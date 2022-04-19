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Новини Санкції проти Росії Війна
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США можуть ухвалити нові санкції проти Росії вже цього тижня, - Білий дім

псакі

У США продовжують розглядати варіанти нових санкцій проти РФ, не виключено, що такі заходи можуть бути вжиті вже цього тижня.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, це можливо. Поки що ми продовжуємо розглядати варіанти, процес триває", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можуть США оголосити про додаткові санкції проти РФ вже цього тижня.

Також Псакі повідомила про результати відеоконференції президента США Джо Байдена із західними союзниками, на якій обговорювалися Росія та Україна.

"Вони обговорили свою дипломатичну участь та скоординовані зусилля, щоб продовжити схвалення серйозних економічних заходів", - заявила представник Білого дому. Псакі зазначила, що лідери погодилися продовжити координувати свою позицію, зокрема через G7, ЄС та НАТО.

Читайте також: США скликають негайну зустріч зі світовими лідерами для обговорення нового російського наступу на Україну

Союзники також обговорили зусилля щодо підтримки України, знову заявили про готовність надавати економічну та гуманітарну допомогу, а також допомогу у сфері безпеки.

Автор: 

санкції (11831) США (22840)


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Топ коментарі
+5
Не очень понятен смысл этой эротики с постепенным вводом (санкций). Почему сразу нельзя кацапам засунуть по максимуму? Эффект был бы мгновенный.
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19.04.2022 21:42
+1
ІОС і Андроїд, це можна смортфони перетворити в цеглу. Але хто піде?
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19.04.2022 21:53
+1
А нафтове ембарго можна??? І заборону на всю торгівлю з рф?
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19.04.2022 21:56
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Ждуть і потрохи вводять. А, Україна тримаеться. Новий пакет. Псаки?
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19.04.2022 21:38 Відповісти
Там і Вас супер прогноз компютер ще не розрахував? Сцуть бешеного пуйла з кнопкою.
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19.04.2022 21:41 Відповісти
Не очень понятен смысл этой эротики с постепенным вводом (санкций). Почему сразу нельзя кацапам засунуть по максимуму? Эффект был бы мгновенный.
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19.04.2022 21:42 Відповісти
Там на рахівницях рахують. Порішати треба, переговорити з сусідами за чарочкою. Вони не спішать. Навіщо їм?
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19.04.2022 21:46 Відповісти
це не так легко як тобі здається. США не Китай і не совок, де партія сказал треба - комсомол отвєтіл єсть, поки все спрогнозують прорахують погодять узгодять і дадуть дерективи, все ж треба компенсувати!
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19.04.2022 21:46 Відповісти
Бояться повного розпаду параші і ядерної зброї. Чекають, щоб параша не розвалилась і пуло пішов. накуй.
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19.04.2022 21:51 Відповісти
Я не розумію, а чого боятися розпаду парашії? ЯО не в ті руки попаде? В світі хіба мало найкращих світових спецагентур, які можуть це все спрогнозувати, і "захопити" ці пускові балістичні установки? В сам момент розпаду, розуміється. Гугл, от "натякнув" вчора, відкривши на картах всі стратегічні місця парашії, спецслужбам майже все відомо! Чого бояться розпаду, не розумію... В теперішньому вигляді парашія безпечніша?
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19.04.2022 21:58 Відповісти
почему бы им пиратскую винду не заблокировать???
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19.04.2022 21:48 Відповісти
А як? Не заблокуєш.
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19.04.2022 21:52 Відповісти
ІОС і Андроїд, це можна смортфони перетворити в цеглу. Але хто піде?
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19.04.2022 21:53 Відповісти
А нафтове ембарго можна??? І заборону на всю торгівлю з рф?
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19.04.2022 21:56 Відповісти
Краще другий тунгуський метеорит щоб на парашу впав.
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19.04.2022 22:05 Відповісти
Ну навіщо так радикально. Канада між іншим сьогодні, в рамках санкцій, заборонила в'їзд на свою территорію Набіулной.
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19.04.2022 23:22 Відповісти
 
 