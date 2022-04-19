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Новини Війна
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Розмова матері російського окупанта з сином: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДIО

Росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять навіть рідним-військовим армії РФ, коли ті зізнаються у воєнних злочинах в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У розмові зі своєю матір’ю російський окупант прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей. На це вона відповідає: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!".

Російські ЗМІ втовкли у голову цієї жінки, що в них "велика справа в Україні", і вона щиро в це вірить.

"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!" - наголошує вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17388) СБУ (12821) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+92
русские - исчадия сатаны. Узнать правду для них - натуральная физическая боль. Правдой их можно пытать, правдой их можно убить. Они настолько оскотинились, шо абсолютно ничего человеческого в них не осталось.
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19.04.2022 21:02
+88
Це не вилікувати-це має бути знищене вщент...
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19.04.2022 21:00
+61
Ну почему б...ь они не сдохнут!!!!!
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19.04.2022 21:00
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чтоб она сдохла ******* со своим сынком!!!!
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20.04.2022 12:48 Відповісти
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