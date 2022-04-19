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"Ваш сын без вести пропал, сожалею", - строковик-окупант Грудінін зник разом с крейсером "Москва"

окупант,грудінін

Стало відомо ім'я ще одного зниклого російського строковика із знищеного крейсера "Москва".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Сергію Грудиніну був 21 рік, він із міста Благовещенська (Амурская область РФ), це приблизно 9 тисяч кілометрів до кордону з Україною. 

"Ми відправили СМС з даними сина, нам у відповідь пришло: "Ваш сын без вести пропал, сожалею".

Потім нам зателефонував Вакула (Павло Вакула замкомандира корабля - НВ). Сказав, що син наш залишився на кораблі. Я запитала : "Як же так? Ми ж довірили вам свого сина. Як ви так могли?" Він каже: "Винний. Він не один, їх там багато.

Потім зателефонував командир Сергія нашого. Він сказав, що коли почалася ця вся... пожежа на кораблі, він їх ніби виводив, мій Сергій стояв у ланцюгу, ланцюжком він їх виводив. Ланцюг розірвався, і Сергій та ще кілька хлопців залишилися там. Він не зміг їх вивести.

Я говорю: "Як же так, всі командири врятувалися, а хлопчаки-строковики там залишилися?" - "Ну от так". "Є якась надія, що могли хлопці врятуватися?" - "Ну є. 80%". Потім він сказав: 99%. Якось так юлив та юлив. Якось так вони з нами розмовляють, знаєте, ніби "та що ви нам тут якісь соплі розводите?" – розповіла Грудініна.

"А з Міноборони нам дзвонять і кажуть: "Все гаразд. Ваш син живий, здоровий".

Також читайте: Батьки строковиків із знищеного російського крейсера "Москва" заявляють про зникнення своїх синів-окупантів

Тамара була впевнена, що її син не буде брати участь у "спецопераціях" в Україні, і тому не вимагала повернути його з корабля в порт: "Говорили, що "Москва" не бере участь у військових діях. такий захищений корабль і вони не приймають участь. Скрізь писали, що строковики не беруть участь у цьому. Я не знаю, хто правий, а хто винуватий. Це в будь-якому випадку погано, війна. Ну або спецоперація. То, що там відбувається. Я не знаю, чесно вам кажу".

Грудинін – шостий член екіпажа крейсера "Москва", який числиться без вісті зниклим і чию особу вдалося встановити. Міноборони РФ не визнає втрати та стверджує, що весь екіпаж знищеного корабля врятований.

Читайте: Рідні ще одного матроса з російського крейсера "Москва" Мішустіна повідомили про його зникнення. ФОТО

Автор: 

армія рф (17399) Чорноморський флот рф (624) втрати (4399)


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Топ коментарі
+29
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19.04.2022 22:17
+26
русская самка в роспачи - срублей за мясо детеныша ей ее любимый фюрер не даст.
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19.04.2022 22:14
+19
Традиционно❗Земля ему *****❗
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19.04.2022 22:14
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Зараз риб кормить!
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19.04.2022 22:14 Відповісти
ще ні всі марімани по дну моря пішком ідуть в гавностополь...дня через чотири дойдуть
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20.04.2022 06:24 Відповісти
Заботливый! Рыбок кормит. А еще он, наверное, и старушек через дорогу переводил!
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20.04.2022 07:00 Відповісти
Традиционно❗Земля ему *****❗
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19.04.2022 22:14 Відповісти
русская самка в роспачи - срублей за мясо детеныша ей ее любимый фюрер не даст.
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19.04.2022 22:14 Відповісти
Ага. И заставит еще нарожать.
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19.04.2022 22:32 Відповісти
*Грудінін???? Це родич кацапського комуніста?? там що синки Мішустінів і Грудініних служили?
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19.04.2022 22:16 Відповісти
Могли бути родичами. Це ж ЧФ! Ще й флагман! Так просто не попасти, міг бути блат.
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20.04.2022 01:14 Відповісти
Тепер про кожну свинособаки з "мацкви" будуть писати в новинах? Ну сдохло падло, ну свиномамка ниє, і що?
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19.04.2022 22:17 Відповісти
Приємно це все!
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19.04.2022 22:17 Відповісти
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19.04.2022 22:17 Відповісти
https://t.me/marshalvdv/2914 https://t.me/marshalvdv/2914

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19.04.2022 22:26 Відповісти
Necro Mancer@666_mancer

