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Шахраї телефонують родичам морпіхів, які знаходяться у полоні, та за гроші пропонують їх визволення, - Командування морської піхоти

пехота,морская

Командування морської піхоти оприлюднило інформацію про те, що шахраї, користуючись тяжким станом родичів полонених морпіхів, пропонують за гроші визволити їх з полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування морської піхоти ВМС ЗСУ

У повідомленні зазначається: "Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню морської піхоти, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.

Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.

Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв! Бережіть себе!"

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шахрайство (1082) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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то тюрма розважається, ски...
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19.04.2022 23:32 Відповісти
То не тюрма! То начальники в тюрмах по своїх каналах отримують інформацію щодо родичів і зливають свої "рабам камерним" А ті суки і падли парашні ладні все аби догодити начальству, яке Монастирський оцінює по кількості "відремонтованих камер". От сволота...
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19.04.2022 23:35 Відповісти
Там ще не відомо - хто раби
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19.04.2022 23:47 Відповісти
Ну могут и кацапы ,в 2014 они так делали,
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20.04.2022 01:04 Відповісти
Підфарбований стєкломой
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19.04.2022 23:33 Відповісти
Вирахувати і розстріляти показово за законами ВЧ-інакше,подібне буде наростати.
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19.04.2022 23:39 Відповісти
Та то андрюша з братом єрмакі.
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19.04.2022 23:54 Відповісти
а СБУ нах.. ?
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19.04.2022 23:58 Відповісти
Треба на всіх "зонах" та сізо в Україні поставити "глушаки"- що подавлюють будь-який мобільний зв'язок. Тоді прибравши фактор "зеківського разводняку" нашим спецслужбовцям легше буде вирахувати джерела надходження таких дзвінків.
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20.04.2022 00:16 Відповісти
 
 