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Новини Війна
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Росія не відповіла на пропозицію обміну Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя, - Зеленський

медведчук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав відповіді від російської сторони на пропозицію обміну кума Путіна Віктора Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Маріуполі залишається без змін. Максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які спроби організувати гуманітарний коридор і врятувати людей. Наших людей. Жителів, які опинилися в руках окупантів. Їх намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля, як мінімум, тисяч маріупольців, які раніше були переміщені на територію, підконтрольну Росії, не відома", - заявив Зеленський.

"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних жителів та захисників Маріуполя", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові обміняти Медведчука, якщо РФ це цікаво, вони точно відреагують, - Зеленський

Глава держави наголосив, що на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був або може бути пов'язаний із Росією. "Коли вирішуватиметься ваша доля, у Москві будуть мовчати. ​​Це показово. Це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", - підсумував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Маріуполь (3231) Медведчук Віктор (1707)


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Топ коментарі
+11
Нащо їм поспішати? Верещучка і так його поміняє на пару голів тергромад.
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19.04.2022 23:23
+8
Це не ми, це все цигани:

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19.04.2022 23:30
+7
Тому що знають, шо йому нічого не загрожує. Якщо кожного дня відрізати в нього по пальцю, то може він би знайшов для ***** якісь аргументи...
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19.04.2022 23:28
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Надо значит кума ***** на бутылку посадить возле параши.
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19.04.2022 23:23 Відповісти
Нащо їм поспішати? Верещучка і так його поміняє на пару голів тергромад.
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19.04.2022 23:23 Відповісти
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19.04.2022 23:25 Відповісти
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19.04.2022 23:26 Відповісти
Це не ми, це все цигани:

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19.04.2022 23:30 Відповісти
😂😂😂
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20.04.2022 00:03 Відповісти
От і все, він став нікому не потрібен, незабаром прийдуть і за Марченко, спитають куди курва дівала гроші Путіна
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19.04.2022 23:26 Відповісти
Слишком тухлое предложение? Даже для мордора?
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19.04.2022 23:27 Відповісти
Тому що знають, шо йому нічого не загрожує. Якщо кожного дня відрізати в нього по пальцю, то може він би знайшов для ***** якісь аргументи...
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19.04.2022 23:28 Відповісти
Його теж не можна злити, та відкрито класти на нього, бо забагато знає.
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19.04.2022 23:33 Відповісти
***** плевать на него точно также как и на всех людей на земле
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19.04.2022 23:44 Відповісти
Пентагон заявив, що нещодавно Україна "отримала додаткові літаки та частини літаків, щоб допомогти їм отримати більше літаків в повітрі"
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19.04.2022 23:30 Відповісти
вова, они тебя ***** послали, прямым текстом.....
можешь пожарить себе шашлыки с него на майские......
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19.04.2022 23:31 Відповісти
І добре що промовчали. Ідея найдибільніша. Здати ворога держави в обмін на остаточну здачу Маріуполя і дати можливість ворогові наступати з півдня на північ з метою оточення наших військ. Дивно що рашка не погодилась. І медведчук був би в руках і сухопутний коридор пробитий і задача по оточенню ЗСУ спрощується. Як узагалі можна такі пропозиції робити? Треба медведчука в обмін на цивільних, поранених азовців і ********** для здорових азовців.
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19.04.2022 23:31 Відповісти
Вы реально полагаете что тот кусок Мариуполя штурмует 100к кацапов? Людей и техники там как раз немного, его утюжат ту22 и прочей авиацией.
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19.04.2022 23:37 Відповісти
Використаний штопаний мертвяк ***** не потрібен, зачинити його у інкрустованому вагоні іспалити живцем.
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19.04.2022 23:35 Відповісти
1. оно на хер никому не надо...
2. ***** вцепился в Марик и за возможность его стереть с лица земли он готов на все...
3. ***** не с чем идти на парад...ну не мертвечука ж гнать по красной площади...вместе с палоумницей )))
4. сама по себе идея так себе... для ***** этот пердун и вор не такая уж большая ценность...
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19.04.2022 23:36 Відповісти
ну, так, "солдата, на фельдмаршала, не меняют"))))
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19.04.2022 23:36 Відповісти
Чистої води лунатік.
Марченко передачу не хоче підвезти?
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19.04.2022 23:42 Відповісти
Наш поц зробив традиційно дурість, коли першим Медведчука запропонував на обмін. Треба було чекати, щоб кацапи самі запропонували обміняти їм його. Україна зараз має слабку позицію і ніби просить орків хоч якось забрати Медведчука. У мене є два варіанти: всі справи шиті "білими нитками" або хтось хоче задобрити Ху*ла.
Ще правда чув на радіо НВ як Подоляк заявив, що їх цікавить яким чином Медведчук "з дна" став мегамедійним і олігархом протягом "2015-2018 років, хто йому в цьому помагав. Значить в ОПі далі мріють засадити Пороха і спробують під обмін отримати липові свідчення.
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19.04.2022 23:44 Відповісти
парашенка витяг з небуття це лайно, дав владу, бізнес, гроші, зелене підтримувало те лайно 2 роки.
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20.04.2022 05:06 Відповісти
Медведчук - списанный материал. Зачем он хутину? Деньги, выделенные на дестабилизацию Украины он раздерибанил. Вернуть их уже - не вернёт, поэтому остаётся только перспектива сесть вместе с Сурковым...
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19.04.2022 23:44 Відповісти
Так обміняй на таксиста, у тебе це добре виходить
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20.04.2022 05:03 Відповісти
Поміняйте його на Киву чи Януковича. Уявляю рило Киви чи того самого Яника, серцевий напад забезпечено.
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20.04.2022 05:33 Відповісти
А нафіга він їм?
Яку цінність може зараз становити?
Він свою місію вже виконав.
Зараз це відпрацьований матеріал,як гільза від ракети,яка вже прилетіла.
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20.04.2022 10:29 Відповісти
 
 