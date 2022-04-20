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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники створили чотири військові бази, - мер Федоров

мелітополь

Російські загарбники створили чотири військові бази на території тимчасово окупованого Мелітополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ситуація у самому місці дуже тяжка, бо люди чекають на гумконвой, і велика стурбованість навколо безпекової ситуації. російські війська утворили четверту військову базу на території міста: одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний в перший день війни, а три - на території промислових підприємств, які також знаходяться на території міста", - сказав Федоров.

Він також додав, що через загострення бойових дій українська влада вже 5-й день поспіль не може відправити гуманітарний конвой до міста Мелітополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти будують свою військову базу у Мелітополі, - мер Федоров

Автор: 

військова база (91) Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+13
Если удастся выгнать орков из Херсона и сломать хребет в ОРДЛО, то из Мелитополя они сами уйдут.
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20.04.2022 01:05
+11
Щоб всі там і здохли.
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20.04.2022 00:42
+11
Аеропорт за містом - можна валити.
А от інші - так, проблема.
Я ще в лютому писав, що буде дуже важко викурювати їх з великих міст - людьми будуть падли прикриватись.
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20.04.2022 00:51
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Щоб всі там і здохли.
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20.04.2022 00:42 Відповісти
Ще не вечір, друже...
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20.04.2022 01:00 Відповісти
аэропорт, понятно.. остальные, я так понимаю, птицефабрики и фермы? "давай, матка, яйца, куры и млеко?"
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20.04.2022 00:45 Відповісти
Їх буде дуже важко звідти вибити.
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20.04.2022 00:49 Відповісти
Курячий грип. Хай жруть.
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20.04.2022 00:53 Відповісти
Когда услышат что Правый Сектор наступает или Азов то сами побегут обгоняя друг друга
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20.04.2022 01:00 Відповісти
деякі в "ОП" Президента більше бояться і ненавидять "Правий сектор" і "Азов", ніж на росії, наприклад татаров, який клепав проти них справи.
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20.04.2022 07:42 Відповісти
Тільки оточувати, самі повилазять
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20.04.2022 07:35 Відповісти
Аеропорт за містом - можна валити.
А от інші - так, проблема.
Я ще в лютому писав, що буде дуже важко викурювати їх з великих міст - людьми будуть падли прикриватись.
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20.04.2022 00:51 Відповісти
Простіше обійти і лишити їх в самоізоляції (їжа, інформація, зв'язок) до здачі або поки не виздихають
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20.04.2022 04:02 Відповісти
чим валити? Асфальтом чи бігбордами "велике крадівництво"?
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20.04.2022 07:36 Відповісти
ну, и где "вільха"?
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20.04.2022 00:53 Відповісти
там)) (с)
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20.04.2022 00:56 Відповісти
в п#здє , у яку її засунули починаючи з 2019 . Чи тобі цікавіше байки декого з РНБО слухати як сонцесяйний ракетну програму розвивав ?
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20.04.2022 01:36 Відповісти
Так в чем проблема? Если до Бердянска достали то до Мелитополя тем более наша арта достанет и отправит всех окупантов за кораблем
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20.04.2022 00:59 Відповісти
Если удастся выгнать орков из Херсона и сломать хребет в ОРДЛО, то из Мелитополя они сами уйдут.
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20.04.2022 01:05 Відповісти
Скоро они все сдохнут!!!
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20.04.2022 01:29 Відповісти
таке велике місто...А партизани?чи змирились з окупантами? а тепер ЗСУ буде вибивати,то самі місцеві будуть мяко кажучи"незадоволені"бо политять снаряди на їх голови і будуть руйнації і вбиті і будуть звинувачувати в цьому ЗСУ..ось в чому проблема
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20.04.2022 03:24 Відповісти
які там партизани? Вони постійно вибирали таких, як "риг" балицький. Я пишу за більшість.
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20.04.2022 07:35 Відповісти
Меньше смотрите российские каналы. Большая часть ненавидит балицкого и таких же. С первых дней войны люди остались сами беззащитные и безоружные. Всех подозрительных постоянно похищают.
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20.04.2022 07:58 Відповісти
Логіка відсутня. Як можна не любити і постійно вибирати його депутатом? Та і я частенько був у цьому місті, бо працював в Криму до його окупації і два раза на неділю їхав через це місто, де зупинявся і спілкувався. На росії не був з 80-х років і кацапські програми не дивлюся від слова зовсім.
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20.04.2022 12:45 Відповісти
Мелітополь - це друга Чорнобаївка для мокшанців
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20.04.2022 07:14 Відповісти
Мені дуже цікаво, а хто допоміг окупантам заволодіти Мелітополем? Як там пан "риг" балицький з Мілітополя, який кожну неділю їздив в окупований Крим і возив інформацію, необхідну ворогу, має там свій бізнес. СБУ і ДБР зовсім не наблюдали цю потвору, їх головний ворог був навіть не пуйло, хоча війна тоді ще не закінчилася, а пан Порошенко, за яким ходили і їздили всі "наружки" всіх спецслужб в Україні і доповідали дермаку і портнову, а ті давали вказівки ДБР клепати і клепати фальшиві справи і не дати можливості Петру Олексійовичу вникати в політику і не заважати здачу України, а ходити з ранку до вечора по ДБР, прокуратурам, судам і давати покази слідчим і суддям. І хто це все робив???
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20.04.2022 07:34 Відповісти
Аж 4(!!!), тобто навіть тупі орки розуміють, наскільки це ключове, стратегично-важливе місто в регіоні:
1. напрямок на Бердянськ-Маріуполь,
2. напрямок на Каховську ГЕС-Херсон,
3. напрямок на Василівку(і звідти 2 напрямка - на Енрегодар і м. Запоріжжя),
4. напрямок на Токмак(і звідти розвилка - на Оріхів і Пологи). Останні 2 напрямка це пряма і дуже серьозна загроза як м. Дніпро(і м. Запоріжжя безумовно), так і всьому нашому угрупованню на Донбасі - тут шапками не закидати, вибачте, хто слухає різних "експертів"-дебілів з ОП і не тільки.

