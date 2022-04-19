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Новини Війна
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Протягом доби знищено 12 танків, 28 одиниць бронетехніки, літак Су-34 та вертоліт Ка-52 окупантів, - пресцентр ОС

танк,рф

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 19.04.2022

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Гуд!!!
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19.04.2022 22:26
+8
супер гуд
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19.04.2022 22:28
+7
Не густо літаків і гвинтокрилів, але вони більше в день і не випускають. Так що це дуже добре.
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19.04.2022 22:28
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Гуд!!!
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19.04.2022 22:26 Відповісти
супер гуд
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19.04.2022 22:28 Відповісти
Алез супер гуд !!!
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19.04.2022 23:10 Відповісти
согласен, не хило накрошили.
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20.04.2022 00:02 Відповісти
Рота морпіхів північного флоту і три роти десантників з хабаровська, про яких повідомляли вчора ввечері, вже враховано?
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20.04.2022 07:11 Відповісти
С сайта МЧС уже убрали, но интернет помнит всё. Сегодня на сайте МЧС были опубликованы рекомендации на случай ответной ядерной атаки со стороны стран НАТО 24 апреля 2022 года.
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19.04.2022 22:27 Відповісти
удар "у відповідь" -- це вже прямим текстом про плани, чи як?
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19.04.2022 22:43 Відповісти
То есть на Пасху планируют ядерный удар?
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19.04.2022 22:44 Відповісти
https://tjournal.ru/u/478213-russophob/596493-mchs-rossii-vypustilo-rekomendacii-na-sluchay-otvetnogo-yadernogo-udara-so-storony-stran-nato

(использовать VPN)
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19.04.2022 23:02 Відповісти
Не густо літаків і гвинтокрилів, але вони більше в день і не випускають. Так що це дуже добре.
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19.04.2022 22:28 Відповісти
7 штук в год, позвизди тут
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19.04.2022 22:32 Відповісти
Это при отсутствии санкций - при их наличии 1 в 10 лет и то не вертолет, а дельтаплан.
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19.04.2022 22:52 Відповісти
Це дані чисто по зоні ООС, тобто по Донбасу. Не по всьому фронту.
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19.04.2022 22:34 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/rosiiany-obureni-shcho-vlada-niiak-ne-reahuie-u-rf-spalakhnuly-masshtabni-lisovi-pozhezhi-mista-ohortaie-dym-video-418353.html https://patrioty.org.ua/politic/rosiiany-obureni-shcho-vlada-niiak-ne-reahuie-u-rf-spalakhnuly-masshtabni-lisovi-pozhezhi-mista-ohortaie-dym-video-418353.html


Все интереснее и интереснее
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19.04.2022 22:58 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rosiiskomu-nastupi-na-skhodi-ukrainy-bere-uchast-vid-45-do-60-tysiach-osib-rozvidka-estonii/ Російські війська почали наступ у Донецькій та Луганській областях, і продовжують вести обстріли по всьому фронту . Загалом у наступі беруть участь від 45 до 60 тисяч російських військових - повідомляє видання https://rus.delfi.ee/statja/96438787/centr-razvedki-sil-oborony-rossiya-nachala-nastuplenie-v-vostochnoy-ukraine-no-na-puti-u-putinskih-voysk-mnogo-prepyatstviy Delfi на підставі прес-релізу Центру розвідки Сил оборони Естонії.
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
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19.04.2022 23:08 Відповісти
Душа співає від того , скільки здохло орків в тих залізяках
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20.04.2022 00:15 Відповісти
слухайте, а наскільки оце правда?

"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "

Автор - не ******...
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20.04.2022 00:23 Відповісти
 
 