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Швидкість поставок зброї в Україну є безпрецедентною, - Пентагон

пентагон

Адміністрація США працює практично цілодобово, щоби доставити зброю в Україну із "безпрецедентною" швидкістю та у великих обсягах.

Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції офіційний представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це, безумовно, є найбільшою поставкою (оборонної допомоги – ред.) країні-партнеру, яка перебуває в конфлікті. Безпрецедентним тут є кількість послідовних відправок, які ми надсилаємо з такою швидкістю", - зауважив представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що з початку російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена ухвалила виділення $2,3 мільярда на поставки зброї й обладнання українським партнерам із запасів США. Крім того, було виділено $300 мільйонів в межах Ініціативи сприяння безпеці України, що передбачає закупівлю зброї напряму у виробників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американські дрони-камікадзе Switchblade вже в Україні, - Пентагон. ВIДЕО

За словами чиновника, процес надання дозволу на відправку обладнання з військових запасів США в інші країни у минулому займав тижні й місяці.

"Однак упродовж останніх кількох місяців ми пересвідчилися, що весь цей процес можна здійснити всього за 48-72 години, що є безпрецедентним", – підкреслив представник Пентагону.

Крім того, за словами чиновника, у понеділок в Європу був доставлений черговий рейс з американським озброєнням для України. Очікується, що впродовж наступних 24 годин в Європу прибудуть ще сім таких рейсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Низка країн НАТО скоро оголосить про постачання танків Україні, - Пентагон

Автор: 

зброя (7466) Пентагон (1428)


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Топ коментарі
+21
Цікаво хто виробник?
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19.04.2022 20:57
+21
Ну так,оружия и боеприпасов мало не бывает. Любой солдат Вам скажет, шо бывает либо мало, либо "маловато, конечно, но больше не унесешь".
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19.04.2022 20:58
+20
Посівна...
Пахне степом
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19.04.2022 20:56
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МАЛОВАТО БУДЄТ!
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19.04.2022 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y

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19.04.2022 20:55 Відповісти
Ну так,оружия и боеприпасов мало не бывает. Любой солдат Вам скажет, шо бывает либо мало, либо "маловато, конечно, но больше не унесешь".
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19.04.2022 20:58 Відповісти
Цікаво хто виробник?
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19.04.2022 20:57 Відповісти
Переможем москаля,а там вибори..
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19.04.2022 21:17 Відповісти
Тебе в гугле забанили?
Там є купа фото і відео, як Порошенко передає зброю або ЗІЗ військовим чи теробороні. Покажіть таке ж від ЗЄ?
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19.04.2022 21:21 Відповісти
ті тупий чи прикидаєшся м'ясом?
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19.04.2022 21:29 Відповісти
Може це ти падаль?
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19.04.2022 23:02 Відповісти
лечиться у себя в рассее не пробовал?
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19.04.2022 21:33 Відповісти
Вы идиот или прикидываетесь?Вы считаете что у Зеленского есть на это время сейчас?
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19.04.2022 21:48 Відповісти
ты или с луны свалился или с перебрика своего...
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19.04.2022 21:29 Відповісти
А я зрозумів!Це коМАНДА любителів заглянути у шоколадне око пуйла!
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19.04.2022 21:26 Відповісти
Не смішно і недоречно!
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19.04.2022 21:18 Відповісти
Може поки і малувато. Але американці вчаться разом з нами давати піз...лєй москалям. А далі кому завгодно.
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19.04.2022 22:22 Відповісти
Посівна...
Пахне степом
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19.04.2022 20:56 Відповісти
добрива русскіє завезли...
тільки міни позабирали б свої, то було б діло
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19.04.2022 20:58 Відповісти
є таке )
https://t.me/*******************/1051
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19.04.2022 21:02 Відповісти
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19.04.2022 21:17 Відповісти
Ви справжній естет) І я отримав задоволення)
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19.04.2022 21:22 Відповісти
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19.04.2022 21:06 Відповісти
Зеленого часнику зараз немає ніде, від слова взагалі - отже це точно не весняна посівна.
Але дякую що хоч без франтавих стограмм
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20.04.2022 10:12 Відповісти
Швидкість повинна бути безпрецедентною+++++....
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19.04.2022 20:56 Відповісти
Воєнторг вони казали. Танк можна купити в будь якому супермаркеті, ага.
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19.04.2022 20:56 Відповісти
А найкращі танки у супермаркетах США)))
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19.04.2022 21:27 Відповісти
Самолеты, танки, артиллерия - опоздали на полтора месяца. Ошибка аналитиков в оценке армий Украины и россии. Но только дураки не меняют своих мнений.
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19.04.2022 20:58 Відповісти
Лена Зе. Три года опаздывали опаздывали и опоздали
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19.04.2022 21:17 Відповісти
Если уж так оценивать ситуацию, то опоздали на 8 лет.
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19.04.2022 21:23 Відповісти
а может на 20?

