Протягом доби знищено 12 танків, 28 одиниць бронетехніки, літак Су-34 та вертоліт Ка-52 окупантів, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

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