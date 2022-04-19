Зараз Україна має більше літаків-винищувачів, ніж два тижні тому, - Пентагон

В Пентагоні заявили, Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного авіафлоту.

Про це заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково", - сказав Кірбі.

Він додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки. "Українці отримали додаткові судна та деталі, щоб допомогти підняти більше літаків у повітря", - додав Кірбі.

Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.

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"Українці отримали танки від інших країн - я маю на увазі ті типи танків, які їм відомі, і які вони знають, як використовувати. Деякі країни надали танки, деякі країни надали запчастини, щоб вони могли знову привести в дію свої непрацездатні танки", - сказав Кірбі.