или на 30?

или ....

)))

три года назад на оборону(ЗСУ+ДОЗ) вы поклали орган.

а теперь умничаем)))

а может евросоюз должен был отозвать лицензию на прокат сватов?
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20.04.2022 00:34 Відповісти
Я знаю супер швидке перекидання зброї. Потрібно до ракет прив'язати побільше вибухівки і відправляти по рашці.
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19.04.2022 21:02 Відповісти
Америка це друг України. Дякуємо дядькові Джо. Слава Україні!
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19.04.2022 21:02 Відповісти
Якщо статки тільки у одного Маска більше 200 млд долларів. Не рахуючи Безоса і тех гігантів.
2.3 млд долларів виглядае смішно для США.
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19.04.2022 21:03 Відповісти
Канада заявила, что "вводит целенаправленные санкции в отношении 14 человек в российском режиме, в том числе двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина", говорится в заявлении МИД. Ранее США и Великобритания объявили о санкциях против дочерей Путина - Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой - за то, что они "скрывают богатство Путина" - Reuters
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19.04.2022 21:03 Відповісти
Це так довго цикати по одному будуть?
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19.04.2022 21:05 Відповісти
Розумію що може й нахабно звучить але для нас і 48-72 також довго. Кожна година і хвилина це може бути десятки життів наших бійців
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19.04.2022 21:04 Відповісти
ну хоч у штатів не вичерпались можливості постачати зброю
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19.04.2022 21:05 Відповісти
дык, при такой интенсивности, снаряды эшелонами вылетают, стволы за неделю снашиваются....
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19.04.2022 21:08 Відповісти
Ага мы в совковые пушки заряжаем американские снаряды...
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19.04.2022 21:15 Відповісти
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19.04.2022 21:12 Відповісти
А у добровольців вже відбирають:

https://youtu.be/e1rybgDYt4o
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19.04.2022 21:16 Відповісти
Корчинского к Зелени сразу
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19.04.2022 21:20 Відповісти
ни.ерасе "демилитарицация". Как там пуйло предлагал, сложить оружие и идти по домам? А он оно как... уже и цыгане на расейских танках ездят.
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19.04.2022 21:18 Відповісти
https://lb.ua/world/2016/09/16/345264***********************************.html США оказывают ежегодную военную помощь Израилю с 1987 года. Программа поставок вооружения Тель-Авиву (Foreign Military Financing, FMF) является крупнейшей из всех аналогичных программ, которые реализуют Штаты в настоящее время. В рамках программы еврейское государство в 1998-2007 годах получало в среднем $2,4 млрд в год, а на период с 2008-го по 2017-й была достигнута договоренность о ежегодном перечислении $2,9-3,1 млрд.
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19.04.2022 21:25 Відповісти
еще талибам помогли -на 80 млрд.долл. примерно-при том однократным траншем
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19.04.2022 21:31 Відповісти
Безпецедентною але недостатньою.
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19.04.2022 21:27 Відповісти
заголовок и 1 абзац, не стыкуются. так поставляют или готовятся?
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19.04.2022 21:57 Відповісти
дуже добре.
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20.04.2022 05:03 Відповісти
 
 