Тобто достатньо було зробити з міста(досить великого, не набагато меншого того ж Херсона) фортецю і впертися саме там - і це б ну дуже сильно обломало кацапам усі плани на Південь! Так, вони ********** обходити міста, які не можуть взяти з ходу, але якщо б там поставити добре озброєний числений гарнізон і добре захистити шлях підвозу з м. Запоріжжя через Василівку - їм би це вийшло боком, тут би не спрацював такий "маневр", та і прямий обхід є тільки на Бердянськ.

Тобто питання "чому були розміновані виходи з Криму?" треба ще й доповнювати питанням, що напрошується наступним: "чому не стали захищати Мелітополь?"(місто - це вже не "голий степ", як би то абдристовичам усіляким не хотілося...). І, враховуючи, що скажімо так ситуація на півдні зараз в нас така, яка є, на 60-70% відсотків сталося через ці 2 фактора(розмінування перешийків, здача Мелітополя) - і це було зроблено цілком свідомо, розпорядженнями(якщо вірити тому ж абдристовичу) самого Зеленського, бо саме він і тільки він відповідає за такі "операції"... То напрошуються питання, питання: на кого воно працює в дійсності, зображуючи з себе прямо такого собі супер-патріота, ледь не націоналіста? І що будемо робити, коли завтра накаже залишити м. Запоріжжя, Миколаїв, Харків? "Не на часі?"
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20.04.2022 08:37 Відповісти
"бо люди чекають на гумконвой"

Які люди, окупанти? І якого хера мелітопольці чекають, а не евакуюються, хочуть вседіти на двох стільцях?
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20.04.2022 10:45 Відповісти
 
 