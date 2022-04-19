На Східному напрямку відбито 4 атаки росіян, знищено 30 окупантів, 2 танки, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"

На Східному напрямку російські окупанти здійснили 3 атаки на позиції українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбцуі повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – 30; танків – 2; БТР/БМП – 8; АТ – 24; вертольотів – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 18 квітня на Східному напрямку ворог здійснив 4 атаки, знищено 20 окупантів, 1 танк, 1 артсистемe, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"