Якби ми отримали доступ до всієї зброї, якої потребуємо, ми б вже завершили цю війну, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 55-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Росія, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+86 Andy S #414870
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+78 Зэлэный_Змий
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+63 MAKAROV #508144
показати весь коментар19.04.2022 22:58
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якби вони бачили, що ти патріот, то й дали б.
а так вони тобі 72 години тільки давали, дивлячись на твою політику, твою команду і твоє варнякання ідіотське.
Справді, Єрмака звільнити зась, нормальних радників набрати - ні.
а опозиційні канали позакривати і ботоферми найняти - аж бігом.
@DarkSoulsFan12
·
2 год
Яка ж все ж таки іронія долі. Три роки будувати Велике Будівництво, щоб зараз бачити розбомблену Україну. А партія ЄС волала, повишайте на оборонку. А СН з цього цинічно знущалася. Захід волав, а вони болт клали. А тепер Зе ікона спротиву, а Порох знову під подоляковською атакою.