Ефременко Никита Сергеевич 2002 г.р. из Приозёрска Ленинградской обл. служил на крейсере "Москва" и тоже где-то потерялся в ночь 13-14/04/22 https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BC%D1%81%D1%80%D1%84?src=hashtag_click #вмсрф https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%82?src=hashtag_click #потерьнет https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7200?src=hashtag_click #груз200
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19.04.2022 23:11 Відповісти
не так це було, Нептуни летіли у поземній площині, дуже низько
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20.04.2022 00:15 Відповісти
Сльйози мєшают мнє гаварить!
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19.04.2022 22:20 Відповісти
Ще один кацапський виродок здох. Яке жахливе самогубство. ***** хай радіє - вилупок одержав позачергово квиток на концерт кобздона.
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19.04.2022 22:20 Відповісти
Одеські краби вам дуже вдячні за вашого сина!!!!
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19.04.2022 22:21 Відповісти
Бычки тоже...
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19.04.2022 22:28 Відповісти
эхь, Грудинин, походу, не грудь, ты, в младенчестве, сосал.
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19.04.2022 22:22 Відповісти
"деньги, где деньги?"
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19.04.2022 22:23 Відповісти
А нах він нам потрібен, оце тіло і його зв'язки? ПНХ!
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19.04.2022 22:24 Відповісти
Це вам суки карма на все життя
За всі українські міста, по яких ви і в тому числі з морів б'єте

Здохнете всі
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19.04.2022 22:25 Відповісти
Падаждите, а где наши 7 мильонов? Мы на это не патписывались! А 8 лет!!
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19.04.2022 22:26 Відповісти
какая кацапска-типичная рожа!)
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19.04.2022 22:26 Відповісти
"Но зате какие перед вами перспективы! Мешок лука за сына! Репчатого, заморскаго..."
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19.04.2022 22:27 Відповісти
Не, получат шелуху лука, чтобы пасхальные яйца покрасить, особенно по сыну пригодится
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19.04.2022 22:35 Відповісти
Опудало закопають, муляж. Яка різниця, де воно згниє, головне - гроші дадуть! Усією ************ відсвяькують.
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19.04.2022 22:41 Відповісти
Лычки, фуражка, кокарда - всё это влияние "17 мгновений весны"
Известен даже главный фетишист этой кхмуйни.
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19.04.2022 22:47 Відповісти
чем больше оккупантов сдохнет, тем лучше
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19.04.2022 22:31 Відповісти
Кацапы это биомусор !!! Долбойобы по заслугам ибо ***** шастать там где не ваша гандоны территория
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19.04.2022 22:32 Відповісти
Що сказали, труселя потрібні ще? Таких русських свиней не жалко проте, якщо труселя потрібні, краще звертайтеся мирно.
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19.04.2022 22:36 Відповісти
по 10 однакових новин на день
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19.04.2022 22:36 Відповісти
Я так понимаю, срочники на таких кораблях в качестве бесплатных рабов используются?
Ясно что профессиональные моряки не будут участвовать в путинских авантюрах, остаются только лохи из кацапских ******. Бесплатное пушечное мясо.
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19.04.2022 22:39 Відповісти
З КОМАНДИРОМ ГОВОРИЛА? З ТОГО СВІТУ??? ДЛЯ КОГО ЦЕ ІНФОРМЛАЙНО?
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19.04.2022 22:40 Відповісти
Грудіні, Мішустін... на цьому кораблі ******** руснявих політиків служили?
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19.04.2022 22:56 Відповісти
Еще один потеряшка пошел на дно крабов кормить.
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19.04.2022 23:22 Відповісти
"Спецоперация". А шо самка хотела? Стиралку и б/у труселя с прокладками шоб сынок притаранил? Обломится. Утонула её личинка, крабы и бычки остатки тела дожирают. Пусть купит консерву "Кильки в томате" и торжественно похоронит. Они тоже личинку ели, так что частичка личинки в консерве точно будет
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19.04.2022 23:26 Відповісти
Свинособаку потягла пучина
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19.04.2022 23:27 Відповісти
От бидло - "ми вам єго давєріли, ну что же ви так?"
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19.04.2022 23:58 Відповісти
А че, все по чесноку. Вы нам Мрию- мы вам Маацкву.
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20.04.2022 00:00 Відповісти
всм пропал с крейсером а крейсер куда пропал-на альфу центавру полетел за кифиром...ну и формулировка)
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20.04.2022 00:03 Відповісти
То може українцям траурний вінок купити,якщо він строковик?Чи строковики РФ в воїнів ЗСУ не стріляють?!"Здох Максим,та й х.й з ним."Ще мінус один ворог для України,а це у всякому разі радість.
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20.04.2022 09:28 Відповісти
"Ми відправили СМС з даними сина, нам у відповідь пришло: "Ваш сын без вести пропал, сожалею".

А чего сожалеть-то?

Я рад!!!
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20.04.2022 00:08 Відповісти
Не розумiю як можна пропасти на корабли , шукайте глибше метрiв на 60
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20.04.2022 00:23 Відповісти
Шо значит "Зник разом з крейсером Мацква"?
Я знаю где крейсер "Мацква"...
Ой, а где же Грудинин?!
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20.04.2022 00:26 Відповісти
«И где она та правда…»
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20.04.2022 01:01 Відповісти
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20.04.2022 01:22 Відповісти
Я говорю: "Как же так, все командиры спаслись, а мальчишки-срочники там остались?" - "Ну вот да".
___________________
Ничего себе, командиры спаслись, а срочники погибли..... Они что, первые текали с корабля?
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20.04.2022 03:51 Відповісти
 
 