Росія не відповіла на пропозицію обміну Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав відповіді від російської сторони на пропозицію обміну кума Путіна Віктора Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Маріуполі залишається без змін. Максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які спроби організувати гуманітарний коридор і врятувати людей. Наших людей. Жителів, які опинилися в руках окупантів. Їх намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля, як мінімум, тисяч маріупольців, які раніше були переміщені на територію, підконтрольну Росії, не відома", - заявив Зеленський.

"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних жителів та захисників Маріуполя", - додав президент.

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Глава держави наголосив, що на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був або може бути пов'язаний із Росією. "Коли вирішуватиметься ваша доля, у Москві будуть мовчати. ​​Це показово. Це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", - підсумував він.