"Ваш сын без вести пропал, сожалею", - строковик-окупант Грудінін зник разом с крейсером "Москва"

Стало відомо ім'я ще одного зниклого російського строковика із знищеного крейсера "Москва".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Сергію Грудиніну був 21 рік, він із міста Благовещенська (Амурская область РФ), це приблизно 9 тисяч кілометрів до кордону з Україною.

"Ми відправили СМС з даними сина, нам у відповідь пришло: "Ваш сын без вести пропал, сожалею".

Потім нам зателефонував Вакула (Павло Вакула замкомандира корабля - НВ). Сказав, що син наш залишився на кораблі. Я запитала : "Як же так? Ми ж довірили вам свого сина. Як ви так могли?" Він каже: "Винний. Він не один, їх там багато.

Потім зателефонував командир Сергія нашого. Він сказав, що коли почалася ця вся... пожежа на кораблі, він їх ніби виводив, мій Сергій стояв у ланцюгу, ланцюжком він їх виводив. Ланцюг розірвався, і Сергій та ще кілька хлопців залишилися там. Він не зміг їх вивести.

Я говорю: "Як же так, всі командири врятувалися, а хлопчаки-строковики там залишилися?" - "Ну от так". "Є якась надія, що могли хлопці врятуватися?" - "Ну є. 80%". Потім він сказав: 99%. Якось так юлив та юлив. Якось так вони з нами розмовляють, знаєте, ніби "та що ви нам тут якісь соплі розводите?" – розповіла Грудініна.

"А з Міноборони нам дзвонять і кажуть: "Все гаразд. Ваш син живий, здоровий".

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Тамара була впевнена, що її син не буде брати участь у "спецопераціях" в Україні, і тому не вимагала повернути його з корабля в порт: "Говорили, що "Москва" не бере участь у військових діях. такий захищений корабль і вони не приймають участь. Скрізь писали, що строковики не беруть участь у цьому. Я не знаю, хто правий, а хто винуватий. Це в будь-якому випадку погано, війна. Ну або спецоперація. То, що там відбувається. Я не знаю, чесно вам кажу".

Грудинін – шостий член екіпажа крейсера "Москва", який числиться без вісті зниклим і чию особу вдалося встановити. Міноборони РФ не визнає втрати та стверджує, що весь екіпаж знищеного корабля врятований.

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