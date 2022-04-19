Росія не відповіла на пропозицію обміну Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав відповіді від російської сторони на пропозицію обміну кума Путіна Віктора Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Маріуполі залишається без змін. Максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які спроби організувати гуманітарний коридор і врятувати людей. Наших людей. Жителів, які опинилися в руках окупантів. Їх намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля, як мінімум, тисяч маріупольців, які раніше були переміщені на територію, підконтрольну Росії, не відома", - заявив Зеленський.
"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних жителів та захисників Маріуполя", - додав президент.
Глава держави наголосив, що на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був або може бути пов'язаний із Росією. "Коли вирішуватиметься ваша доля, у Москві будуть мовчати. Це показово. Це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", - підсумував він.
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можешь пожарить себе шашлыки с него на майские......
2. ***** вцепился в Марик и за возможность его стереть с лица земли он готов на все...
3. ***** не с чем идти на парад...ну не мертвечука ж гнать по красной площади...вместе с палоумницей )))
4. сама по себе идея так себе... для ***** этот пердун и вор не такая уж большая ценность...
Марченко передачу не хоче підвезти?
Ще правда чув на радіо НВ як Подоляк заявив, що їх цікавить яким чином Медведчук "з дна" став мегамедійним і олігархом протягом "2015-2018 років, хто йому в цьому помагав. Значить в ОПі далі мріють засадити Пороха і спробують під обмін отримати липові свідчення.
Яку цінність може зараз становити?
Він свою місію вже виконав.
Зараз це відпрацьований матеріал,як гільза від ракети,яка вже прилетіла.