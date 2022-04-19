На Східному напрямку відбито 4 атаки росіян, знищено 30 окупантів, 2 танки, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"
На Східному напрямку російські окупанти здійснили 3 атаки на позиції українських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбцуі повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – 30; танків – 2; БТР/БМП – 8; АТ – 24; вертольотів – 1".
Топ коментарі
+24 Ан Мур
показати весь коментар19.04.2022 21:14
+24 Вася Шевченко #371210
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+12 A rt #506652
показати весь коментар19.04.2022 21:17
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Генштаб РФ вже неодноразово лякав нас загонами найманців з Сирії і Лівії. І от, схоже, він вирішив втілити свої погрози в життя.
Під Попасною ЗСУ розгромили загін лівійських найманців. Про це повідомив відомий блогер та офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц".
Очевидно ідеться про найманців, про відправлення яких до України було домовлено під час візиту до Москви керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара. До України їх перекинули співробітники приватної компанії "Ліга" (колишні "вагнерівці").
Очевидно, лівійців "кинули". Їх зразу ж відправили на одну з найбільш гарячих ділянок фронту - біля Попасної, де українські вояки з усіх калібрів їм повідомили: "Нехай щастить". Тепер Москва може їм не платити, мерцеві гроші не потрібні.
А взагалі цікаво. За скільки грошей живі люди з екзотичних країн готові ставати добривом для родючих українських чорноземів? Чи хтось із них всерйоз хоче повернутися до дому, після того як продався Москві?
Дмитро "Каленчук" Вовнянко
Причём в каждой шутке есть доля шутки. Во времена, когда армии составлялись из наёмников, многие люди шли в солдаты просто чтобы уйти из родного села и посмотреть мир.
ОПУБЛИКОВАНО 19 АПРЕЛЯ 2022
Командир 11 батальйону армії самопроголошеної ЛНР, підполковник Михайло Кіщик, більш відомий як Міша "Чечен", здох у ході російського наступу на сході України. Про це повідомив глава уряду самопроголошеної «ЛНР» Козлов.
Міша «Чечен» отримав популярність у 2014 році, коли очолив один із «козацьких» батальйонів, що воювали на стороні самопроголошеної «ЛНР». Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон.
@UaArtem
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5 год
В чемпіонаті Чехії перед матчем , 14-ти тисячний стадіон та дві команди оплесками підтримали Україну. Всі, окрім росіянина Владіміра Льовіна.
Спорт внє палітікі, ага-ага!
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.