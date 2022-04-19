США можуть ухвалити нові санкції проти Росії вже цього тижня, - Білий дім

У США продовжують розглядати варіанти нових санкцій проти РФ, не виключено, що такі заходи можуть бути вжиті вже цього тижня.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, це можливо. Поки що ми продовжуємо розглядати варіанти, процес триває", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можуть США оголосити про додаткові санкції проти РФ вже цього тижня.

Також Псакі повідомила про результати відеоконференції президента США Джо Байдена із західними союзниками, на якій обговорювалися Росія та Україна.

"Вони обговорили свою дипломатичну участь та скоординовані зусилля, щоб продовжити схвалення серйозних економічних заходів", - заявила представник Білого дому. Псакі зазначила, що лідери погодилися продовжити координувати свою позицію, зокрема через G7, ЄС та НАТО.

Читайте також: США скликають негайну зустріч зі світовими лідерами для обговорення нового російського наступу на Україну

Союзники також обговорили зусилля щодо підтримки України, знову заявили про готовність надавати економічну та гуманітарну допомогу, а також допомогу у сфері безпеки.