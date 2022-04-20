У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники створили чотири військові бази, - мер Федоров

Російські загарбники створили чотири військові бази на території тимчасово окупованого Мелітополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ситуація у самому місці дуже тяжка, бо люди чекають на гумконвой, і велика стурбованість навколо безпекової ситуації. російські війська утворили четверту військову базу на території міста: одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний в перший день війни, а три - на території промислових підприємств, які також знаходяться на території міста", - сказав Федоров.

Він також додав, що через загострення бойових дій українська влада вже 5-й день поспіль не може відправити гуманітарний конвой до міста Мелітополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти будують свою військову базу у Мелітополі, - мер Федоров