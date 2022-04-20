УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9843 відвідувача онлайн
Новини Війна
23 576 11

19 квітня силами ППО уражено 9 повітряних цілей російських окупантів, - командування Повітряних Сил ЗСУ

ппо

19 квітня на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Повітряних Сил ЗСУ.

Втрати ворога склали:

19 квітня силами ППО уражено 9 повітряних цілей російських окупантів, - командування Повітряних Сил ЗСУ 01 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);

19 квітня силами ППО уражено 9 повітряних цілей російських окупантів, - командування Повітряних Сил ЗСУ 01 1 вертоліт (Ка-52);

19 квітня силами ППО уражено 9 повітряних цілей російських окупантів, - командування Повітряних Сил ЗСУ 01 5 БпЛА (ОТР);

19 квітня силами ППО уражено 9 повітряних цілей російських окупантів, - командування Повітряних Сил ЗСУ 01 1 крилату ракету.

Також зазаначається, що авіація Повітряних Сил ЗСУ продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

Також читайте: За добу 18 квітня знищено 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети російських окупантів, - Повітряні Сили

Автор: 

ВПС (177) ППО (3198) літак (2904)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Слава Незламним Героям України.
показати весь коментар
20.04.2022 00:46
+13
1+1+5+1=8
Редакторы, кто намутил себе на цветмет еще одну цель?
показати весь коментар
20.04.2022 00:51
+10
Бережи вас Господь, вся надiя тiльки на вас.
показати весь коментар
20.04.2022 00:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Незламним Героям України.
показати весь коментар
20.04.2022 00:46 Відповісти
Бережи вас Господь, вся надiя тiльки на вас.
показати весь коментар
20.04.2022 00:47 Відповісти
Смерть москалям.
показати весь коментар
20.04.2022 00:48 Відповісти
мало!
показати весь коментар
20.04.2022 00:50 Відповісти
1+1+5+1=8
Редакторы, кто намутил себе на цветмет еще одну цель?
показати весь коментар
20.04.2022 00:51 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 00:54 Відповісти
Тоже 8 насчитал. Одна ракета испугалась и убежала в Белгород
показати весь коментар
20.04.2022 01:21 Відповісти
У бухобліку є термін "перехідні залишки " - додай у них +1.
показати весь коментар
20.04.2022 01:38 Відповісти
А вот сводка из Телеграмма:

❗️На Донбассе ВСУ отбили 10 атак российских фашистов

Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной техники, самолет Су-34, вертолет Ка-52, четыре БПЛА и крылатую ракету

1+1+4+1= 7
показати весь коментар
20.04.2022 09:09 Відповісти
Ипашить, ипашить и еще раз ******* - как завещал великий Степан Андреевич Бандера. 💯
показати весь коментар
20.04.2022 01:18 Відповісти
 
 