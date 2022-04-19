Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій: Жодного співробітництва з окупантами і колаборантами!

Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з окупантами і колаборантами.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як готовність українців співпрацювати з російськими структурами", - зазначив президент.

"Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Ситуація цілком зрозуміла – українці у всіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Підтримують нашу національну державність", - сказав Зеленський, наголосивши, що "вдячний усім жителям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад – Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію".

"Жодного співробітництва з окупантами! Жодної підтримки колаборантів! Чим більш принциповими ми будемо, чим більш принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя", - закликав Зеленський.

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