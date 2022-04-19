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Ватажок терористів "ДНР" Пушилін заговорив про приєднання частини Запорізької області

пушилін

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін пообіцяв не залишити поза увагою нібито "запит мешканців" Розівського району Запорізької області про тимчасове приєднання до "ДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

"Це не перше звернення. Але точно перше публічне і настільки завзяте звернення, що заслуговує на особливу повагу, це своєрідний громадянський подвиг. Люди справді натерпілися за всі ці вісім років, люди втомилися від нацистського режиму і хочуть змін у позитивний бік", - сказав Пушилін.

За словами ватажка бойовиків ОРДО, питання зміни "адміністративних кордонів", а саме того, в якій формі та в якому вигляді це може статися, "з урахуванням того, що ДНР визнано у конституційних кордонах", вирішуватиметься пізніше.

Читайте: Окупанти провели "референдум" про приєднання до "ДНР" у Розівці в Запорізькій області, - ОВА

"Але це, звичайно ж, ні за яких обставин не залишиться без нашої уваги, ми надамо цілковиту підтримку. Підтримку не лише у відновленні економічних зв'язків, що вже зараз відбувається, підтримку не лише у відновленні мобільного зв'язку, інтернету, що на даний момент момент реалізовано, але, безумовно, ми надамо підтримку у поновленні виплат пенсій, соціальних допомог, вибудовуванні адміністративного управління, тобто зарплат бюджетникам, безумовно, там має працювати повноцінно медична служба, рятувальники, правоохоронні органи", - сказав Пушилін.

Він додав, що так звана "ДНР" почне з надання цілковитої "підтримки", а потім буде "дивитися, як розвиватиметься ситуація".

Також читайте: У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами, суттєво активізувалися бої, йде масований наступ противника, - глава ОВА Старух

"Але люди точно не будуть кинуті", - заявив ватажок ОРДО.

Як повідомляють підконтрольні бойовикам сайти, у вівторок жителі Розівського району Запорізької області нібито "організували зібрання, на якому ухвалили рішення про приєднання цієї території до ДНР".

Розівський район Запорізької області окупований російськими військами.

Автор: 

окупація (6697) Запорізька область (3608) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+63
Как писать правильно - Денис Пушилин или Пенис Душилин
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19.04.2022 22:17
+48
Я сподіваюся,що на Великдень наші ********* цього пеніса душиліна
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19.04.2022 22:18
+37
Сосати дюшес буде
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19.04.2022 22:17
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Сосати дюшес буде
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19.04.2022 22:17 Відповісти
при прошлой власти , пушистый пенис присоединился -бы к своим дружкам ,гиви с моторолой
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19.04.2022 22:48 Відповісти
та да, они думают это что то изменит и их перестанут ******* , дебилы, что с них взять.
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20.04.2022 00:05 Відповісти
Как писать правильно - Денис Пушилин или Пенис Душилин
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19.04.2022 22:17 Відповісти
******** ********* а не Дениска маму свою вые@и а не часть Запорожской области гандон тебе скоро член отрежут и скормят...вместе с твоими тухлыми яйцами ...
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19.04.2022 22:23 Відповісти
Пиши Пєтушилін. Не схибиш.
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19.04.2022 22:28 Відповісти
чепуш петушилін
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19.04.2022 22:50 Відповісти
щоб вже це гівно подохло!
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19.04.2022 22:18 Відповісти
Давно пора
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19.04.2022 22:49 Відповісти
Я сподіваюся,що на Великдень наші ********* цього пеніса душиліна
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19.04.2022 22:18 Відповісти
не існує такої держави ДНР навіть так званої
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19.04.2022 22:18 Відповісти
зате є оце, за ним кацапи лізуть до нас у степи

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19.04.2022 23:34 Відповісти
Неужели этот пушилiн тимчасово не ездит в лифте или не ходит в кафе. Только мне кажется, что он сильно задержался?
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19.04.2022 22:19 Відповісти
Бурбу прибрали з розвідки. Буданов, який жив ( і до сих пір живе? ) на хаті в громадянина росії, не провів жодної подібної операції.
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19.04.2022 22:32 Відповісти
А ти де? Після війни будем розбиратися хто та де був в якому батальйоні. Чи ти люську переслухався?
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20.04.2022 01:06 Відповісти
- Ты референдум видел❓
- Нет.
- Аон был☝
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19.04.2022 22:19 Відповісти
Тебя до Кобзона скорее скоро приеднают выродок
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19.04.2022 22:20 Відповісти
Давайте в Києві проведемо референдум по приєднанню до Лондона чи Вашингтона. Кончена орда кончена в всьому.
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19.04.2022 22:20 Відповісти
Та, которая...@JhoneSmith7

