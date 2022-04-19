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Новини Війна
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Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій: Жодного співробітництва з окупантами і колаборантами!

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з окупантами і колаборантами.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як готовність українців співпрацювати з російськими структурами", - зазначив президент.

"Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Ситуація цілком зрозуміла – українці у всіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Підтримують нашу національну державність", - сказав Зеленський, наголосивши, що "вдячний усім жителям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад – Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію".

"Жодного співробітництва з окупантами! Жодної підтримки колаборантів! Чим більш принциповими ми будемо, чим більш принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя", - закликав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) окупація (6697) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+27
Пане презедент перед тим як у чомусь звинувачувати громадян України проживаючих на тимчасово непідконтрольних територіях дайте спершу відповідь на питання про "МОСТИ" в Чонгарі та Херсоні які до початку війни в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою І тому маємо такий важкий стан в Маріуполі,Мелітополі,Херсоні та на всій окупованій південно східній території України
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19.04.2022 23:54
+25
зеленський:
- Жодного співробітництва з окупантами!.. Правільно, пацани?
єрмак, арахамія, подоляк, татаров, буданов, баканов:
- Ну, конєєєчно, конєчно... А как же іначє.
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19.04.2022 23:46
+21
та да. а може людина, в якої батько працював у розвідкі рифи займати посаду керівника оп? а сєпар і підорас татаров тоже може працювати в оп? а афєріст і барига хламідія може очолювати переговорну групу з рифи від України?
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19.04.2022 23:42
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​​⚡️⚡️⚡️ ⚡️ Україна отримала від партнерів військові літаки для посилення військово-повітряних сил, - Пентагон

"Вони отримали додаткові літаки та деталі, щоб допомогти їм підняти більше літаків у повітря", - сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі, додавши, що Вашингтон не надавав літаки Україні.

