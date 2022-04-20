19 квітня силами ППО уражено 9 повітряних цілей російських окупантів, - командування Повітряних Сил ЗСУ
19 квітня на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Повітряних Сил ЗСУ.
Втрати ворога склали:
1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
1 вертоліт (Ка-52);
5 БпЛА (ОТР);
1 крилату ракету.
Також зазаначається, що авіація Повітряних Сил ЗСУ продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.
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Редакторы, кто намутил себе на цветмет еще одну цель?
❗️На Донбассе ВСУ отбили 10 атак российских фашистов
Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной техники, самолет Су-34, вертолет Ка-52, четыре БПЛА и крылатую ракету
1+1+4+1= 7