https://twitter.com/JhoneSmith7/status/1516491350358777861 1 ч

В Госдуме предложили, вместо триколора, вернуть красный флаг СССР.
Круг замкнулся, маски сброшены.
Труп СССР агонизирует и мечтает о том, как опять станет молодым и красивым.
Только он уже труп.
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19.04.2022 23:08 Відповісти
Думаю, что пи..дит.
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19.04.2022 22:22 Відповісти
Ещё живо говорящей тело)) Пока живо.
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19.04.2022 22:22 Відповісти
И что??

На данном этапе мало того что все эти новые "референдумы" значения не имеют. Так сами ДНР и ЛНР уже никакого значения не имеют. До 24 февраля ок, что то там ещё обсуждалось. Продление закона об ОРДЛО и т.д.

Но после 24 числа, значение имеет только количество уничтоженной техники, и количество убитых свинособак.

Разве что после "референдумов" местных запорожцев погонят на фронт. Нууу тогда, я надеюсь, запорожцы не будут просто ехать в камазе, и плакаться, как ДАУНбасята, что им моську дали, а не калаш. А будут убивать с выданной збруи свинособак.
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19.04.2022 22:22 Відповісти
Вони методично захоплюють населені пункти, так маленькі, але захоплюють, потім окопуються, і вибити дуже важко... тобто свою місію для свого лохторату вони виконують, всілякі прапори совків вішають і тд і тп... наволочь кацапська
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19.04.2022 22:26 Відповісти
В тому і річ, що вони мітять свою територію. А то, що для нас є значення чи нема від того референдому - їм це неважливо.
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20.04.2022 00:06 Відповісти
На донбассе месное мясо закончилось, теперь будут принудительно мобилизировать с Мелитополя, Бердянска. Печально
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19.04.2022 22:26 Відповісти
Я с трудом представляю, как меня, к примеру, можно "принудительно мобилизовать". Пуля - дура, она ведь может и в затылок кацапскому командиру прилететь. Скорее всего не "принудительно", а ищут замаскировавшуюся вату. А это, в общем, нам даже на руку, кацапы сами почистят эти районы от коллаборантов.
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20.04.2022 00:59 Відповісти
Нехай порізвляться допоки на ліхтарях не розвісили цих курв пушиліних.
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19.04.2022 22:27 Відповісти
смотри..обратно в клетку посадим!)
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19.04.2022 22:27 Відповісти
чепушило не желает присоединится к кобздону там солистов не хватает
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19.04.2022 22:28 Відповісти
Яке воно кончене!
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19.04.2022 22:28 Відповісти
Говорит моно что угодно. Мне вот интересно как он себе это представляет? Такой проведем референдум и все он наш, значит ЗСУ туда не придут потому что я хз почему, отбирать не станут. Просто не понимаю зачем они делают лишние телодвижения если эти территории могут по несколько раз на дню переходить то к ним то к нам. И что постоянно референдумы делать?
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19.04.2022 22:28 Відповісти
Этот первый будет драпать чтоб не грохнули.
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19.04.2022 22:30 Відповісти
Далі буде приєднання всього півдню нижче Херсону, приємного перегляду.
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19.04.2022 22:31 Відповісти
А куди наші війська з під Донецька подінуться? Ну і ***** ж треба для цього визнати історію Запоріжжя "неотемлемой частью отечественной истории", а себе "товаріщем Кущівського куреня" (за потьомкіним)... Ну, а взагалі за Сковородою - "дурень думкою багатіє", а ще "жук лізе у гівно - жінки, як сороки", оскільки навіть прізвище цього персонажа на п. починається і співзвучне з англійським "bush" із фільмів для дорослих!
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19.04.2022 22:35 Відповісти
Але люди точно не будуть кинуті золотые слова.. о народє думаєт
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19.04.2022 22:35 Відповісти
.
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19.04.2022 22:35 Відповісти
Піаракція. Розівка щоб ви розуміли це велике село - 3000 людей до війни.
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19.04.2022 22:36 Відповісти
На кожного гнойного підарабуде свій свічбейд. Кожному свій час.
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19.04.2022 22:38 Відповісти
Чепушилин хочет ЗНР ?
****** НА РЫЛО !
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19.04.2022 22:40 Відповісти
У этого "русского" припасён паспорт Израиля - сыббаться чтоб не выдали?
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19.04.2022 22:42 Відповісти
а в цього лохазавра "приєдналка" виросла?!)))приєднаєм-с...його до кАбзона...в перший ряд білет "поколєєм"
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19.04.2022 22:43 Відповісти
вологі мрії Пеніса Душиліна........ ваті б подумати як схоронитись....... так ні, ті дебіли мріють про те як будуть спалахувати у пеклі........ росія країна-біда......
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19.04.2022 22:46 Відповісти
Ох и рожа у Чепушилина!Куда ему ещё земли собирать..Лучше бы уже застрелился..Всё равно ведь вздёрнут..
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19.04.2022 22:52 Відповісти
Ситуація розвиватиметься так : -після війни підвісити цю гниду за ногу у центрі цієї громади і щоб висив поки не всцявся собі на морду.
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19.04.2022 22:55 Відповісти
рашка использует тактику "референдумов"
но эта тактика имела смысл в относительно "мирный период" 14-21 года