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19.04.2022 23:40 Відповісти
Человеческое вам спасибо за такую новость на ночь глядя. Я на полном серьезе.
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19.04.2022 23:45 Відповісти
та да. а може людина, в якої батько працював у розвідкі рифи займати посаду керівника оп? а сєпар і підорас татаров тоже може працювати в оп? а афєріст і барига хламідія може очолювати переговорну групу з рифи від України?
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19.04.2022 23:42 Відповісти
"Ето другоє..."
А простіше сказати, що "ето дружба" і певні зобов'язання перед спонсорами президентських виборів.
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19.04.2022 23:48 Відповісти
зеленський:
- Жодного співробітництва з окупантами!.. Правільно, пацани?
єрмак, арахамія, подоляк, татаров, буданов, баканов:
- Ну, конєєєчно, конєчно... А как же іначє.
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19.04.2022 23:46 Відповісти
А докази їх зради є чи так аби написати?
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20.04.2022 03:04 Відповісти
Більше ніж треба. Коли, скажімо, Татарова публічно звинувачують і він мовчить, то це щось означає.
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20.04.2022 04:21 Відповісти
Пане презедент перед тим як у чомусь звинувачувати громадян України проживаючих на тимчасово непідконтрольних територіях дайте спершу відповідь на питання про "МОСТИ" в Чонгарі та Херсоні які до початку війни в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою І тому маємо такий важкий стан в Маріуполі,Мелітополі,Херсоні та на всій окупованій південно східній території України
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19.04.2022 23:54 Відповісти
Дивним чином 15 лютого АТЦ УСБУ в Херсонській області почало "багаторівневі контрдиверсійні навчання" на півдні херсонської області (ця інфа є в архиві цензор.нет). Потім, 24 лютого виходи з Криму виявились розмінованими (це загальновідомий факт). Потім нацполіція арештувала зам.начальника УСБУ в Херсонській області за державну зраду (ця інфа є в архиві цензор.нет).
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20.04.2022 00:18 Відповісти
Та ****..ть вже той Антоновський міст і орки в Херсоні опиняться в котлі. Не тупіть. Орки його все рівно підірвуть, якщо будуть відходити. Вони його вже замінували.
Знаходимо проблеми там, де їх немає...
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19.04.2022 23:54 Відповісти
Я думаю так само. Немає сенсу його берегти бо, не такі ж вони дурні щоб нам його залишити тікаючи з Херсону. І ще цікаво яка гнида дала наказ не підривати міст коли орки лізли на Херсон? І чому він не був раніше замінований. Зараз взагалі не мали б цих проблем, а всі наші війська, що змушені стояти під Миколаєвом та Кривим Рогом могли б давно деблокувати Маріуполь чи взагалі допустити його оточення. Я не вірі в тупість військового командування, бо я без військової освіти і то все це зробив би. А от в зраду політичного командування вірю.
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20.04.2022 00:07 Відповісти
А через Днепр бы как переправился, Кутузов?
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20.04.2022 00:19 Відповісти
****** а північніше слабо?
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20.04.2022 01:19 Відповісти
А Каховська ГЕС для чого?
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20.04.2022 01:25 Відповісти
Заклыкать - не мешки ворочать. КАК НАСЧЁТ КОЛАБОРАНТОВ, СИДЯЩИХ В ОПе и ВР? Стесняюсь спросить, у себя в жОПе Зеленский колаборантов уже вычистил?
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20.04.2022 00:03 Відповісти
На кордоні з Польщею стоять справжні колаборанти -з ДБР, які по 20 годин не пропускають волонтерів з військовим та медичним обладнанням поки їм відкат не дадуть. І все не може відбуватись без згоди зверху. І ті скоти що Мрію та ще кілька літаків в Гостомелі кинули, а самі в Лейпцигу сиділи. Але про цих "героїв" у єдиному марафоні не скажуть.
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20.04.2022 00:12 Відповісти
Нафига вы вообще его смотрите?)))
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20.04.2022 00:18 Відповісти
ну декому видно цікаво,яку там хрін штовхають в вуха лохторату...
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20.04.2022 01:20 Відповісти
Я дивлюсь Эспресо. У мене кабельне і все показує, а що там за Т2 і які динозаври його дивляться взагалі не розумію коли є кабельне та супутникове ТБ. А цей марафон іноді вмикаю заради цікавості.
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20.04.2022 01:30 Відповісти
Хто з окупантами бажав закрити питання Криму на 15 років? Як це назвати?
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20.04.2022 00:05 Відповісти
Сватов не продавать!!!
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20.04.2022 00:17 Відповісти
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20.04.2022 00:27 Відповісти
В цій світлині вся нікчемність зеленського і його оточення. Нехай краще прибережуть ті чоколадки для себе, коли сидітимуть за 111-ою статтею.
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20.04.2022 00:46 Відповісти
До речі, дуже показовий приклад для тугих довбойобів, які постійно волають про "піар" Порошенка. Тоді ЯК ви, срані дегенерати, назвете ОСЬ ЦЕ!? Навіть не уявляю, який сморід стояв би тут зараз, якби це не Гундосий, а Порох прислав нашим Захисникам замість броніків, зброї і касок коробки із шоколадками З ВЛАСНИМ ЗОБРАЖЕННЯМ. Ось вам, тупі їблани, наочний приклад піару!
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20.04.2022 01:23 Відповісти
Бє-є-є... Вже і до цього на банковій додумалися. А Верещучки там нема?
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20.04.2022 01:32 Відповісти
Шось мені панове українці підказує: після нашої Перемоги нам усім доведеться разом, спільними зусиллями виганяти усю ту колаборантсько - злодійську прикоритну бл&доту - шо засіла по всім отим оп, опу, вру, врп- всп, дбр та іншим закуткам державних структур. Бо як ви усі бачите - ні татаров, ні портнов ні ківалов та інша вовча погань нікуди не поділась(і поки не збирається!) Бо тухла консерва навіть якщо її не відкривати - свіжішою не стане!
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20.04.2022 00:27 Відповісти
після перемоги будуть вибори де "мудрий нарід" оброблений телелохотороном вибере "найвеличнішого" на другий строк...
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20.04.2022 01:23 Відповісти
А может стоит народ вооружить, что бы он защищаться мог, а потом уже эту всю ахинею толкать!
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20.04.2022 01:02 Відповісти
Це який Зеленський закликає? Це часом не той, що Україну публічно курвою обзивав? Чи вже є якийсь інший?
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20.04.2022 04:24 Відповісти
Ти сам дай приклад, та й взагалі, кому ти служиш? У тебе все твоє оточення навіть не приховують й відкрито служать оркам ! У тебе 95% твоїх слуг у ВР служать ворогу, у тебе Кабмін служить ворогу, це той Кабмін який сьогодні просуває закон 7290 згідно якому всі москальській офіцери не винні у вбивствах, катуваннях, згвалтування й інших військових злочинах, винні тільки рядові !
Хто здав весь південь без бою, хто залишив весь південь без зброї, вся Україна каже, що це твої домовленість з ху.лом!
Чому гетьмянців не розстріляний, татарав, ермвк
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20.04.2022 04:58 Відповісти
Кажуть риба гниє з голови.
Наша риба вся гнила, з голови тече гній, тіло покрито псоріазом та чорною цвіллю.
Вірю ЗСУ, владі не вірю з 2014.
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20.04.2022 05:01 Відповісти
Правильно.
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20.04.2022 05:12 Відповісти
Дай чёткую инструкцию что делать, что говорить, как поступать при форсмажорах. Что бы потом не был щрадныком
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20.04.2022 06:29 Відповісти
Про своїх радників-порадників ані слова...А, ну да, вони не на окупованих територіях-їм мона...дальше йдуть матюки.
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20.04.2022 07:02 Відповісти
 
 