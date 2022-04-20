19 квітня силами ППО уражено 9 повітряних цілей російських окупантів, - командування Повітряних Сил ЗСУ

19 квітня на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Повітряних Сил ЗСУ.

Втрати ворога склали:

1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);

1 вертоліт (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР);

1 крилату ракету.

Також зазаначається, що авіація Повітряних Сил ЗСУ продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

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