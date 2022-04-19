Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій: Жодного співробітництва з окупантами і колаборантами!
Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з окупантами і колаборантами.
Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як готовність українців співпрацювати з російськими структурами", - зазначив президент.
"Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Ситуація цілком зрозуміла – українці у всіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Підтримують нашу національну державність", - сказав Зеленський, наголосивши, що "вдячний усім жителям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад – Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію".
"Жодного співробітництва з окупантами! Жодної підтримки колаборантів! Чим більш принциповими ми будемо, чим більш принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя", - закликав Зеленський.
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"Вони отримали додаткові літаки та деталі, щоб допомогти їм підняти більше літаків у повітря", - сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі, додавши, що Вашингтон не надавав літаки Україні.
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А простіше сказати, що "ето дружба" і певні зобов'язання перед спонсорами президентських виборів.
- Жодного співробітництва з окупантами!.. Правільно, пацани?
єрмак, арахамія, подоляк, татаров, буданов, баканов:
- Ну, конєєєчно, конєчно... А как же іначє.
Знаходимо проблеми там, де їх немає...
Хто здав весь південь без бою, хто залишив весь південь без зброї, вся Україна каже, що це твої домовленість з ху.лом!
Чому гетьмянців не розстріляний, татарав, ермвк
Наша риба вся гнила, з голови тече гній, тіло покрито псоріазом та чорною цвіллю.
Вірю ЗСУ, владі не вірю з 2014.