У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники створили чотири військові бази, - мер Федоров
Російські загарбники створили чотири військові бази на території тимчасово окупованого Мелітополя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Ситуація у самому місці дуже тяжка, бо люди чекають на гумконвой, і велика стурбованість навколо безпекової ситуації. російські війська утворили четверту військову базу на території міста: одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний в перший день війни, а три - на території промислових підприємств, які також знаходяться на території міста", - сказав Федоров.
Він також додав, що через загострення бойових дій українська влада вже 5-й день поспіль не може відправити гуманітарний конвой до міста Мелітополь.
Будь ласка, зачекайте...
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А от інші - так, проблема.
Я ще в лютому писав, що буде дуже важко викурювати їх з великих міст - людьми будуть падли прикриватись.
1. напрямок на Бердянськ-Маріуполь,
2. напрямок на Каховську ГЕС-Херсон,
3. напрямок на Василівку(і звідти 2 напрямка - на Енрегодар і м. Запоріжжя),
4. напрямок на Токмак(і звідти розвилка - на Оріхів і Пологи). Останні 2 напрямка це пряма і дуже серьозна загроза як м. Дніпро(і м. Запоріжжя безумовно), так і всьому нашому угрупованню на Донбасі - тут шапками не закидати, вибачте, хто слухає різних "експертів"-дебілів з ОП і не тільки.
Тобто достатньо було зробити з міста(досить великого, не набагато меншого того ж Херсона) фортецю і впертися саме там - і це б ну дуже сильно обломало кацапам усі плани на Південь! Так, вони ********** обходити міста, які не можуть взяти з ходу, але якщо б там поставити добре озброєний числений гарнізон і добре захистити шлях підвозу з м. Запоріжжя через Василівку - їм би це вийшло боком, тут би не спрацював такий "маневр", та і прямий обхід є тільки на Бердянськ.
Тобто питання "чому були розміновані виходи з Криму?" треба ще й доповнювати питанням, що напрошується наступним: "чому не стали захищати Мелітополь?"(місто - це вже не "голий степ", як би то абдристовичам усіляким не хотілося...). І, враховуючи, що скажімо так ситуація на півдні зараз в нас така, яка є, на 60-70% відсотків сталося через ці 2 фактора(розмінування перешийків, здача Мелітополя) - і це було зроблено цілком свідомо, розпорядженнями(якщо вірити тому ж абдристовичу) самого Зеленського, бо саме він і тільки він відповідає за такі "операції"... То напрошуються питання, питання: на кого воно працює в дійсності, зображуючи з себе прямо такого собі супер-патріота, ледь не націоналіста? І що будемо робити, коли завтра накаже залишити м. Запоріжжя, Миколаїв, Харків? "Не на часі?"
Які люди, окупанти? І якого хера мелітопольці чекають, а не евакуюються, хочуть вседіти на двох стільцях?