сейчас никто уже не будет на это вообще обращать внимания

может надеются что успеют до мая отхватить
и типа "заключить перемирие"?
а сами будут опять наращивать в рашке силы
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19.04.2022 22:56 Відповісти
Чому ця паскуда ще жива ? здохни падло разом з орками днр.
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19.04.2022 22:57 Відповісти
А не пора ли на концерт Кобзона этому дегенерату?
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19.04.2022 22:59 Відповісти
приєднайся до москви.
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19.04.2022 23:00 Відповісти
Військово політичне керівництво Украіни хоча б розглядає як варіанти ліквідацію гауляйтеріа лугандону ? У кожній війні свята справа знищити керівників ворога, москалі ж у перший день війни намагались вбити наших президента і уряд. Око за око, зуб за зуб.
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19.04.2022 23:01 Відповісти
МММ-щик закукарекал 😆😆😆 В дырляндии голод и разруха, а пенис душилин решил кому-то помочь. Вот ведь ************.
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19.04.2022 23:02 Відповісти
Говоряща голова поки ще не відрізана
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19.04.2022 23:04 Відповісти
Пушилин живой ещё?? Ничё. Верёвка ждёт его с распростёртыми объятиями. Без мыла
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19.04.2022 23:11 Відповісти
Да всем в Украине уже давно пох.уй на то, что говорит это чепушило!
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19.04.2022 23:12 Відповісти
этот пенис душилин скоро будет в аду рассказывать чертям про присоединение одной части АДА к рашке))) кстати Жирик там тоже ораторствует - собирает всех чертей на войну против Рая.. война ,война - говорит Жирик , это единственное что спасет наш русский Ад. Срашки там уже и выборы назначили - хотят выбрать глав всех кругов Ада в которых проживают русскоговорящие. ждут пополнения состава к 9 мая.. говорят много русскоговоряших приедет на поселение.. - тогда и выбора назначат.. может и сам владимир вдалимирович ***** поучавствует - разумеется на должность перзидента. а как иначе?" у Дьявола депрессия - запил с горя и вместе с хором имени Александрова уже поет - шумел камыш. - это последние новости пресс издания - Ночной Ад.
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19.04.2022 23:16 Відповісти
А не влом Генштабу Украины,что дырявый мммщик такое рассказывает?
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19.04.2022 23:25 Відповісти
Как Пушилин пухнет с голоду:
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19.04.2022 23:45 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 00:03 Відповісти
Най ця макака приєднує Марс та Снікерс
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20.04.2022 00:17 Відповісти
А Аляска?
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20.04.2022 00:20 Відповісти
Видимо это то что нужно Путину для проведения парада победы. Нужен хоть какой то повод. Если так пойдет дальше то повод плавно перейдет к "к успешной обороне Воронежа от войск НАТО"
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20.04.2022 00:28 Відповісти
Вы обьязаны их всех убить.:так как Евреи убивали годами всех нациков,приучастных к истреблению их граждан. НИКАКИХ ДРУГИХ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ: ТОЛЬКО СМЕРТЬ
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20.04.2022 02:52 Відповісти
скальп и шкуру пушилина.дешево.
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20.04.2022 02:55 Відповісти
Этот Присоединитель - террорист, делает все для того, чтобы присоединиться к Моторыле
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20.04.2022 04:19 Відповісти
Жаль что казнь через повешание отменили, эта тушка должна быть повешана.
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20.04.2022 05:42 Відповісти
 
 