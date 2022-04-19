Ватажок терористів "ДНР" Пушилін заговорив про приєднання частини Запорізької області
Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін пообіцяв не залишити поза увагою нібито "запит мешканців" Розівського району Запорізької області про тимчасове приєднання до "ДНР".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".
"Це не перше звернення. Але точно перше публічне і настільки завзяте звернення, що заслуговує на особливу повагу, це своєрідний громадянський подвиг. Люди справді натерпілися за всі ці вісім років, люди втомилися від нацистського режиму і хочуть змін у позитивний бік", - сказав Пушилін.
За словами ватажка бойовиків ОРДО, питання зміни "адміністративних кордонів", а саме того, в якій формі та в якому вигляді це може статися, "з урахуванням того, що ДНР визнано у конституційних кордонах", вирішуватиметься пізніше.
"Але це, звичайно ж, ні за яких обставин не залишиться без нашої уваги, ми надамо цілковиту підтримку. Підтримку не лише у відновленні економічних зв'язків, що вже зараз відбувається, підтримку не лише у відновленні мобільного зв'язку, інтернету, що на даний момент момент реалізовано, але, безумовно, ми надамо підтримку у поновленні виплат пенсій, соціальних допомог, вибудовуванні адміністративного управління, тобто зарплат бюджетникам, безумовно, там має працювати повноцінно медична служба, рятувальники, правоохоронні органи", - сказав Пушилін.
Він додав, що так звана "ДНР" почне з надання цілковитої "підтримки", а потім буде "дивитися, як розвиватиметься ситуація".
"Але люди точно не будуть кинуті", - заявив ватажок ОРДО.
Як повідомляють підконтрольні бойовикам сайти, у вівторок жителі Розівського району Запорізької області нібито "організували зібрання, на якому ухвалили рішення про приєднання цієї території до ДНР".
Розівський район Запорізької області окупований російськими військами.
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https://twitter.com/JhoneSmith7/status/1516491350358777861 1 ч
В Госдуме предложили, вместо триколора, вернуть красный флаг СССР.
Круг замкнулся, маски сброшены.
Труп СССР агонизирует и мечтает о том, как опять станет молодым и красивым.
Только он уже труп.
На данном этапе мало того что все эти новые "референдумы" значения не имеют. Так сами ДНР и ЛНР уже никакого значения не имеют. До 24 февраля ок, что то там ещё обсуждалось. Продление закона об ОРДЛО и т.д.
Но после 24 числа, значение имеет только количество уничтоженной техники, и количество убитых свинособак.
Разве что после "референдумов" местных запорожцев погонят на фронт. Нууу тогда, я надеюсь, запорожцы не будут просто ехать в камазе, и плакаться, как ДАУНбасята, что им моську дали, а не калаш. А будут убивать с выданной збруи свинособак.
****** НА РЫЛО !
но эта тактика имела смысл в относительно "мирный период" 14-21 года
сейчас никто уже не будет на это вообще обращать внимания
может надеются что успеют до мая отхватить
и типа "заключить перемирие"?
а сами будут опять наращивать в рашке силы
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
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https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw