвать лицензию на прокат сватов?
2.3 млд долларів виглядае смішно для США.
https://youtu.be/e1rybgDYt4o